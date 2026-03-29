GP Japonska: Kimi Antonelli vítězí po výjezdu safety caru a dostává se do čela šampionátu

Kimi Antonelli se stal nejmladším lídrem šampionátu F1 v historii, když po nepovedeném startu využil fázi Safety Caru a ovládl Velkou cenu Japonska. Za sebou udržel Oscara Piastriho i Charlese Leclerca.
Start Velké ceny Japonska v Suzuce přinesl dramatické změny pořadí hned po startu. Kimi Antonelli sice vyjel z pole position, ale po nevydařeném rozjezdu se propadl až na šesté místo. Zatímco Ital ztrácel, Oscar Piastri vyrazil z třetí pozice vpřed a rychle převzal vedení před Charlesem Leclercem a Landem Norrisem. McLareny se ukázaly být stejně rychlé jako Ferrari, což Antonellimu nedovolilo okamžitě se vrátit do čela závodu.
George Russell, který startoval ze druhé pozice, rovněž ztratil několik míst a musel se postupně prodírat zpět polem soupeřů. Antonelli mezitím začal svou ofenzívu a první výrazný manévr předvedl již na Lewise Hamiltona na páté pozici. Tento úspěšný předjížděcí manévr mu otevřel cestu k dalším průnikům vpřed.
Russell se v sedmém kole odhodlal k útoku na vedení Piastriho, ale Australan si pozici pevně udržel a hlásil týmu: „Pokud si udržíme pozici na trati, myslím, že to dokážeme udržet.“ Mezitím Antonelli ztrácel čas za Norrisem a teprve v 11. kole dokázal McLaren předjet a posunout se na čtvrté místo.
První zastávky v boxech přišly v 16. kole. Jako první se rozhodl pro přezutí na tvrdou směs Lando Norris, což okamžitě vyvolalo reakci Charlese Leclerca a Oscara Piastriho. Pořadí se začalo přeskupovat a napětí na trati narůstalo s každým kolem.
Zlomový okamžik nastal ve 22. kole, kdy Oliver Bearman havaroval ve vysokorychlostní zatáčce Spoon. Tým Haas ihned informoval: „Náraz o síle 50G – absolvoval rentgen v lékařském centru. Žádné zlomeniny – kontuze pravého kolene po nárazu.“
Mladý Brit opustil vůz jen s kulháním, ale jeho havárie přivolala výjezd safety caru a zásadně změnila strategické možnosti všech jezdců na trati.
Výjezd safety caru zásadně proměnil pořadí. Kimi Antonelli a Lewis Hamilton ještě nestavili v boxech a využili situace k „bezplatnému“ pit stopu. Ital se díky tomu posunul na čelo závodu, Hamilton se dostal na čtvrtou pozici, zatímco Piastri a Russell zůstali mezi nimi. Restart v 28. kole přinesl nový, napínavý průběh závodu.
Po restartu Hamilton okamžitě získal třetí místo na úkor Russella, zatímco Antonelli začal rychle navyšovat náskok před Piastrim. Během několika kol si Ital vytvořil vedení přes pět sekund a začal kontrolovat tempo závodu.
Souboje o stupně vítězů však pokračovaly. Charles Leclerc, který za Hamiltonem hlásil: „Ztrácím trochu času,“ trpělivě čekal na příležitost a nakonec jej předjel v náročném úseku první zatáčky. Russell se mezitím postupně vracel do kontaktu s konkurenty a připravoval si prostor pro útok.
V posledních kolech Antonelli pevně držel vedení a postupně navyšoval náskok na Piastriho. Nakonec zvítězil s pohodlným rozdílem 14 sekund a stal se historicky nejmladším jezdcem, který po více než jednom závodě vede šampionát Formule 1.
Za vítězem dokončili George Russell čtvrtý, Lando Norris pátý a Lewis Hamilton šestý. Pierre Gasly předvedl pozoruhodný výkon a udržel za sebou Maxe Verstappena, jenž po závodě přiznal, že „mělo to pocit, jako bych jel bez posilovače řízení.“
Ostatní body získali Liam Lawson a Esteban Ocon. Lance Stroll odstoupil kvůli problému s tlakem vody v motoru a Fernando Alonso dokončil 18., což znamenalo první klasifikaci vozu Aston Martin v sezoně 2026.
