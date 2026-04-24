Miami poprvé otestuje změny pravidel. FIA přistoupila k prodloužení tréninku

Pierre Gasly v Miami.
Pierre Gasly v Miami., foto: Alpine F1 Team
Josef Mráček VČERA 13:30
Úvodní trénink na Velkou cenu Miami letos přinese týmům i jezdcům více času na přípravu. Místo tradičních 60 minut bude první volný trénink prodloužen na 90 minut, což poskytne širší prostor pro sběr dat i ladění nastavení.

Mezinárodní automobilová federace FIA oznámila změny v programu Velké ceny Miami v době, kdy se Formule 1 postupně připravuje na zásadní přechod k novým pravidlům pro sezonu 2026. Právě závodní víkend na Floridě má naznačit, jakým směrem se bude budoucnost šampionátu ubírat.

V Miami si týmy i fanoušci poprvé vyzkouší upravená pravidla, která mají postupně formovat podobu monopostů nové generace. Nejde však o finální verzi regulí, ale o jejich první praktické nasazení přímo na trati.

„S třemi odjetými závody máme k dispozici dostatek dat k vyhodnocení,“ uvedla FIA. „Na základě těchto poznatků jsme přistoupili k několika úpravám.“

Jedna z hlavních změn se týká množství energie, které mohou vozy během jednoho kola dobíjet. Cílem je lépe vyvážit výkon hybridních systémů tak, aby fungovaly stabilněji a předvídatelněji v závodních podmínkách.

Úpravy se dotýkají také kvalifikačního režimu a 

Další změnou v pravidlech je snížení maximálního výkonu boostu během závodu s cílem omezit energetické výkyvy a zajistit plynulejší jízdu. Úpravy se týkají i startů. Jde tedy především o snahu lépe zvládat nestandardní situace hned po zhasnutí světel.

Důležitou roli sehraje i formát sprintového víkendu v Miami, který tradičně omezuje čas na přípravu. Týmy mají k dispozici jen jeden volný trénink, což zvyšuje tlak na rychlé nastavení vozu i efektivní sběr dat.

Právě proto FIA přistoupila k úpravě harmonogramu. „Po konzultaci se všemi zainteresovanými stranami bylo dohodnuto prodloužení prvního tréninku,“ stojí v oficiálním vyjádření.

Úvodní trénink na Miami Grand Prix tak bude místo standardních 60 minut trvat 90 minut. Cílem je poskytnout týmům více prostoru pro adaptaci na sprintový formát i nová technická pravidla.

FIA zároveň zdůrazňuje, že rozhodnutí nevychází pouze z aktuálních změn regulí nebo specifik sprintového víkendu. Důležitým faktorem je také delší přestávka v kalendáři.

„Zohlednili jsme také pětitýdenní pauzu mezi Suzukou a Miami,“ uvádí federace. Tato mezera znamená menší kontinuitu dat a omezenou čerstvou zpětnou vazbu z předchozích závodů.

Nový harmonogram počítá se začátkem tréninku ve 12:00 a koncem ve 13:30 místního času, čímž týmy získají o něco více prostoru. Ten však musí využít naplno nejen pro přípravu na víkend v Miami, ale i s ohledem na další závody sezony.

Allan Mcnish

Audi mění strukturu týmu. Do nové role přichází Allan Mcnish

Audi posiluje své závodní vedení o zkušené jméno z motorsportu. Do role racing director nastupuje bývalý pilot Formula 1 Allan McNish.

Start závodu v Turecku

Velká cena Turecka se vrací do kalendáře. Instanbul podepsal víceletou smlouvu

Formula 1 se od roku 2027 vrací do Turecka, čímž rozšiřuje svou přítomnost na tomto již tradičním okruhu. Návrat potvrzuje snahu šampionátu udržovat pestrý a globálně rozprostřený kalendář. 

Charles Leclerc

Charles Leclerc cítí tlak času. S Ferrari stále čeká na titul

Charles Leclerc znovu promluvil o svém vztahu k Ferrari a připomněl, že jeho spojení s týmem zůstává dlouhodobě silné. To ovšem nemění fakt, že stále čeká na příležitost stát se mistrem světa, na kterou čeká od svého příchodu do Maranella.

Pierre Gasly v Miami.

Miami poprvé otestuje změny pravidel. FIA přistoupila k prodloužení tréninku

Úvodní trénink na Velkou cenu Miami letos přinese týmům i jezdcům více času na přípravu. Místo tradičních 60 minut bude první volný trénink prodloužen na 90 minut, což poskytne širší prostor pro sběr dat i ladění nastavení.

Charles Leclerc

Rotující zadní křídlo v akci. Ferrari v Monze v rámci filmovací dne testovalo

Ferrari v Monze absolvovalo filmovací den, během kterého testovalo nové rotující zadní křídlo patřící mezi nejodvážnější aerodynamické koncepty posledních let. Několika fanouškům se podařilo zachytit pár záběrů a fotografií přímo u tratě.

Lando Norris

Lando Norris pod dohledem: Při rozhovoru nesměl odpovídat na citlivá témata

Lando Norris získal ocenění Laureus za průlom roku 2025, které podtrhuje nejen jeho sportovní vzestup, ale i vnímání mimo trať. Zároveň se však ukazuje, že i úřadující mistr světa je stále pevně svázán komunikačními pravidly a řízením ze strany PR struktury v moderní Formuli 1.
Max Verstappen

Max Verstappen a nejistá budoucnost. Jenson Button v tom má jasno

Budoucnost Maxe Verstappena je v posledních dnech častým tématem debat, a to nejen kvůli jeho kritice současných pravidel, ale i aktivitám mimo Formuli 1. K možným scénářům jeho další kariéry se vyjádřil také Jenson Button, který nabídl svůj pohled na situaci.
Fernando Alonso

Aston Martin čeká na průlom. Honda intenzivně pracuje na zlepšení

Honda během jarní přestávky Formule 1 pracovala společně s Aston Martin F1 Team na dalším vývoji pohonné jednotky. Hlavním cílem bylo zlepšit výkon a připravit se co nejlépe na pokračování sezóny.
Lando Norris se stal mistrem světa

Lando Norris rozšiřuje sbírku úspěchů. Po titulu mistra světa přidává prestižní cenu Laureus

Lando Norris si připsal další významné ocenění, které podtrhuje jeho mimořádnou sezónu na vrcholu motorsportu. Cena Laureus v kategorii Objev roku 2025 potvrzuje jeho rychlý vzestup mezi největší hvězdy Formule 1 a navazuje na jeho nedávné úspěchy na trati.
Kimi Antonelli

Kontroverzní motorová výhoda Mercedesu končí. Kimi Antonelli přiznal její rizika

Kimi Antonelli z týmu Mercedes přiznal, že dříve používaný motorový trik, který následně zakázala FIA, nebyl zcela bezpečný.

GP Číny 2026

Týmy Formule 1 schválily změny pravidel. Začnou platit už v Miami

FIA, vedení šampionátu Formule 1, týmy i výrobci pohonných jednotek se jednomyslně dohodli na úpravách pravidel pro sezonu 2026. Schválené změny vstoupí v platnost už při Velké ceně Miami.