Charles Leclerc cítí tlak času. S Ferrari stále čeká na titul

Charles Leclerc znovu promluvil o svém vztahu k Ferrari a připomněl, že jeho spojení s týmem zůstává dlouhodobě silné. To ovšem nemění fakt, že stále čeká na příležitost stát se mistrem světa, na kterou čeká od svého příchodu do Maranella.
Charles Leclerc znovu otevřel téma, které v Maranellu rezonuje už několik sezon. Monacký jezdec připomněl, že jeho „touha vyhrávat“ zůstává stejně silná jako na začátku jeho působení u Ferrari, zároveň ale přiznal, že jeho čas v boji o vrchol formule 1 neúprosně běží.
Do Maranella přišel Leclerc v roce 2019 a od té doby stihl vyhrát osm velkých cen. Přesto se mu zatím nepodařilo dotáhnout se na vysněný titul mistra světa, stejně jako samotnému Ferrari, které naposledy slavilo konstruktérský titul v roce 2008.
V nedávném vyjádření z Japonska Leclerc znovu zdůraznil, co pro něj ikonická stáj znamená. Hovořil o silném emocionálním propojení i o ambici, která ho k Ferrari od začátku přivedla.
„Ferrari je rodina a tým, za který jsem vždycky chtěl jezdit. To se od roku 2019 nezměnilo,“ uvedl Leclerc. „Ta vášeň tam pořád je.“
Zároveň ale přidal i realistický tón, který naznačuje rostoucí tlak na výsledky. „Samozřejmě tu je i obrovská vůle vyhrávat. Chceme vítězit a já chci vítězit,“ dodal monacký jezdec.
Podle něj tým dlouhodobě pracuje na návratu na vrchol, i když cesta je složitější, než se původně čekalo. „Je to už několik let práce na tom dostat se zpátky nahoru,“ připustil.
Leclerc zároveň uznal, že tým se letos zlepšil, ale stále to nestačí na boj o titul. „Udělali jsme krok vpřed, ale nejsme tam, kde chceme být,“ řekl.
Zajímavým momentem jeho výpovědi byla i zmínka o čase. „Doufám, že náš čas přijde brzy, protože už je to dlouhá doba,“ přiznal jezdec, který rodině Ferrari věnuje svá nejlepší léta v F1.
Právě tato slova mohou být vnímána jako jemné varování směrem k budoucnosti, zejména v době, kdy se na trhu s jezdci začínají objevovat nové možnosti a spekulace o pohybech v paddocku sílí.
Leclerc ale zároveň dodal, že pro úspěch dělá maximum a věří, že šance na titul přijde co nejdříve. „Dělám, co je v mých silách, a doufám, že náš čas přijde letos nebo co nejdřív,“ uvedl.
Jeho manažer Nicolas Todt už dříve upozorňoval, že klíčové bude, aby Ferrari dokázalo dodat monopost schopný bojovat o titul. Bez toho podle něj nelze očekávat zásadní průlom.
Leclerc se k podobné myšlence vrátil i v kontextu nové éry formule 1. Dokonce naznačil, že nadcházející období může být pro Ferrari rozhodující.
Sám Leclerc ale upozorňuje, že vývoj nebude jen o jednorázových zlepšeních, ale o dlouhodobém tempu práce. „Bude to šampionát vývoje,“ varoval.
Podle něj bude klíčové, aby Ferrari dokázalo držet krok v průběhu celé sezony. „Musíme být neustále na špičce vývoje,“ uzavřel Leclerc, který tak i přes frustraci stále zůstává pevně spojený s cílem, kvůli kterému do Ferrari přišel.
Charles Leclerc znovu promluvil o svém vztahu k Ferrari a připomněl, že jeho spojení s týmem zůstává dlouhodobě silné. To ovšem nemění fakt, že stále čeká na příležitost stát se mistrem světa, na kterou čeká od svého příchodu do Maranella.
