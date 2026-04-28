Juan Pablo Montoya varuje Red Bull. Max Verstappen by se měl soustředit jen na F1

Juan Pablo Montoya rozvířil debatu o aktivitách Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Podle něj by Red Bull měl přehodnotit jeho závodní program tak, aby se mohl naplno soustředit na své hlavní působení ve Formuli 1.
Po událostech na Nürburgringu se znovu rozproudila debata o tom, zda je vhodné, aby Max Verstappen z Red Bullu vedle Formule 1 závodil i v dalších disciplínách. Do diskuse výrazně vstoupil bývalý pilot Juan Pablo Montoya, který vyzývá k přehodnocení přístupu k mimoformulovým programům špičkových jezdců.
Podnětem k jeho vyjádření byla tragická nehoda během kvalifikace seriálu NLS na Nürburgringu, při níž přišel o život Juha Miettinen. Incident znovu otevřel otázku, zda je pro jezdce F1 bezpečné kombinovat špičkovou formuli s dalšími závodními disciplínami.
Montoya reagoval napřímo. „Stoprocentně. Ne, pardon, dvěstěprocentně,“ když odpovídal na otázku, zda by Red Bull měl Verstappenovi zakázat účast v GT závodech.
Podle něj nejde jen o emocionální reakci na tragédii, ale také o odpovědnost týmu, který do svého pilota dlouhodobě investuje zásadní prostředky i úsilí.
„Peníze, které do něj Red Bull investoval, by podle něj měly být dostatečným důvodem k tomu říct: ‚Podívejte, dali jsme vám tu příležitost, ale přehodnocujeme to,‘“ dodal s tím, že by podobné riziko osobně nepodceňoval.
V hypotetické rovině pak zašel ještě dál, když popsal, jak by postupoval jako šéf týmu. „Zavolal bych Maxovi a řekl: ‚Prosím tě, už do toho auta nesedej,‘“ uvedl bez váhání.
Zároveň ale uznal, že v současné F1 je podobný zásah do svobody jezdce jen obtížně představitelný, protože vztah mezi pilotem a týmem je mnohem komplexnější než v minulosti.
Montoya navíc naznačil, že Red Bull může být zdrženlivý i z obavy, aby o svou klíčovou hvězdu nepřišel, což podle něj hraje v rozhodování zásadní roli.
Sám připomněl, že v jeho éře bylo běžné, že týmy pilotům podobné vedlejší aktivity jednoduše zakazovaly, bez ohledu na jejich popularitu či přínos pro kariéru.
Max Verstappen mezitím pokračuje v rozvoji vlastního GT programu a připravuje se na start v 24hodinovém závodě na Nürburgringu, který má být jeho dalším významným krokem mimo F1.
Současné vedení Red Bullu ale dlouhodobě zastává opačný postoj. Šéf týmu Laurent Mekies v minulosti uvedl, že Verstappenovy aktivity mimo F1 vnímají jako přínos, který může pomoci jeho výkonnosti.
„Vrací se s větší energií,“ zaznělo z týmu s tím, že závodění mimo Formuli 1 má podle nich spíše pozitivní vliv na psychickou i sportovní pohodu pilota.
Celá situace tak rozděluje paddock na dva tábory, mezi těmi, kteří vidí v dalších závodních programech zbytečné riziko, a těmi, kteří je naopak považují za součást moderního přístupu k vrcholovému motorsportu.
Juan Pablo Montoya rozvířil debatu o aktivitách Maxe Verstappena mimo Formuli 1. Podle něj by Red Bull měl přehodnotit jeho závodní program tak, aby se mohl naplno soustředit na své hlavní působení ve Formuli 1.
