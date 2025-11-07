GP Brazílie: Senzace sprintové kvalifikace v Interlagosu: Lando Norris první, Max Verstappen bez šance

Lídr šampionátu Lando Norris odstartoval víkend v São Paulu ve velkém stylu, když si na legendárním okruhu Interlagos zajistil pole position pro sobotní sprint.
Lando Norris potvrdil skvělou formu na konci sezony. Lídr šampionátu si v páteční kvalifikaci pro sprint na Velké ceně Brazílie vyjel pole position a ukázal, že McLaren má v Interlagosu velmi silné tempo. Vedle něj odstartuje talentovaný Kimi Antonelli, zatímco Norrisův soupeř v boji o titul Oscar Piastri obsadil třetí místo.
„Bylo to náročné, ale cítil jsem, že v rozhodující chvíli máme auto přesně tam, kde ho potřebujeme,“ řekl Norris po skončení sprintové kvalifikace. McLaren potvrdil formu z volného tréninku, i když Norris musel o první místo bojovat až do samého závěru.
Oscar Piastri podal dobrý výkon, ale tentokrát na týmového kolegu nestačil. Mercedes překvapil rychlostí, zatímco Max Verstappen měl potíže a skončil až šestý. Během druhé části si stěžoval na „rozbité“ auto, které ho limitovalo. Kvalifikace přinesla několik napínavých momentů, přestože její začátek probíhal v poklidném tempu.
Jako první vyjel na trať Yuki Tsunoda, za ním následovala dvojice McLarenů. Oscar Piastri se po úvodním pokusu dostal do vedení s časem 1:10.286, který byl jen o dvě setiny rychlejší než kolo Landa Norrise. Charles Leclerc a Lewis Hamilton se rozhodli vyjet později, zatímco Max Verstappen zahájil svůj pokus ještě později. Díky dvěma slipstreamům se mu podařilo dostat na první místo.
Jeho vedení ale netrvalo dlouho. George Russell ho vzápětí překonal a brzy poté Norris zajel skvělé kolo s časem 1:09.702. Piastri se také zlepšil, ale na svého týmového kolegu ztratil tři desetiny sekundy. Hustý provoz a krátká trať způsobily, že rozdíly mezi jezdci byly velmi malé a každá drobná chyba mohla rozhodnout o postupu dál.
V první části kvalifikace SQ1 skončili mimo postup Franco Colapinto, Liam Lawson, Yuki Tsunoda, Esteban Ocon a Carlos Sainz. Lawson nechápal, kde ztratil rychlost, zatímco Sainz litoval chyby při brzdění do první zatáčky, která ho stála téměř sekundu. Bez ní by měl velkou šanci postoupit.
V další části SQ2 zvolil McLaren opatrnější strategii a šetřil síly. Verstappen zajel nečisté kolo, zatímco Norris dosáhl druhého nejlepšího času, jen čtyři setiny za Fernandem Alonsem. Piastri byl o další čtyři setiny pomalejší. Na konci části Leclerc nezvládl své poslední kolo, což znamenalo vyřazení Hamiltona, který tak nepostoupil do SQ3. Situaci navíc doplnilo vyšetřování sedminásobného šampiona kvůli možnému porušení žlutých vlajek.
V závěrečné fázi kvalifikace SQ3 se rozhořel souboj o první řadu. Kimi Antonelli zahájil rozhodující část časem 1:09.340. Piastri tento výkon nepřekonal, zatímco Norris dokázal zajet o sedm setin rychleji. Piastriho zpomalil drobný přetáčivý moment v první zatáčce, který ovlivnil celé jeho kolo.
Když oba jezdci McLarenu vyjeli na poslední pokusy, Norris dokázal své vedení ještě potvrdit a znovu zrychlil. Tím si zajistil pole position pro sobotní sprint.
„Byl to těsný souboj, ale mám radost z práce, kterou jsme s týmem odvedli,“ zhodnotil Norris po skončení kvalifikace.
Antonelli předvedl výborný výkon a udržel se na druhém místě, zatímco Piastri skončil třetí. Verstappen obsadil až šestou pozici za Russellem a Alonsem.
První desítku doplnili Lance Stroll, Charles Leclerc, Isack Hadjar a Nico Hülkenberg. Kvalifikace tak ukázala, že sprint v Interlagosu bude velmi vyrovnaný a napínavý až do posledních metrů.
1. Lando Norris – McLaren – 1:09.243
2. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:09.340
3. Oscar Piastri – McLaren – 1:09.428
4. George Russell – Mercedes – 1:09.495
5. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:09.496
6. Max Verstappen – Red Bull – 1:09.580
7. Lance Stroll – Aston Martin – 1:09.671
8. Charles Leclerc – Ferrari – 1:09.725
9. Isack Hadjar – Racing Bulls – 1:09.775
10. Nico Hülkenberg – Sauber – 1:09.935
11. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:09.811
12. Alex Albon – Williams – 1:09.813
13. Pierre Gasly – Alpine – 1:09.852
14. Gabriel Bortoleto – Sauber – 1:09.923
15. Oliver Bearman – Haas – 1:09.946
16. Franco Colapinto – Alpine – 1:10.441
17. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:10.666
18. Yuki Tsunoda – Red Bull – 1:10.692
19. Esteban Ocon – Haas – 1:10.872
20. Carlos Sainz – Williams – 1:11.120
Lídr šampionátu Lando Norris odstartoval víkend v São Paulu ve velkém stylu, když si na legendárním okruhu Interlagos zajistil pole position pro sobotní sprint.
Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.
Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.
Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.
Lando Norris mluvil o významu nadcházejícího závodu a jeho osobním pohledu na určité okruhy. Diskutoval také o historických vazbách týmu a tradici spojené s Brazílií.
Jos Verstappen naznačil, že v Red Bullu došlo k výrazné změně, kterou vnímá velmi pozitivně. Podle něj se tým nachází v jiné atmosféře než dříve.
Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane zdůraznil, že tým se soustředí na podporu Liama Lawsona a jeho další rozvoj.
Bernie Ecclestone, bývalý šéf Formule 1, znovu otevřel debatu o vnitřních vztazích v McLarenu. Podle jeho slov tým podle určitých kritérií upřednostňuje jednoho z jezdců.
Toto Wolff věří, že Mercedes má stále šanci zvrátit boj o druhé místo mezi konstruktéry. Před závodem v Brazílii prohlásil, že tým je připraven „vrátit úder“ Ferrari i Red Bullu.
Šéf týmu Sauber Jonathan Wheatley si udržuje naději, že tým by mohl během Grand Prix v Sao Paulu předvést něco výjimečného, když zde poprvé závodí Gabriel Bortoleto před domácím publikem.
Oscar Piastri přišel o vedení v šampionátu po závodě v Mexico City, čímž se změnilo rozložení sil v boji o titul. Australan tak vstupuje do závěrečné fáze sezony pod větším tlakem.
Williams připravuje změny pro sezonu 2026, které propojují jeho bohatou historii s novou etapou týmu.