Fernando Alonso má na konci sezony končící smlouvu, což znovu otevírá spekulace o tom, že by letošní rok mohl být jeho posledním ve Formuli 1. Přestože podobné scénáře už v minulosti odmítl, jeho další rozhodnutí bude záviset hlavně na motivaci a konkurenceschopnosti.
Budoucnost Fernanda Alonsa ve Formuli 1 zůstává stále otevřená. Španělský matador naznačil, že by příští rok nemusel být jeho posledním v šampionátu, čímž znovu rozvířil debaty o tom, jak dlouho ještě plánuje pokračovat v královně motorsportu.
Dvojnásobný mistr světa už delší dobu odmítá stanovit konkrétní termín svého odchodu a svůj další směr kariéry opakovaně spojuje s příchodem nových technických pravidel, která podle něj mohou změnit rozložení sil na čele pole.
Právě regulace chystané pro letošní rok byly jedním z hlavních důvodů, proč se rozhodl ve Formuli 1 pokračovat – viděl v nich příležitost vrátit se zpět do boje o vítězství.
Realita aktuální sezony však zatím tomuto očekávání neodpovídá. Projekt Aston Martin-Honda se trápí s konkurenceschopností a místo soubojů o pódia se pohybuje až v zadní části pole.
Slabý vstup do sezony tak logicky rozproudil spekulace, zda aktuální výkonnost týmu nemůže urychlit Alonsův konec kariéry.
V paddocku se objevují názory, že pokud se situace dlouhodobě nezlepší, mohl by španělský jezdec začít zvažovat i jiné možnosti mimo Formuli 1.
Sám Alonso ale podobné úvahy odmítá a během nedávného vystoupení při historické Grand Prix v Monaku zdůraznil, že v sobě stále necítí potřebu kariéru uzavírat, informuje PlanetF1.
„Miluji to, co dělám. Miluji závodění,“ uvedl s tím, že většinu života strávil za volantem už od raného dětství.
Podle jeho slov je představa konce kariéry stále těžko představitelná, protože závodění je pro něj přirozenou součástí života více než čtyři desetiletí.
Zároveň ale připouští, že rozhodnutí o odchodu nepřijde na základě plánů či smluv, ale spíše v momentě, kdy sám vycítí, že nastal správný čas.
Aktuálně však tvrdí, že se stále cítí konkurenceschopný, motivovaný a spokojený za volantem, což podle něj nenaznačuje blízký konec kariéry.
Mimo závodní dráhu navíc Alonso v poslední době prožívá i významnou životní změnu – se svou partnerkou Melissou Jiménez přivítal narození prvního dítěte.
Jos Verstappen zažil na belgické Rallye de Wallonie dramatickou nehodu, když po nárazu do stromu skončil jeho vůz převrácený mimo trať. Havárie se stala v moment, kdy se posádka po penalizaci propracovala zpět do boje o přední příčky a útočila na stupně vítězů.
Isack Hadjar přiznává, že před příchodem do Red Bullu cítil určité pochybnosti z role týmového kolegy Maxe Verstappena. Druhá sedačka vedle nizozemského šampiona byla v posledních letech považována za prokletou, protože se na ní vystřídala řada talentovaných jezdců bez výraznějšího úspěchu. Letos se však zdá, že právě Hadjar by mohl tento trend prolomit.
Red Bull Racing využil filmovací den k testování nového aerodynamického prvku na monopostu RB22, který svým řešením připomíná koncept používaný u Ferrari. Součástí testů byl i Max Verstappen, který se podílel na ověřování chování nového zadního křídla v rámci dalšího vývoje vozu.
Otmar Szafnauer naznačil, že v paddocku kolují spekulace o tom, že Mercedes záměrně skrývá svůj skutečný výkon podle nových pravidel motorů.
Audi posiluje své závodní vedení o zkušené jméno z motorsportu. Do role racing director nastupuje bývalý pilot Formula 1 Allan McNish.
Formula 1 se od roku 2027 vrací do Turecka, čímž rozšiřuje svou přítomnost na tomto již tradičním okruhu. Návrat potvrzuje snahu šampionátu udržovat pestrý a globálně rozprostřený kalendář.
Charles Leclerc znovu promluvil o svém vztahu k Ferrari a připomněl, že jeho spojení s týmem zůstává dlouhodobě silné. To ovšem nemění fakt, že stále čeká na příležitost stát se mistrem světa, na kterou čeká od svého příchodu do Maranella.
Úvodní trénink na Velkou cenu Miami letos přinese týmům i jezdcům více času na přípravu. Místo tradičních 60 minut bude první volný trénink prodloužen na 90 minut, což poskytne širší prostor pro sběr dat i ladění nastavení.
Oba jezdci McLarenu vnímají případný odchod Maxe Verstappena jako významnou ránu pro Formuli 1. Lando Norris zároveň naznačuje, že situace kolem jeho budoucnosti nemusí být tak vyhrocená, jak se v paddocku spekuluje.
Ferrari v Monze absolvovalo filmovací den, během kterého testovalo nové rotující zadní křídlo patřící mezi nejodvážnější aerodynamické koncepty posledních let. Několika fanouškům se podařilo zachytit pár záběrů a fotografií přímo u tratě.
Lando Norris získal ocenění Laureus za průlom roku 2025, které podtrhuje nejen jeho sportovní vzestup, ale i vnímání mimo trať. Zároveň se však ukazuje, že i úřadující mistr světa je stále pevně svázán komunikačními pravidly a řízením ze strany PR struktury v moderní Formuli 1.