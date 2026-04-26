Šok na rallye. Jos Verstappen měl děsivou nehodu

Jos Verstappen zažil na belgické Rallye de Wallonie dramatickou nehodu, když po nárazu do stromu skončil jeho vůz převrácený mimo trať. Havárie se stala v moment, kdy se posádka po penalizaci propracovala zpět do boje o přední příčky a útočila na stupně vítězů.
K havárii došlo v neděli ráno během rychlostní zkoušky Loyers. V rychlé levopravé pasáži Verstappen nezvládl průjezd, levou stranou vozu narazil do stromu a následný náraz poslal speciál Škoda Fabia RS Rally2 do přetočení a převrácení. Podle svědků šlo o situaci, kterou už nebylo možné zachránit. „Auto prostě odskočilo a už to nešlo zachytit,“ zaznělo z místa nehody.
Navzdory vážně vypadající nehodě oba členové posádky, Verstappen i jeho spolujezdec Jasper Vermeulen, vyvázli bez zranění. Záběry z místa ukázaly výrazně poškozený vůz, který musel být z tratě odklizen.
„Jsme v pořádku, to je hlavní,“ měl podle dostupných informací říct Verstappen po incidentu svému týmu. Rallye pro něj tak skončila předčasně, přestože měl v té době stále ambice bojovat o přední příčky.
Celý víkend přitom probíhal v nezvyklém složení posádky. Vermeulen, který běžně spolupracuje s jiným jezdcem, musel narychlo naskočit jako náhradní spolujezdec poté, co stálý navigátor Renaud Jamoul utrpěl zranění kotníku.
„Bylo to poprvé, co Jasper četl rozpis v angličtině, ale zvládl to dobře a auto fungovalo skvěle,“ uvedl Verstappen před závodem. Tato změna však přinesla další komplikaci v už tak náročném víkendu.
Start rallye navíc poznamenala i penalizace 40 sekund za rychlou jízdu v přejezdové sekci, která posádku odsunula hluboko v pořadí. „Takový začátek jsme nechtěli, ale rallye je o chybách i návratech,“ zaznívalo z týmu.
Navzdory tomu se posádka dokázala během soutěže výrazně zlepšit a před havárií se posunula až na třetí místo celkového pořadí. V té době se Verstappen snažil dotahovat lídry Adriena Fernémonta a Maxime Pottyho.
„Cítil jsem se dobře, auto fungovalo a chtěli jsme tlačit dopředu,“ měl Verstappen uvést před osudnou rychlostní zkouškou. Právě v ní ale došlo k fatální chybě, která jeho postup zastavila.
Verstappen starší přitom patří mezi nejzkušenější jezdce belgické rallye scény. Loni získal titul mistra Belgie, čímž navázal na své dřívější úspěchy ve vytrvalostních závodech, včetně triumfu v LMP2 kategorii Le Mans Series v roce 2008.
„Každá rallye je jiná, ale riziko tam vždy je,“ připomínal Verstappen v minulosti. Nedělní nehoda tuto realitu znovu potvrdila, i když tentokrát bez vážných následků.
Zajímavostí je, že událost přišla jen krátce před dalším významným víkendem rodiny Verstappenů. Max Verstappen se má v květnu zúčastnit svého debutu v legendárním 24 hodinovém závodu na Nürburgringu.
Fernando Alonso má na konci sezony končící smlouvu, což znovu otevírá spekulace o tom, že by letošní rok mohl být jeho posledním ve Formuli 1. Přestože podobné scénáře už v minulosti odmítl, jeho další rozhodnutí bude záviset hlavně na motivaci a konkurenceschopnosti.
Jos Verstappen zažil na belgické Rallye de Wallonie dramatickou nehodu, když po nárazu do stromu skončil jeho vůz převrácený mimo trať. Havárie se stala v moment, kdy se posádka po penalizaci propracovala zpět do boje o přední příčky a útočila na stupně vítězů.
Isack Hadjar přiznává, že před příchodem do Red Bullu cítil určité pochybnosti z role týmového kolegy Maxe Verstappena. Druhá sedačka vedle nizozemského šampiona byla v posledních letech považována za prokletou, protože se na ní vystřídala řada talentovaných jezdců bez výraznějšího úspěchu. Letos se však zdá, že právě Hadjar by mohl tento trend prolomit.
Red Bull Racing využil filmovací den k testování nového aerodynamického prvku na monopostu RB22, který svým řešením připomíná koncept používaný u Ferrari. Součástí testů byl i Max Verstappen, který se podílel na ověřování chování nového zadního křídla v rámci dalšího vývoje vozu.
Otmar Szafnauer naznačil, že v paddocku kolují spekulace o tom, že Mercedes záměrně skrývá svůj skutečný výkon podle nových pravidel motorů.
Audi posiluje své závodní vedení o zkušené jméno z motorsportu. Do role racing director nastupuje bývalý pilot Formula 1 Allan McNish.
Formula 1 se od roku 2027 vrací do Turecka, čímž rozšiřuje svou přítomnost na tomto již tradičním okruhu. Návrat potvrzuje snahu šampionátu udržovat pestrý a globálně rozprostřený kalendář.
Charles Leclerc znovu promluvil o svém vztahu k Ferrari a připomněl, že jeho spojení s týmem zůstává dlouhodobě silné. To ovšem nemění fakt, že stále čeká na příležitost stát se mistrem světa, na kterou čeká od svého příchodu do Maranella.
Úvodní trénink na Velkou cenu Miami letos přinese týmům i jezdcům více času na přípravu. Místo tradičních 60 minut bude první volný trénink prodloužen na 90 minut, což poskytne širší prostor pro sběr dat i ladění nastavení.
Oba jezdci McLarenu vnímají případný odchod Maxe Verstappena jako významnou ránu pro Formuli 1. Lando Norris zároveň naznačuje, že situace kolem jeho budoucnosti nemusí být tak vyhrocená, jak se v paddocku spekuluje.
Ferrari v Monze absolvovalo filmovací den, během kterého testovalo nové rotující zadní křídlo patřící mezi nejodvážnější aerodynamické koncepty posledních let. Několika fanouškům se podařilo zachytit pár záběrů a fotografií přímo u tratě.
Lando Norris získal ocenění Laureus za průlom roku 2025, které podtrhuje nejen jeho sportovní vzestup, ale i vnímání mimo trať. Zároveň se však ukazuje, že i úřadující mistr světa je stále pevně svázán komunikačními pravidly a řízením ze strany PR struktury v moderní Formuli 1.