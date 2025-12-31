Guenther Steiner: Ollie Bearman má kvality pro budoucí sedačku ve Ferrari

Oliver Bearman
Oliver Bearman , foto: Haas F1 Team
Josef Mráček DNES 14:59
Guenther Steiner označil Ollieho Bearmana za nováčka roku 2025 poté, co jezdec Haasu bodově porazil týmového kolegu Estebana Ocona. Podle bývalého šéfa týmu tím Bearman potvrdil svůj výrazný potenciál ve Formuli 1.

Guenther Steiner se po skončení sezony 2025 ohlédl za výkony nováčků ve Formuli 1 a jasno měl poměrně rychle. Za svého nováčka roku označil Ollieho Bearmana, který absolvoval premiérovou sezonu právě v týmu Haas, jejž Steiner v minulosti vedl.

Dvacetiletý Brit zakončil ročník na 13. místě průběžného pořadí jezdců se ziskem 41 bodů. V těsném interním souboji tak dokázal porazit zkušenějšího týmového kolegu Estebana Ocona, jenž nasbíral o tři body méně a skončil patnáctý.

Bearmanův vstup do sezony ale nebyl bez chyb. Agresivní styl a snaha vytěžit maximum z techniky Haasu často vedly k chybám a trestným bodům, přesto však mladý jezdec postupně ukazoval, že má rychlost i odvahu bojovat v poli Formule 1.

Zlomovým momentem se stal druhý pól sezony, kdy se Bearmanova výkonnost stabilizovala. Odměnou mu byl mimo jiné výborný čtvrtý výsledek ve Velké ceně Mexika, který patřil k nejvýraznějším momentům jeho nováčkovského roku.

„Myslím, že na začátku sezony byl rychlý, ale dělal chyby. Ve druhé polovině roku se jich ale zbavil, jako by přepnul vypínač,“ popsal Steiner Bearmanův vývoj v podcastu The Red Flags Podcast.

Max Verstappen získal pole position před rozhodující bitvou o titul

Max Verstappen získává páté po sobě ocenění od jezdců. Lewis Hamilton poprvé mimo top 10

Bývalý šéf Haasu zároveň upozornil, že mladý Brit zbytečně riskoval. „V první polovině sezony jsem si říkal, že s tím autem podstupuje až příliš velké riziko, a proto měl několik výletů mimo trať a nasbíral hodně trestných bodů. Ve druhé části sezony je sice dál sbíral, ale už nedělal chyby, ani když tvrdě bojoval v závodech,“ dodal Steiner.

Bearmanovo jméno se v paddocku stále častěji spojuje s Ferrari, kde by se v roce 2027 mohl uvolnit prostor. Steiner tuto možnost podporuje a vidí v Britovi přirozeného kandidáta na budoucí sedačku ve Scuderii.

„Všichni víme, že umí předjíždět. Myslím, že by pro něj měly být dveře do Ferrari v roce 2027 otevřené. Pokud Lewis nedosáhne úspěchů, které potřebuje, nemyslím si, že bude pokračovat, a pak je tam jasný kandidát,“ uzavřel Steiner.

Témata:
Steiner, Günther Oliver Bearman Haas Ferrari
