Rozpačitý vstup McLarenu do sezóny. Návrat přichází postupně

McLaren nezačal sezónu podle očekávání a ambiciózní předsezónní cíle zatím brzdí slabší výsledky v úvodních závodech. Po rychlém ochlazení optimismu tak tým čelí realitě, která výrazně komplikuje cestu k boji o nejvyšší příčky.
McLaren vstoupil do sezóny 2026 způsobem, který už je u něj v posledních letech poměrně typický. Úvodní fáze nepřináší stoprocentní stabilitu, ale tým z Wokingu znovu ukazuje, že jeho výkonnostní růst přichází hlavně s postupem času, kdy dokáže rychle rozvíjet vůz a zvyšovat jeho konkurenceschopnost.
V delším časovém horizontu se McLaren ukazuje jako tým, který dokáže výrazně zlepšit své postavení v rámci Formule 1. Z původně průměrných pozic ve středu pole se v posledních sezonách postupně vypracoval mezi nejrychlejší stáje. Tento posun byl možný hlavně díky rychlému vývoji vozu a schopnosti dobře reagovat na změny technických pravidel.
Historicky přitom nešlo o značku, která by pravidelně dominovala od prvních závodů sezóny. O to častěji ale dokázala v průběhu roku přicházet s vylepšeními, která ji vrátila do hry o nejvyšší příčky.
Rok 2026 však začal pro McLaren složitěji, než se čekalo, a hlavní roli v tom hrají nové pohonné jednotky od Mercedesu, které zatím nepůsobí zcela konzistentně.
Šéf týmu Andrea Stella už dříve upozorňoval, že zapojení hybridních systémů do celkového balíčku vozu je náročnější, než se předpokládalo, a že komunikace s dodavatelem ne vždy probíhá ideálně rychle.
V zákulisí se tak mluví o tom, že dolaďování spolupráce i technických detailů zabírá více času, což se následně odráží i v proměnlivých výkonech na trati.
První vážnější komplikace přišla v Číně, kde technické problémy vyřadily oba monoposty ještě před startem závodu, což znamenalo ztrátu důležitých bodů pro oba jezdce.
Lando Norris i Oscar Piastri se tak do samotného závodu vůbec nedostali, což pro McLaren znamenalo okamžitou ztrátu bodů a citelný zásah do jejich postavení v celkovém pořadí šampionátu.
Přesto kvalifikační výsledky naznačují, že samotný vůz MCL40 má dostatečné tempo, aby se v čisté rychlosti pohyboval v kontaktu se špičkou startovního pole.
Pozitivnější moment přišel v Japonsku, kde Piastri ukázal, že pokud technika funguje bez problémů, McLaren může reálně bojovat o přední umístění.
Z širšího pohledu paddocku se navíc ukazuje, že letošní sezóna je extrémně citlivá na vývojové balíčky a spolehlivost, což může pořadím výrazně hýbat i v krátkém horizontu.
McLaren přitom tradičně těží z období, kdy může naplno soustředit své zdroje na vývoj, a právě tato fáze sezóny může být rozhodující pro další vývoj výkonnosti.
Stella naznačil, že tým připravuje rozsáhlý balík aerodynamických úprav, který má změnit charakter vozu a posunout jeho potenciál výrazně výš.
Podle jeho vyjádření má dojít k výrazně přepracované specifikaci monopostu v průběhu sezóny, která by mohla přinést zásadní změnu v konkurenceschopnosti.
Pokud se McLarenu podaří vyřešit technické potíže a zároveň naplno využít svůj vývojový cyklus, může se znovu zařadit mezi hlavní hráče v boji o špičku.
Právě schopnost postupného růstu během roku zůstává hlavním důvodem, proč je McLaren i přes nevyrovnaný start sezóny 2026 stále považován za jednoho z nejnebezpečnějších soupeřů v celém poli.
