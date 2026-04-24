Velká cena Turecka se vrací do kalendáře. Instanbul podepsal víceletou smlouvu

Formula 1 se od roku 2027 vrací do Turecka, čímž rozšiřuje svou přítomnost na tomto již tradičním okruhu. Návrat potvrzuje snahu šampionátu udržovat pestrý a globálně rozprostřený kalendář.
Formule 1 se po několikaleté pauze vrací do Turecka, které naposledy hostilo závod v roce 2021. Návrat Istanbul Parku je součástí širších změn v kalendáři pro příští sezonu.. Okruh se tak po delší pauze znovu stane součástí stabilní struktury šampionátu.
O comeback se Turecko snažilo dlouhodobě, přičemž významnou roli hrála jednání mezi vedením F1, místními sportovními institucemi a státní správou. Výsledkem je pětiletá dohoda, která vrací závod na mapu mistrovství světa.
Velký podíl na udržení povědomí o trati měly i pandemické sezony 2020 a 2021, kdy Istanbul Park dvakrát nahradil zrušené podniky a znovu ukázal svůj potenciál pro moderní F1.
Oficiální potvrzení návratu přišlo prostřednictvím tureckého prezidenta Recepa Tayyipa Erdoğana, který oznámil dosažení dohody o víceleté spolupráci. Přesné datum v kalendáři 2027 zatím nebylo zveřejněno.
Formule 1 i pro sezonu 2027 zachová limit 24 závodů v kalendáři. Tento počet byl stanoven jako dlouhodobě udržitelný kompromis mezi týmy, promotéry a dalšími partnery šampionátu.
Vedení seriálu tím potvrzuje, že kapacita kalendáře je už prakticky naplněná, což zároveň znamená, že program pro rok 2027 je z hlediska počtu podniků kompletní a další rozšíření v tuto chvíli nepřipadá v úvahu.
Z kalendáře vypadnou některé evropské zastávky, například Nizozemsko po konci smlouvy či Barcelona v rámci rotačního modelu. Jejich místa částečně převezmou Turecko a Portugalsko.
Šéf šampionátu Stefano Domenicali návrat hodnotí velmi pozitivně a Istanbul Park označuje za jednu z nejvýraznějších a nejnáročnějších tratí v celém seriálu.
Zároveň připomíná, že Istanbul má unikátní polohu mezi Evropou a Asií, což z něj dělá atraktivní destinaci nejen sportovně, ale i kulturně a komerčně.
Turecká Velká cena se v minulosti jela devětkrát, přičemž si vybudovala pověst závodu s proměnlivými podmínkami a často dramatickým průběhem.
Nezapomenutelný byl zejména rok 2020, kdy si Lewis Hamilton zajistil sedmý titul mistra světa v náročných podmínkách na mokré trati.
Návrat Turecka zároveň potvrzuje, že kapacita kalendáře Formule 1 je v praxi téměř naplněná. Pro nové destinace tak bude stále obtížnější najít místo bez toho, aby musely ustoupit jiné závody.
Přesto zájem o vstup do šampionátu dál roste, a to zejména z regionů jako Jižní Amerika či jihovýchodní Asie. Současná struktura kalendáře ale tyto ambice výrazně omezuje a posouvá jejich možné zařazení spíše do vzdálenější budoucnosti.
