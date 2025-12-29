V rozhodujících chvílích sezony 2025 našel Lando Norris oporu tam, kde by ji čekal jen málokdo. Povzbuzující zprávy a rady nakonec sehrály větší roli, než se na první pohled může zdát.
Lando Norris připisuje část svého úspěchu ve vyrovnaném šampionátu 2025 vlivu vzkazů od některých z nejzkušenějších závodníků ve sportu. Britský jezdec, který zakončil sezonu titulem mistra světa, uvedl, že podpora od sedminásobného šampiona Lewise Hamiltona, čtyřnásobného mistra Sebastiana Vettela a dokonce od bývalého šampiona MotoGP Caseye Stonera pro něj byla v klíčových momentech významná.
Ve svém rozhovoru pro F1.com Norris vysvětlil, jak mu konverzace a zprávy od těchto osobností pomáhaly udržet psychickou výdrž v závěru sezony, kdy boj o titul s Maxem Verstappenem a Oscarem Piastrim dospěl až do posledního závodu. „Měl jsem skvělé rady, skvělé textové zprávy a rozhovory s úžasnými lidmi, lidmi, kteří vyhráli mistrovství světa v různých sportech, Lewis a další jako Seb,“ řekl během rozhovoru.
Brit také odhalil, že mnoho fanoušků netušilo o jeho pravidelných rozhovorech s Vettelem. A právě krátké zprávy od Stonera ho v kritických chvílích znovu povzbudily: „Když jsem to nejvíc potřeboval, poslal mi ten malý text a řekl ‚mysli na to, věř v sebe, udělej tohle, udělej tamto‘, a prostě mi pomohl,“ popsal Norris.
Podpora od jeho vrstevníků a legend sportu podle Norrise sehrála roli v tom, že dokázal udržet klid a získat potřebné body v závěru sezony, kdy byl šampionát rozhodnut o pouhé dva body. „Když vyhrajete mistrovství o dva body, rozhodně bych řekl, že mít tyto momenty víry od ostatních kolem mě mi zařídilo právě ty dva body,“ uvedl Norris.
Držitel prvního mistrovského titulu F1 ve své kariéře si navíc vysloužil pochvalu i ze strany samotného Hamiltona, který po vyhlášení výsledků vyjádřil hrdost na kolegu a sdílel pohled na to, jak náročný byl závod o titul v roce 2025.
Norrisovo vítězství bylo ještě významnější, když se vezme v úvahu jeho turbulentní sezonu: během ročníku si připsal několik chyb či závodů bez bodů, které zkomplikovaly jeho cestu za titulem. Kritici mu dokonce během sezony připisovali mentální nedostatky, což on sám později reflektoval jako motivační faktor.
V závěrečném závodě na Yas Marina Circuit v Abu Dhabi Norris obsadil třetí místo a o pouhé dva body předstihl Verstappena, čímž definitivně získal svůj premiérový titul mistra světa. Po závodě se dojal emocemi během děkovných projevů a zdůraznil, jak dlouhá a náročná byla jeho cesta na vrchol.
Lewis Hamilton zažil náročný první rok u Ferrari po přestupu z Mercedesu, kdy se musel adaptovat na nový tým a odlišné pracovní procesy. Charles Leclerc uznal jeho obtíže, zároveň však upozornil, že sám měl omezené možnosti mu pomoci.
Šéf Racing Bulls Alan Permane věří, že v Liamu Lawsonovi se skrývá výjimečný talent a jistá dávka geniality. Podle něj je jen otázkou času, než se tento potenciál naplno projeví i ve výsledcích.
Toto Wolff přiznal, že druhé místo Mercedesu v Poháru konstruktérů 2025 v něm zanechalo smíšené emoce. Zatímco výsledek potvrzuje návrat mezi elitu, ambice týmu sahají výš než na druhou příčku.
Kimi Antonelli zažil v premiérové sezoně F1 výrazné výkyvy, kdy po slibném startu následovalo slabší období během evropských závodů. Mladý Ital prozradil, kdy nastal opětovný zlom ke zlepšení výkonů.
Sezóna 2026 ukončí éru monopostů s přísavným efektem, které formovaly současnou podobu Formule 1. Nová pravidla přinesou zcela novou technickou kapitolu šampionátu. Lewis Hamilton prozradil jeho vztah ke končící ground-effect éře.
Aston Martin údajně jedná s hlavním závodním inženýrem Maxe Verstappena. Tento krok naznačuje možné posílení technického týmu v Silverstone.
Max Verstappen potvrdil, že už slyšel nový motor Red Bull Powertrains-Ford v chodu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na novou éru Formule 1.
George Russell se vyjádřil k tomu, koho považuje za měřítko kvality ve Formuli 1 a s kým by rád poměřil své síly. Britský jezdec Mercedesu otevřeně mluví o svých ambicích a pohledu na soutěžení na nejvyšší úrovni.
Lando Norris podle Andrey Stelly už v roce 2024 získal přesvědčení, že může soupeřit s Maxem Verstappenem. Právě tato nová sebedůvěra se ukázala jako rozhodující faktor
Forbes zveřejnil žebříček nejlépe placených pilotů F1 za sezonu 2025, přičemž příjmy rozdělil na základní platy a bonusy, které často výrazně převyšují samotný plat a umožňují i jezdcům bez titulu mistra světa výrazně zvýšit celkové příjmy.
Verstappen Racing podle dostupných informací uzavřel víceletou spolupráci s Mercedesem. Partnerství má být klíčovým pilířem dlouhodobých ambicí týmu Maxe Verstappena.