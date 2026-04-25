Red Bull si bere inspiraci od Ferrari: Max Verstappen testoval nové zadní křídlo

Red Bull Racing využil filmovací den k testování nového aerodynamického prvku na monopostu RB22, který svým řešením připomíná koncept používaný u Ferrari. Součástí testů byl i Max Verstappen, který se podílel na ověřování chování nového zadního křídla v rámci dalšího vývoje vozu.
Red Bull Racing využil středeční filmovací den na okruhu Silverstone k dalšímu ladění monopostu RB22 před návratem sezony v Miami. Testování se zúčastnil i Max Verstappen, který měl podle dostupných záběrů pracovat s novým aerodynamickým balíčkem.
„Je to o hledání detailů, které mohou rozhodnout desetiny,“ zaznívá z prostředí týmu, který se po vstupu do nové sezony snaží zareagovat na nevýrazný začátek.
Na voze se objevily úpravy předního křídla i bočnic, což naznačuje širší balík vylepšení zaměřený na stabilitu i průchod vzduchu kolem monopostu. Red Bull tím reaguje na tlak soupeřů a snahu rychle zlepšit tempo.
Pozornost ale nejvíce přitáhly snímky fanoušků, které ukazují rotující zadní křídlo s konstrukcí připomínající řešení, jež v paddocku silně rezonovalo už během zimy u Ferrari.
„Vypadá to jako koncept Ferrari, ale funguje to trochu jinak,“ zaznívá v technických komentářích, které upozorňují na odlišné umístění aktivního mechanismu, informuje PlanetF1.
U Red Bullu má být totiž pohon systému veden centrálním prvkem, zatímco u Ferrari je řešení integrováno do koncových částí křídla, což mění samotnou filozofii konstrukce.
Právě Ferrari přitom s podobným systémem experimentovalo už během předsezonních testů v Bahrajnu, kde poprvé ukázalo otočné zadní křídlo s rozsahem až 270 stupňů při aktivní aerodynamice.
„Byl to velmi ambiciózní krok, možná až příliš brzy nasazený,“ zaznělo později od Lewise Hamiltona po dalších testech v prvním tréninku v Šanghaji, kde systém vyzkoušel i Charles Leclerc.
Ferrari se následně rozhodlo vrátit ke klasickému řešení typu DRS pro zbytek víkendu v Číně, protože se ukázalo, že nový koncept není ještě plně stabilní v závodních podmínkách.
„Možná to bylo trochu předčasné nasadit v závodě,“ připustil Hamilton po jedné z neklidných jízd, které ukázaly limity nového řešení.
Zajímavostí je, že Ferrari se k tomuto konceptu vrátilo i při filmovacím dni v Monze, což naznačuje, že vývoj tohoto systému pokračuje zcela naplno.
Technické rozbory i komentáře odborníků naznačují, že podobná konstrukční řešení se v paddocku sice objevují častěji, většina týmů je ale zatím odkládá kvůli jejich složitosti a praktickým limitům.
„Jsou tam zřejmé aerodynamické kompromisy, zejména při přechodu mezi jednotlivými režimy,“ upozorňují analýzy s tím, že aktivace systému může krátkodobě zhoršit stabilitu vozu, informuje PlanetF1.
Zda se upravená verze tohoto konceptu objeví už na monopostu Red Bull RB22 při závodě v Miami, zatím není jasné. Dosavadní testy ale naznačují, že Red Bull Racing dál intenzivně hledá nové vývojové směry, které by mu pomohly vrátit se na úplnou špičku.
Ferrari v Monze absolvovalo filmovací den, během kterého testovalo nové rotující zadní křídlo patřící mezi nejodvážnější aerodynamické koncepty posledních let. Několika fanouškům se podařilo zachytit pár záběrů a fotografií přímo u tratě.
