GP Číny: Mercedes potvrzuje formu z Austrálie. George Russell vyhrál jediný trénink víkendu

Mercedes potvrdil tempo z Velké ceny Austrálie suverénním dvojitým vítězstvím v jediném tréninku sprintového víkendu v Šanghaji. Nejrychlejší byl George Russell, který porazil týmového kolegu Kimiho Antonelliho o jednu desetinu sekundy.
Jediný trénink sprintového víkendu v Šanghaji přinesl dramatické momenty, ale hlavně jasnou převahu Mercedesu. George Russell zajel nejrychlejší kolo a jeho týmový kolega Kimi Antonelli skončil druhý. Nejbližší soupeř mimo Mercedes, Oscar Piastri, zaostal o více než sedm desetin sekundy, což ukazuje výrazný rozdíl ve výkonnosti.
Na trať vyrazil jako první Esteban Ocon, který vedl kolonu z boxové uličky, ale hned v úvodu bylo jasné, že podmínky neodpouštějí chyby. Franco Colapinto si prožil nepříjemný moment v sekci zatáček 9 a 10, kde se jeho monopost roztočil po zablokování zadní nápravy. Sprintový formát přitom nedává jezdcům prostor na postupné hledání limitů.
Podobnou chybu udělal i Lewis Hamilton, jenž zkoušel nové zadní křídlo Ferrari přezdívané „macarena“. V páté zatáčce však zablokoval kola a vyjel mimo trať. Po návratu do tempa se navíc dostal do souboje s Landem Norrisem. Brit zaútočil v poslední zatáčce, Hamilton mu manévr oplatil a drobný kontakt skončil odletujícím kusem karoserie z vozu SF 26.
Russell se mezitím rychle usadil na čele s časem 1:35,065 a jen o 29 tisícin za ním figuroval Antonelli. Charles Leclerc držel třetí pozici se ztrátou půl sekundy. Fernando Alonso a Carlos Sainz v té době ještě neměli zapsaný měřený čas, což naznačovalo odlišné programy jednotlivých týmů.
Williams řešil komplikace u Sainzova vozu FW48. Španěl zajel pouze jedno kolo a zamířil zpět do boxů, kde mechanici pracovali v ochranných rukavicích a tým prověřoval problém s daty. Současně byl Hamilton vyšetřován za způsobení kolize, zatímco trať na chvíli zpomalil virtuální safety car kvůli úklidu trosek z Ferrari.
Další přerušení přišlo po technických potížích Arvida Lindblada. Jezdec Racing Bulls odstavil vůz u vlásenky už po šesti kolech, což je na sprintový víkend mimořádně nepříjemná komplikace. Virtuální safety car tak musel na trať podruhé, čímž se už tak omezený čas na přípravu ještě zkrátil.
Po restartu se Leclerc dokázal vměstnat mezi oba Mercedesy, stále však ztrácel zhruba půl sekundy na Russellův zlepšený čas 1:34,169. Norris se mezitím posunul na páté místo, ale jeho jízda nebyla bezchybná, ve třetí zatáčce musel korigovat přetáčivý smyk.
Hamilton byl prvním z favoritů, kdo nasadil měkkou směs pneumatik. Postupně se vyšplhal až na třetí místo, přesto zůstával více než čtyři desetiny za Russellovým výkonem na střední směsi. Dalším pokusem se dokonce posunul na druhou příčku, což naznačovalo, že Ferrari má tempo, ale ne natolik stabilní.
Do dění se s dvaceti minutami do konce zapojil i Sainz, který se propracoval alespoň na 17. místo. Colapinto mezitím vyděsil vlastní mechaniky, když zůstal stát v rychlém pruhu při návratu do boxů, než se mu podařilo vůz znovu rozjet a dojet do garáže bez pomoci.
Rozhodující úder přišel po přezutí Mercedesu na měkké pneumatiky. Russell zajel 1:32,807 a Antonelli se vrátil na druhé místo se ztrátou pouhé desetiny. Leclerc byl třetí, ale už o šest desetin pomalejší. Piastri se následně posunul na třetí příčku, Norris na pátou, zatímco Max Verstappen skončil až osmý, za Hamiltonem i Oliverem Bearmanem.
V samotném závěru Russell ještě o něco zrychlil na 1:32,741 a definitivně potvrdil první místo. Antonelli zaostal o desetinu, zatímco Piastri jako nejlepší z ostatních ztratil 0,736 sekundy. Jediný trénink tak naznačil, že Mercedes vstoupil do sprintového víkendu ve Šanghaji ve výrazně lepší formě než konkurence a otázkou zůstává, zda si tuto výhodu udrží i v kvalifikaci a závodech.
Výsledky tréninku GP Číny:
1. George Russell, Mercedes, 1:32.741
2. Kimi Antonelli, Mercedes, 1:32.861 (+0.120)
3. Lando Norris, McLaren, 1:33.296 (+0.555)
4. Oscar Piastri, McLaren, 1:33.472 (+0.731)
5. Charles Leclerc, Ferrari, 1:33.599 (+0.858)
6. Lewis Hamilton, Ferrari, 1:34.129 (+1.388)
7. Oliver Bearman, Haas, 1:34.426 (+1.685)
8. Max Verstappen, Red Bull, 1:34.541 (+1.800)
9. Nico Hulkenberg, Audi, 1:34.639 (+1.898)
10. Pierre Gasly, Alpine, 1:34.676 (+1.935)
11. Liam Lawson, Racing Bulls, 1:34.773 (+2.032)
12. Gabriel Bortoleto, Audi, 1:34.828 (+2.087)
13. Isack Hadjar, Red Bull, 1:34.856 (+2.115)
14. Esteban Ocon, Haas, 1:34.877 (+2.136)
15. Franco Colapinto, Alpine, 1:34.947 (+2.206)
16. Alex Albon, Williams, 1:35.480 (+2.739)
17. Carlos Sainz, Williams, 1:35.679 (+2.938)
18. Fernando Alonso, Aston Martin, 1:35.856 (+3.115)
19. Valtteri Bottas, Cadillac, 1:36.057 (+3.316)
20. Lance Stroll, Aston Martin, 1:37.224 (+4.483)
21. Arvid Lindblad, Racing Bulls, 1:37.896 (+5.155)
22. Sergio Perez, Cadillac, 1:39.200 (+6.459)
Toto Wolff uvedl, že McLaren dělá některé věci úplně jinak než tovární tým Mercedes. Jako příklad zmínil odlišné převodové poměry.
V Šanghaji nasadilo Ferrari kontroverzní zadní křídlo „Macarena“, které však před páteční sprintovou kvalifikací selhalo. Tým nakonec použil bezpečnější verzi z Melbourne, ukazující rizika experimentů s aerodynamikou.
