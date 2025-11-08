GP Brazílie: Lando Norris ovládl kvalifikaci. Verstappenův sen o titulu dostal těžkou ránu

Lando Norris opět ukázal skvělou formu během napínavé kvalifikace na okruhu Interlagos. Britský jezdec naznačil, že v boji o titul mistra světa bude i nadále patřit mezi hlavní favority.
Kvalifikace na brazilský Grand Prix 2025 nabídla napínavé okamžiky, technické komplikace i překvapení, která mohou významně ovlivnit boj o letošní titul. Lando Norris z McLarenu nakonec potvrdil svou skvělou formu a získal pole position, přestože cesta k nejrychlejšímu času byla plná nástrah.
Brit začal Q3 s menší chybou na první zatáčce, což mohlo jeho šance oslabit. „Ztratil jsem trochu rytmus na obrubníku, ale dokázal jsem se rychle vrátit,“ uvedl Norris. Nakonec zaznamenal nejlepší čas 1:09.511 a překonal Andrea Kimi Antonelliho z Mercedesu o 0,174 sekundy. Třetí místo obsadil Charles Leclerc z Ferrari a čtvrté připadlo Norrisovu týmovému kolegovi a hlavnímu soupeři v boji o titul Oscaru Piastrimu.
Kvalifikace začala s malým zpožděním kvůli opravám bariér po nehodě v doprovodném závodě, což zároveň umožnilo týmům dokončit opravy vozu Gabriela Bortoleta, který se ráno při sprintu tvrdě narazil. Williamsy Sainze a Albona byly před startem přesunuty na konec pit lane, aby měly výhodu fronty.
Q1 přineslo velké překvapení v podobě vypadnutí Maxe Verstappena. Nizozemec po prvním pokusu skončil šestnáctý a ve druhém pokusu se mu už nepodařilo zlepšit, protože vůz postrádal potřebnou přilnavost. „Nemám žádný grip, vůbec!“ hlásil Verstappen do rádia, zatímco jeho týmový kolega Yuki Tsunoda skončil devatenáctý.
Lando Norris se však v závěru Q1 vrátil na první místo s třemi fialovými sektory, což ukázalo, že je v Brazílii ve výborné formě a připraven čelit soupeřům v hlavním závodě.
Druhá část kvalifikace přinesla dramatické zvraty i rychlé změny v pořadí. Alex Albon se nejprve dostal do čela, ale jeho čas brzy překonali Piastri, Hamilton a Hadjar. Charles Leclerc doplatil na chybu na obrubníku a jeho první pokus stačil pouze na 13. místo. Lando Norris se zpočátku trápil, ale v závěru dokázal zabrat a zajistil si postup do Q3, zatímco z kvalifikace překvapivě vypadli Hamilton, Alonso, Stroll i Sainz.
Ve finální části Norris nezvládl první zatáčku, přesto se rychle oklepal a předjel Leclerca, čímž si zajistil pole position. Kimi Antonelli sice chyboval v deváté zatáčce, ale udržel druhé místo, zatímco Piastri nedokázal zrychlit ve středním sektoru a skončil čtvrtý. „Některé sektory prostě nešly rychleji, musím se soustředit na start,“ komentoval Australan po kvalifikaci.
Top desítku doplnili Hadjar, Russell, Lawson, Bearman, Gasly a Hülkenberg. Interlagos tak znovu potvrdil, že i drobná chyba může stát cenné pozice. Norris sice drží výhodnou pozici na startu, ale soupeři mu v nedělním závodě rozhodně nedají nic zadarmo.
Lewis Hamilton opouštěl Interlagos po kvalifikaci s viditelným zklamáním, když se musel spokojit s 13. místem.
Lando Norris opět ukázal skvělou formu během napínavé kvalifikace na okruhu Interlagos. Britský jezdec naznačil, že v boji o titul mistra světa bude i nadále patřit mezi hlavní favority.
Oscar Piastri havaroval za mokrých podmínek na Interlagosu, což mu výrazně zkomplikovalo boj o titul a zvětšilo náskok jeho týmového kolegy v průběžném pořadí šampionátu.
Gabriel Bortoleto havaroval během brazilského sprintu a jeho vůz utrpěl vážná poškození. Pilot byl preventivně odeslán do lékařského centra .
Lando Norris v Brazílii zvládl napínavý sprint s bravurou, když odolal dravému útoku Kimiho Antonelliho a dojel si pro vítězství. Zatímco Brit potvrdil své mistrovské ambice, jeho největší soupeř v boji o titul Oscar Piastri skončil po nehodě mimo hru a způsobil přerušení závodu červenými vlajkami.
Lídr šampionátu Lando Norris odstartoval víkend v São Paulu ve velkém stylu, když si na legendárním okruhu Interlagos zajistil pole position pro sobotní sprint.
Lewis Hamilton se po závodě v Mexiku otevřeně vyjádřil k aktuálnímu dění ve Formuli 1 a poukázal na problém, který podle něj ovlivňuje férovost šampionátu.
Lando Norris prozradil, co mu dodává sebedůvěru v závěru sezóny 2025. Zdůraznil, že klíčová je pro něj vlastní forma a konzistence během závodních víkendů.
Max Verstappen komentuje aktuální dění v šampionátu a sdílí svůj pohled na situaci mezi jezdci Mclarenu.
Lando Norris mluvil o významu nadcházejícího závodu a jeho osobním pohledu na určité okruhy. Diskutoval také o historických vazbách týmu a tradici spojené s Brazílií.
Jos Verstappen naznačil, že v Red Bullu došlo k výrazné změně, kterou vnímá velmi pozitivně. Podle něj se tým nachází v jiné atmosféře než dříve.
Šéf týmu Racing Bulls Alan Permane zdůraznil, že tým se soustředí na podporu Liama Lawsona a jeho další rozvoj.