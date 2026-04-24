Miami poprvé otestuje změny pravidel. FIA přistoupila k prodloužení tréninku

Úvodní trénink na Velkou cenu Miami letos přinese týmům i jezdcům více času na přípravu. Místo tradičních 60 minut bude první volný trénink prodloužen na 90 minut, což poskytne širší prostor pro sběr dat i ladění nastavení.
Mezinárodní automobilová federace FIA oznámila změny v programu Velké ceny Miami v době, kdy se Formule 1 postupně připravuje na zásadní přechod k novým pravidlům pro sezonu 2026. Právě závodní víkend na Floridě má naznačit, jakým směrem se bude budoucnost šampionátu ubírat.
V Miami si týmy i fanoušci poprvé vyzkouší upravená pravidla, která mají postupně formovat podobu monopostů nové generace. Nejde však o finální verzi regulí, ale o jejich první praktické nasazení přímo na trati.
„S třemi odjetými závody máme k dispozici dostatek dat k vyhodnocení,“ uvedla FIA. „Na základě těchto poznatků jsme přistoupili k několika úpravám.“
Jedna z hlavních změn se týká množství energie, které mohou vozy během jednoho kola dobíjet. Cílem je lépe vyvážit výkon hybridních systémů tak, aby fungovaly stabilněji a předvídatelněji v závodních podmínkách.
Úpravy se dotýkají také kvalifikačního režimu a
Další změnou v pravidlech je snížení maximálního výkonu boostu během závodu s cílem omezit energetické výkyvy a zajistit plynulejší jízdu. Úpravy se týkají i startů. Jde tedy především o snahu lépe zvládat nestandardní situace hned po zhasnutí světel.
Důležitou roli sehraje i formát sprintového víkendu v Miami, který tradičně omezuje čas na přípravu. Týmy mají k dispozici jen jeden volný trénink, což zvyšuje tlak na rychlé nastavení vozu i efektivní sběr dat.
Právě proto FIA přistoupila k úpravě harmonogramu. „Po konzultaci se všemi zainteresovanými stranami bylo dohodnuto prodloužení prvního tréninku,“ stojí v oficiálním vyjádření.
Úvodní trénink na Miami Grand Prix tak bude místo standardních 60 minut trvat 90 minut. Cílem je poskytnout týmům více prostoru pro adaptaci na sprintový formát i nová technická pravidla.
FIA zároveň zdůrazňuje, že rozhodnutí nevychází pouze z aktuálních změn regulí nebo specifik sprintového víkendu. Důležitým faktorem je také delší přestávka v kalendáři.
„Zohlednili jsme také pětitýdenní pauzu mezi Suzukou a Miami,“ uvádí federace. Tato mezera znamená menší kontinuitu dat a omezenou čerstvou zpětnou vazbu z předchozích závodů.
Nový harmonogram počítá se začátkem tréninku ve 12:00 a koncem ve 13:30 místního času, čímž týmy získají o něco více prostoru. Ten však musí využít naplno nejen pro přípravu na víkend v Miami, ale i s ohledem na další závody sezony.
FIA, vedení šampionátu Formule 1, týmy i výrobci pohonných jednotek se jednomyslně dohodli na úpravách pravidel pro sezonu 2026. Schválené změny vstoupí v platnost už při Velké ceně Miami.