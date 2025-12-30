Max Verstappen potvrdil svou dominanci mezi kolegy a popáté za sebou zvítězil v tradičním hlasování jezdců F1. Naopak Lewis Hamilton se letos poprvé nevešel do elitní desítky, což ukazuje na postupnou proměnu vnímání největších hvězd současného šampionátu.
Ve světě Formule 1 se obvykle mluví o titulech, vítězstvích a rekordech, ale jedno ocenění ukazuje, jak jezdci vnímají sami sebe navzájem. A právě zde se Max Verstappen opět postavil do centra pozornosti. Pilot Red Bullu si po páté v řadě odnesl prestižní ocenění Driver of the Year, které udělují samotní jezdci, a to i přesto, že mu v roce 2025 unikl pátý po sobě jdoucí titul mistra světa. „Je to skvělý pocit, i když bych samozřejmě raději měl pátý šampionát. Přesto je zpětná vazba od kolegů neuvěřitelně motivující,“ uvedl Verstappen.
Anonymní hlasování, kterého se zúčastnila téměř celá startovní pole, ukázalo, že Red Bull pilot si udržuje respekt svých soupeřů a předstihl nově korunovaného mistra světa Landa Norrise. Norris skončil druhý podruhé po sobě, což potvrzuje jeho rostoucí uznání mezi kolegy na trati.
Jezdci hodnotili své kolegy podle standardního bodovacího systému F1 a Verstappen získal 25 bodů z šesti různých hlasovacích lístků. „Hodnotit kolegy je vždy složité. Nejde jen o výsledky, ale i o respekt, který si získáte na trati,“ poznamenal anonymně jeden z jezdců.
Norrisův titul přišel po napínavé sezóně, během níž se musel vyrovnat s tlakem Verstappena a týmového kolegy Oscara Piastriho. „Byla to neuvěřitelná sezona. Max a Oscar mě neustále tlačili k lepším výkonům,“ přiznal Norris, který si zaslouženě odnesl svůj první šampionát.
George Russell se umístil na třetím místě, čímž si oproti loňsku polepšil o jednu pozici. „Sezonu hodnotím pozitivně, i když vždy chcete víc vítězství,“ řekl britský jezdec Mercedesu, který vyhrál dva závody a dalších sedmkrát stanul na stupních vítězů.
Oscar Piastri skončil čtvrtý, i když jeho šance na titul vyprchaly v závěru sezony. Australský jezdec vedl šampionát o 34 bodů, než jeho forma začala klesat. „Měl jsem období, kdy vše šlo skvěle, ale závodní sezona je dlouhá a náročná,“ poznamenal Piastri.
Charles Leclerc uzavřel první pětici, přestože klesl o dvě místa. „Snažil jsem se dostat maximum z auta, ale sezona byla pro Ferrari náročná. Sedm pódií je pro nás pozitivní bilancí,“ řekl Leclerc, který s Ferrari SF-25 pomohl týmu skončit čtvrtý v poháru konstruktérů.
Mezi dalšími oceněnými byli Carlos Sainz, Fernando Alonso a Alex Albon, kteří zazářili zejména v druhé polovině sezony. Nováčci Oliver Bearman a Isack Hadjar získali uznání za své působivé debuty. Naopak sedminásobný šampion Lewis Hamilton se poprvé od začátku hlasování nedostal do žebříčku, což odráží jeho obtížnou sezonu u Ferrari.
