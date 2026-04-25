Mercedes pod drobnohledem: Otmar Szafnauer naznačuje záměrné skrývání výkonu

Otmar Szafnauer naznačil, že v paddocku kolují spekulace o tom, že Mercedes záměrně skrývá svůj skutečný výkon podle nových pravidel motorů.
Otmar Szafnauer říká, že v nové éře pohonných jednotek už neplatí jednoduchá rovnice, že víc peněz znamená rychlejší návrat na špičku.
Současná sezona přinesla největší změny v motorech Formule 1 za posledních zhruba deset let. Nové pohonné jednotky víc než dřív kombinují klasický spalovací motor s elektrickou energií, takže výrobci musí pečlivě vyvažovat maximální výkon a co nejvyšší efektivitu.
Podle poznatků a analýz bývá při podobně rozsáhlých změnách technických pravidel téměř nevyhnutelné, že se výkonnost jednotlivých dodavatelů rozchází. FIA proto zavedla mechanismy, které mají zabránit tomu, aby si některý výrobce vytvořil dlouhodobě dominantní náskok.
Tento nástroj, označovaný jako ADUO (Additional Development and Upgrade Opportunities), průběžně sleduje výkonnost motorů. Na základě těchto dat pak FIA rozhoduje, kdo zaostává a jaké úlevy ve vývoji může dostat.
Pokud rozdíl ve výkonu přesáhne dvě procenta, daný výrobce smí upravit některé části motoru. Čím větší ztráta, tím větší prostor pro změny. Cílem je udržet šampionát co nejvyrovnanější a zabránit dlouhodobé dominanci jednoho dodavatele.
Jenže právě zde přichází zásadní omezení. Rozpočtový strop pro vývoj pohonných jednotek, nastavený na 130 milionů dolarů ročně, výrazně limituje možnosti týmů reagovat na ztrátu výkonu.
Szafnauer v této souvislosti zdůrazňuje, že éra neomezeného utrácení je definitivně pryč. Týmy si musí pečlivě vybírat, do kterých oblastí investují, protože prostor pro chyby je výrazně menší než v minulosti.
Dalším důležitým prvkem je postupné omezování vývoje motorů. Podle Szafnauera to může znamenat, že se současné rozložení sil ve Formuli 1 jen tak nezmění, protože týmy budou mít stále méně prostoru pro rychlé zlepšování.
V tomto kontextu Szafnauer připouští, že náskok Mercedesu nemusí být jen krátkodobou výhodou. Podle něj německý výrobce zvládl přechod na novou generaci pohonných jednotek velmi dobře a vytvořil si silnou výchozí pozici.
V paddocku se k tomu otevírá debata o tom, jak daleko může sahat skutečný výkon aktuálních monopostů. Otmar Szafnauer k tomu poznamenal: „Myslím, že se teď mluví o tom, že Mercedes neukazuje všechny karty, aby se Ferrari vešlo do dvou procent a nezískalo další vývojové tokeny,“ dodal.
Sportovní realita zatím nahrává dominantnímu startu Mercedes, který ovládl všechny čtyři dosavadní závody sezony 2026 včetně sprintu v Číně.
Tovární tým se navíc usadil na čele šampionátu jezdců, kde Kimi Antonelli vede o devět bodů před George Russell, zatímco třetí Charles Leclerc už ztrácí dalších čtrnáct bodů.
V poháru konstruktérů má Mercedes aktuálně 135 bodů a drží náskok 40 bodů před Ferrari, což jen přiživuje spekulace o tom, jak skutečně vyrovnané síly v poli jsou.
Red Bull Racing využil filmovací den k testování nového aerodynamického prvku na monopostu RB22, který svým řešením připomíná koncept používaný u Ferrari. Součástí testů byl i Max Verstappen, který se podílel na ověřování chování nového zadního křídla v rámci dalšího vývoje vozu.
Otmar Szafnauer naznačil, že v paddocku kolují spekulace o tom, že Mercedes záměrně skrývá svůj skutečný výkon podle nových pravidel motorů.
Audi posiluje své závodní vedení o zkušené jméno z motorsportu. Do role racing director nastupuje bývalý pilot Formula 1 Allan McNish.
Formula 1 se od roku 2027 vrací do Turecka, čímž rozšiřuje svou přítomnost na tomto již tradičním okruhu. Návrat potvrzuje snahu šampionátu udržovat pestrý a globálně rozprostřený kalendář.
Charles Leclerc znovu promluvil o svém vztahu k Ferrari a připomněl, že jeho spojení s týmem zůstává dlouhodobě silné. To ovšem nemění fakt, že stále čeká na příležitost stát se mistrem světa, na kterou čeká od svého příchodu do Maranella.
Úvodní trénink na Velkou cenu Miami letos přinese týmům i jezdcům více času na přípravu. Místo tradičních 60 minut bude první volný trénink prodloužen na 90 minut, což poskytne širší prostor pro sběr dat i ladění nastavení.
Oba jezdci McLarenu vnímají případný odchod Maxe Verstappena jako významnou ránu pro Formuli 1. Lando Norris zároveň naznačuje, že situace kolem jeho budoucnosti nemusí být tak vyhrocená, jak se v paddocku spekuluje.
Ferrari v Monze absolvovalo filmovací den, během kterého testovalo nové rotující zadní křídlo patřící mezi nejodvážnější aerodynamické koncepty posledních let. Několika fanouškům se podařilo zachytit pár záběrů a fotografií přímo u tratě.
Lando Norris získal ocenění Laureus za průlom roku 2025, které podtrhuje nejen jeho sportovní vzestup, ale i vnímání mimo trať. Zároveň se však ukazuje, že i úřadující mistr světa je stále pevně svázán komunikačními pravidly a řízením ze strany PR struktury v moderní Formuli 1.
Budoucnost Maxe Verstappena je v posledních dnech častým tématem debat, a to nejen kvůli jeho kritice současných pravidel, ale i aktivitám mimo Formuli 1. K možným scénářům jeho další kariéry se vyjádřil také Jenson Button, který nabídl svůj pohled na situaci.
Honda během jarní přestávky Formule 1 pracovala společně s Aston Martin F1 Team na dalším vývoji pohonné jednotky. Hlavním cílem bylo zlepšit výkon a připravit se co nejlépe na pokračování sezóny.
Lando Norris si připsal další významné ocenění, které podtrhuje jeho mimořádnou sezónu na vrcholu motorsportu. Cena Laureus v kategorii Objev roku 2025 potvrzuje jeho rychlý vzestup mezi největší hvězdy Formule 1 a navazuje na jeho nedávné úspěchy na trati.