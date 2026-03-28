GP Japonska: Kimi Antonelli získává pole position, Max Verstappen vypadl ve druhé části

Kimi Antonelli si vyjel pole position pro Velkou cenu Japonska a potvrdil skvělou formu z úvodu sezony Formula 1. Mladý Ital tak ovládl kvalifikaci podruhé za sebou během asijské části ročníku.
Kvalifikace na Velkou cenu Japonska nabídla napínavý a proměnlivý souboj. Ačkoli Mercedes čelil v úvodních fázích několika problémům, ve finální části ukázal svůj plný potenciál a s monopostem W17 jasně dominoval v boji o pole position.
Hlavní postavou kvalifikace byl Kimi Antonelli, který potvrdil svou rostoucí formu a diktoval tempo před týmovým kolegou Georgem Russellem. Nejvážnějším soupeřem byl Oscar Piastri, na vedoucí dvojici však ztratil zhruba čtyři desetiny sekundy.
První část kvalifikace přitom patřila jiným aktérům. Jezdci Racing Bulls vyjeli na trať jako první a Liam Lawson otevřel měřená kola časem 1:31,785.
Na čelo se následně posunul Charles Leclerc, který překonal nejen Piastriho, ale i Lewis Hamilton. Ferrari tak v úvodu diktovalo tempo a naznačovalo, že by mohlo Mercedesu výrazně konkurovat.
Zlom však nastal ve chvíli, kdy na trať vyjely vozy Mercedesu. Antonelli zajel kolo za 1:30,035 a dostal se o 0,040 sekundy před Leclerca, zatímco Russell výrazně zaostal. „Something doesn’t feel quite right, I have a load of oversteer,“ hlásil lídr šampionátu.
Ferrari odpovědělo druhým pokusem a Charles Leclerc díky dvěma nejrychlejším sektorům posunul čas na 1:29,915. George Russell se mezitím vrátil na druhé místo před Kimiho Antonelliho a vedoucí trojice se seřadila v těsném rozestupu pouhých 0,120 sekundy.
Závěr první části kvalifikace přinesl i nečekané vyřazení. Mezi nepostupujícími se objevil mimo jiné Oliver Bearman, spolu s dalšími zkušenými jmény jako Sergio Pérez, Valtteri Bottas či Fernando Alonso.
Ve druhé části zvolil Mercedes odlišný přístup a vyslal oba vozy na trať na použitých pneumatikách. Antonelli zajel čas 1:29,774 a vytvořil si náskok čtyř desetin sekundy na Russella, zatímco Ferrari zůstávalo v těsném závěsu.
Na čerstvé sadě pneumatik však udeřil Oscar Piastri, který se časem 1:29,451 posunul do čela. Russell přitom nadále upozorňoval na problémy a vyzval tým ke kontrole dat se slovy, že mu „něco zásadního chybí“.
Samotný závěr Q2 ale znovu patřil Antonellimu, jenž se zlepšil na 1:29,048. Velkým překvapením se stalo vyřazení Maxe Verstappene, který si stěžoval, že jeho vůz je „neovladatelný“ a že je „něco v nepořádku“.
Finálová část kvalifikace už probíhala plně v režii Mercedesu. Antonelli s Russellem si střídali nejrychlejší sektory, ale právě italský mladík zajel rozhodující kolo v čase 1:28,778 a vytvořil si náskok tří desetin sekundy.
Ferrari sice vstoupilo do boje o pole position slibně, postupem času ale oba jeho jezdci ztráceli. Leclerc po výrazném přetáčivém smyku obsadil čtvrté místo, zatímco Lewis Hamilton skončil za ním a navíc čelil poznámce komisařů za „zbytečně pomalou“ jízdu na výjezdu z boxů.
Výsledky kvalifikace GP Japonska:
1. Kimi Antonelli (Mercedes) – 1:28.778 – 0,000 s
2. George Russell (Mercedes) – 1:29.076 – +0,298 s
3. Oscar Piastri (McLaren) – 1:29.132 – +0,354 s
4. Charles Leclerc (Ferrari) – 1:29.405 – +0,627 s
5. Lando Norris (McLaren) – 1:29.409 – +0,631 s
6. Lewis Hamilton (Ferrari) – 1:29.567 – +0,789 s
7. Pierre Gasly (Alpine) – 1:29.691 – +0,913 s
8. Isack Hadjar (Red Bull Racing) – 1:29.978 – +1,200 s
9. Gabriel Bortoleto (Audi) – 1:30.274 – +1,496 s
10. Arvid Lindblad (Racing Bulls) – 1:30.319 – +1,541 s
11. Max Verstappen (Red Bull Racing) – 1:30.262 – +1,484 s
12. Esteban Ocon (Haas) – 1:30.309 – +1,531 s
13. Nico Hülkenberg (Audi) – 1:30.387 – +1,609 s
14. Liam Lawson (Racing Bulls) – 1:30.495 – +1,717 s
15. Franco Colapinto (Alpine) – 1:30.627 – +1,849 s
16. Carlos Sainz (Williams) – 1:31.033 – +2,255 s
17. Alex Albon (Williams) – 1:31.088 – +2,310 s
18. Oliver Bearman (Haas) – 1:31.090 – +2,312 s
19. Sergio Pérez (Cadillac) – 1:32.206 – +3,428 s
20. Valtteri Bottas (Cadillac) – 1:32.330 – +3,552 s
21. Fernando Alonso (Aston Martin) – 1:32.646 – +3,868 s
22. Lance Stroll (Aston Martin) – 1:32.920 – +4,142 s
