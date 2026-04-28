Lewis Hamilton má šanci vítězit, věří Martin Brundle

Martin Brundle se zaměřil na aktuální pozici Lewise Hamiltona ve Ferrari a naznačil, že jeho role může být v nadcházejícím vývoji sezóny zásadnější, než se na první pohled zdá. Podle jeho slov má stále velikou šanci na vítězství.
Martin Brundle, bývalý pilot Formule 1 a dnes uznávaný televizní analytik, se ve svém aktuálním hodnocení zaměřil na Lewise Hamiltona. Podle něj má sedminásobný mistr světa i po přestupu k Ferrari stále velmi reálnou šanci znovu bojovat o vítězství na vrcholné úrovni motorsportu.
Hamilton dorazil do Maranella v roce 2025 a první období strávil postupným zvykáním si na nové prostředí i technické zázemí týmu. S blížícím se koncem éry před změnou pravidel už ale bylo zřejmé, že se v novém voze cítí stále jistěji a dokáže lépe využívat jeho potenciál.
„Lewis si tyhle vozy evidentně užívá mnohem víc,“ uvedl Brundle v rozhovoru pro Sky Sports a naznačil, že současná generace monopostů Hamiltonovi sedí výrazně lépe než ta předchozí.
Ferrari navíc vstoupilo do sezóny 2026 v mnohem lepší formě než o rok dříve, kdy se pohybovalo spíše mimo absolutní špičku. Aktuální výkonnost naznačuje návrat mezi nejlepší a opětovnou schopnost bojovat o přední příčky.
Dynamiku uvnitř Ferrari výrazně oživuje i fakt, že Hamilton stojí bok po boku Charlese Leclerca, jednoho z nejspolehlivějších jezdců současného pole. Jejich vzájemné srovnání tak není jen otázkou prestiže, ale především cenným měřítkem skutečné formy obou pilotů.
Brundle se zároveň vrací k pochybnostem, které Hamiltona provázely v minulé sezóně, a staví je do jiného světla. Podle něj nešlo o úbytek schopností, ale spíš o důsledek specifických vlastností tehdejších monopostů, které Britovi jednoduše nesedly.
S příchodem nových technických pravidel se ale situace mění. Současné vozy podle Brundla lépe odpovídají Hamiltonovu stylu, protože nejsou tolik závislé na extrémním přítlaku a charakteru ground effectu. Díky tomu může jezdit uvolněněji, přesněji a ve výsledku i efektivněji.
Brundle zároveň upozornil, že Ferrari nabírá na síle a podle jeho odhadu by mohlo udělat výrazný krok vpřed už při závodě v Miami. Naznačil tak, že současný růst výkonnosti italské stáje rozhodně nemusí být u konce.
V rámci celého paddocku se navíc čím dál častěji mluví o tom, že rozdíly mezi elitními týmy se postupně stírají. Nové vývojové balíčky totiž mohou během sezóny zamíchat pořadím mnohem výrazněji než dříve, což zvyšuje nepředvídatelnost výsledků.
Hamiltonův přínos proto není hodnocen jen podle samotných výsledků na trati. Velkou roli hraje také jeho schopnost přizpůsobit se technickým změnám a aktivně se podílet na vývoji monopostu, což je v současné éře klíčový faktor úspěchu.
Souboj s Leclercem uvnitř týmu navíc přináší přirozený tlak na oba jezdce. Tento interní duel může Ferrari dlouhodobě posouvat vpřed a sehrát důležitou roli v honbě za špičkovými umístěními.
Podle Brundla bude rozhodující především konzistentní výkonnost napříč celou sezónou a schopnost proměnit každou naskytnutou šanci v maximální výsledek.
„Uvidíme, jestli si to dokáže udržet. Jakmile se naskytne byť jen náznak šance na vítězství, Lewis je pořád jezdec, který ji umí využít,“ uzavřel Brundle. Jeho slova tak podtrhují, jak otevřená a nevyzpytatelná letošní sezóna Formule 1 zatím je.
