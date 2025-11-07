Lewis Hamilton zuří po Velké ceně Mexika: Ve Formuli 1 chybí transparentnost

Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.
Lewis Hamilton se po Velké ceně Mexika znovu ostře vyjádřil k systému rozhodování ve Formuli 1. Podle pilota Ferrari panuje mezi komisaři stále nedostatek jasnosti a jednotnosti v udělování trestů, což podle něj podkopává důvěru v celý proces. „Neexistuje žádná jasnost a to je pravděpodobně jeden z hlavních problémů. Transparentnost a odpovědnost, to je to, co chybí,“ uvedl Hamilton před víkendem v Sao Paulu, informuje Motorsport.com.
Brit reagoval na incident ze šestého kola závodu v Mexiku, kdy v souboji s Maxem Verstappenem vyjel mimo trať v zatáčce číslo čtyři a obdržel desetisekundový trest za trvalé získání výhody. Penalizace ho po zastávce v boxech srazila do středu pole a připravila o možnost bojovat o umístění v první čtyřce. Hamilton však tvrdí, že rozhodnutí komisařů bylo přehnané a neodpovídalo skutečnému průběhu situace.
„Nezískal jsem žádnou výhodu, projel jsem místem, kde byl extrémně nízký grip,“ hájil se sedminásobný mistr světa. Zároveň upozornil, že Verstappen jen o několik okamžiků dříve vyjel na trávu v předchozí zatáčce, což podle něj vedlo k jejich pozdějšímu kontaktu. „Tohle mě opravdu mate. Zdá se, že jeden manévr je potrestán, jiný ne,“ dodal Hamilton s jasným vzkazem směrem k vedení FIA.
Hamiltonovo rozhořčení nad rozhodnutím komisařů sdílel i jeho týmový kolega Charles Leclerc. Ten totiž hned v úvodním kole také vyjel mimo trať, ale na rozdíl od Hamiltona se trestu nedočkal. Brit proto označil rozhodnutí potrestat pouze sebe za „šílené“ a upozornil, že podobné situace ukazují na nerovné posuzování pravidel mezi jednotlivými jezdci.
Podobný názor měl i George Russell, Hamiltonův bývalý kolega z Mercedesu. Ten ironicky poznamenal: „Když někdo seká trávu, doslova, a přesto se nic nestane, nedává to smysl.“ Podle něj šlo o další důkaz, že komisaři často rozhodují bez jasných a konzistentních měřítek, což mezi závodníky vyvolává frustraci.
Leclerc sice na začátku závodu musel vrátit pozici Landu Norrisovi po vyjetí z trati, ale i tak zůstal před Hamiltonem. Verstappen se po souboji s oběma piloty propadl na čtvrté místo, právě mezi Hamiltona a Russella, což ještě zvýšilo napětí a nejasnost kolem celé situace.
Na otázku, zda už chápe, proč byl v Mexiku potrestán, Hamilton odpověděl: „Ani ne. Není v tom žádná jasnost. A také ten prvek utajení při rozhodování v zákulisí, to je něco, co je potřeba řešit.“ Podle něj je třeba, aby FIA více zpřehlednila proces rozhodování a zvýšila důvěru jezdců i fanoušků.
Na závěr Brit připomněl i kontroverzní závěr sezony 2021, kdy přišel o titul po událostech v Abú Zabí. „Nevím, jestli si komisaři uvědomují, jakou váhu jejich rozhodnutí mají. Nakonec to mohou být právě ta rozhodnutí, která určují výsledky šampionátů,“ uvedl Hamilton. Jeho slova znovu otevírají debatu o tom, zda by FIA neměla zásadně změnit a zpřehlednit systém rozhodování během závodních víkendů.
