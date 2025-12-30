Šéf McLarenu Zak Brown potvrdil, že tým nadále drží filozofii rovného přístupu k jezdcům. Podle něj „papaya rules“ zajišťují Landu Norrisovi i Oscaru Piastrimu stejnou příležitost bojovat o výsledky.
Debata o rovnosti mezi jezdci patřila k nejdiskutovanějším tématům sezony 2025 a McLaren se stal jejím ústředním bodem. Tým z Wokingu byl pod drobnohledem zejména kvůli tzv. papaya rules, pravidlům, která mají zajistit, aby Lando Norris i Oscar Piastri měli stejné šance dosáhnout co nejlepších výsledků.
Tyto zásady, původně používané hlavně v týmové komunikaci, se staly symbolem filozofie McLarenu. Jejich hlavním cílem je omezit zásahy týmu do rozhodnutí jezdců na trati a umožnit oběma pilotům ukázat svůj maximální potenciál. Kritici však zpochybňovali tento přístup, zejména když se ke konci sezony Max Verstappen přiblížil McLarenům v boji o šampionát.
Zak Brown už dříve přiznal, že tým je ochoten vzdát se šance na titul mistra světa jezdců, pokud by to narušilo rovnováhu mezi vlastními piloty. Tento postoj působil v paddocku odvážně, až riskantně, vzhledem k moderním trendům Formule 1, kde týmy často spoléhají na jasně určenou jedničku.
Ironií je, že nakonec to byl Lando Norris, kdo se stal mistrem světa. Jeho úspěch nebyl výsledkem týmové protekce, ale důsledných a vyrovnaných výkonů během celé sezony. McLaren tento fakt využívá jako potvrzení, že jejich přístup k rovnosti jezdců může fungovat i na nejvyšší úrovni.
Před týmem je ale nová výzva. Technická změna v roce 2026 přinese zásadní změny pravidel a s nimi i nové rozložení sil na startovním roštu. Zůstává otázkou, kdo se dokáže nejlépe adaptovat a zda McLaren naváže na svou současnou formu.
Brown však zdůrazňuje, že změna pravidel nemění hodnoty týmu. McLaren zůstává odhodlaný poskytovat oběma jezdcům stejnou příležitost bojovat o titul, bez ohledu na tlak konkurence či okolnosti.
Šéf týmu zároveň připouští, že ani úspěšná sezona není bez chyb. Tým pravidelně analyzuje závody, hledá situace, které šly zvládnout lépe, a snaží se zlepšovat v oblasti strategie, komunikace i práce s daty během víkendů.
Podle McLarenu je to přirozená součást vrcholového sportu. Dokonalá sezona neexistuje, a klíčem je schopnost poučit se z chyb, aniž by tým opustil svou filozofii. Právě tato filozofie zůstane v McLarenu neměnná i v následujících letech, protože tým chce závodit férově a s důvěrou v oba své jezdce.
