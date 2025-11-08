Nehoda Oscara Piastriho otřásla šampionátem: Australan komentuje dramatický moment

Oscar Piastri havaroval za mokrých podmínek na Interlagosu, což mu výrazně zkomplikovalo boj o titul a zvětšilo náskok jeho týmového kolegy v průběžném pořadí šampionátu.
Sprint brazilské Grand Prix přinesl napínavé momenty a výrazně ovlivnil boj o titul mistra světa 2025. Hlavním hrdinou sobotního závodu byl Lando Norris, který si díky vítězství upevnil vedení v šampionátu, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri havaroval a přišel o možnost bodovat.
Piastri převzal plnou odpovědnost za svou havárii, která ještě více ztížila jeho šance v boji o titul. Australan jel těsně na třetí pozici, když na šestém kole ztratil kontrolu nad svým McLarenem po příliš odvážném průjezdu obrubníkem v zatáčce číslo tři za vlhkých podmínek na Interlagosu.
„Stačilo, že jsem jedním kolem najel na bílou čáru obrubníku, a už jsem se roztočil,“ přiznal Piastri po závodě. „Byla to hloupá nebo smolná chyba, tak to prostě dopadlo.“ Australan byl pochopitelně rozladěný a mluvil stručně, protože jeho forma v posledních závodech výrazně klesla. Od zářijového vítězství v Nizozemí, kdy měl náskok 34 bodů na Norrise, dokázal získat jen jedno pódiové umístění z pěti závodů.
Po nočních přeháňkách zůstala trať na Interlagosu kluzká, a proto jezdci během sprintu volili opatrnější jízdu než obvykle. Většina se vyhýbala obrubníkům, jenže v šestém kole udělal výjimku Lando Norris, který projel vnitřní obrubník v zatáčce číslo tři a vystříkal vodu, jež později překvapila Oscara Piastriho.
„Viděl jsem, že Lando jel široce a voda se mi dostala do přilby. Snažil jsem se držet co nejdále od obrubníků, protože to bylo opravdu obtížné,“ popsal situaci Kimi Antonelli. „Když jsem viděl vodu stříkající z jeho vozu, dával jsem si extra pozor, abych neztratil kontrolu.“
O několik sekund později se Piastri na stejném obrubníku smekl a jeho vůz se roztočil. „Trochu jako Mario Kart, hodíte banán za sebe. Nejchytřejší chlapík na startovním roštu,“ reagoval George Russell na Norrise.
Norris si díky vítězství upevnil vedení v šampionátu a potvrdil skvělou formu po dominanci v Mexiku. „Bylo to mnohem těžší, než jsem čekal. Podmínky byly náročné a na měkkých pneumatikách jsem nebyl dostatečně rychlý,“ komentoval vítěz. Přesto dokázal odolat tlaku Antonelliho až do cíle.
Piastri se snaží havárii hodit za hlavu a soustředit se na hlavní závod. „Snažím se to teď hodit za sebe. Uvidíme, jaké budou podmínky odpoledne. Čeká nás hodně bodů, takže čím lépe si dnes připravím startovní pozici, tím lépe pro mě.“
Situace v šampionátu zůstává otevřená, i když Norris posiluje svou pozici jako hlavní kandidát na titul. Napětí se přesouvá do nedělního hlavního závodu, kde bude každý bod rozhodující.
Lando Norris v Brazílii zvládl napínavý sprint s bravurou, když odolal dravému útoku Kimiho Antonelliho a dojel si pro vítězství. Zatímco Brit potvrdil své mistrovské ambice, jeho největší soupeř v boji o titul Oscar Piastri skončil po nehodě mimo hru a způsobil přerušení závodu červenými vlajkami.