Výsledky GP Japonska:
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:29:45.2
2. Oscar Piastri (McLaren) +13,7 s
3. Charles Leclerc (Ferrari) +15,2 s
4. George Russell (Mercedes) +15,7 s
5. Lando Norris (McLaren) +23,4 s
6. Lewis Hamilton (Ferrari) +25,0 s
7. Pierre Gasly (Alpine) +32,3 s
8. Max Verstappen (Red Bull) +32,6 s
9. Liam Lawson (Racing Bulls) +50,1 s
10. Esteban Ocon (Haas) +51,2 s
11. Nico Hulkenberg (Audi) +52,2 s
12. Isack Hadjar (Red Bull) +56,1 s
13. Gabriel Bortoleto (Audi) +59,0 s
14. Arvid Lindblad (Racing Bulls) +59,8 s
15. Carlos Sainz (Williams) +65,0 s
16. Franco Colapinto (Alpine) +65,7 s
17. Sergio Perez (Cadillac) +92,4 s
18. Fernando Alonso (Aston Martin) +1 kolo
19. Alex Albon (Williams) +1 kolo
20. Valtteri Bottas (Cadillac) +1 kolo
Nedokončili:
Lance Stroll (Aston Martin) – odstoupení kvůli problému s tlakem vody v motoru
Oliver Bearman (Haas) – havárie ve vysokorychlostní zatáčce Spoon
Nehoda Olivera Bearmana při Velké ceně Japonska otevřela otázky kolem bezpečnosti nových pravidel Formule 1 a nečekaných rozdílů v rychlosti. Zároveň se ukazuje, že na možná rizika bylo upozorňováno už dříve, aniž by došlo k výraznějším změnám.
Oliver Bearman přežil extrémní náraz s přetížením 50G, který otřásl Suzukou. Překvapivě vyvázl bez zlomenin a utrpěl jen pohmoždění pravého kolene.
Charles Leclerc si v sobotní kvalifikaci na GP Japonska zajistil čtvrté místo, přesto však nezastíral frustraci z letošních změn pravidel. Po Q3 ostře kritizoval novou úpravu pravidel pro kvalifikaci.
Max Verstappen zažil na Suzuce těžkou sobotu. V kvalifikaci skončil už v Q2, přičemž jeho týmový kolega z Red Bullu, Isack Hadjar, ho podruhé během tří závodních víkendů dokázal překonat.
Kimi Antonelli si vyjel pole position pro Velkou cenu Japonska a potvrdil skvělou formu z úvodu sezony Formula 1. Mladý Ital tak ovládl kvalifikaci podruhé za sebou během asijské části ročníku.
Max Verstappen přiznal, že Red Bull má po pátečních trénincích v Japonsku „velké problémy“ poté, co klesl na desáté místo.
Šéf týmu Andrea Stella ujišťuje, že technický problém, který znemožnil Landu Norrisovi a Oscarovi Piastrimu startovat ve Velké ceně Číny, šlo o jednorázovou záležitost.
Oscar Piastri ve druhém tréninku na Velkou cenu Japonska překonal oba jezdce Mercedesu a výrazně na sebe upozornil. Australan, který dosud v sezoně neodjel ani jedno závodní kolo, tak vstoupil do víkendu ve velmi silném tempu.
Mercedes vstoupil do víkendu Velké ceny Japonska dominantně a už v úvodní hodině tréninku potvrdil roli favorita. Silný výkon naznačil, že by německá stáj mohla výrazně zasáhnout do boje o vítězství.
Fernando Alonso dorazí na Suzuku s mírným zpožděním. Důvodem je radostná rodinná událost, a to narození svého prvního dítěte. Aston Martin potvrdil, že tento osobní moment je důvodem jeho pozdějšího příjezdu.
FIA před Japanese Grand Prix upravila pravidla kvalifikace, aby omezila extrémní využívání rekuperované energie a podpořila přirozenější jízdní styl ve Formula 1.