Max Verstappen ovládl první trénink Velké ceny Belgie ve Spa a potvrdil silný start Red Bullu. Nizozemec porazil Lewise Hamiltona z Ferrari o více než desetinu sekundy, zatímco Red Bull dominoval většinu tréninku. McLaren řešil problém Oscara Piastriho a Aston Martin výrazně zaostal.
Max Verstappen zahájil víkend Velké ceny Belgie nejrychlejším časem v prvním volném tréninku na okruhu Spa-Francorchamps. Jezdec Red Bullu ukázal velmi dobrou formu a v závěru tréninku odolal tlaku soupeřů v čele s Lewisem Hamiltonem z Ferrari.
Red Bull byl na začátku tréninku dominantní. Verstappen a jeho týmový kolega Isack Hadjar se během prvních dvaceti minut pravidelně střídali na vrcholu výsledkové tabulky, přičemž zatímco Verstappen zajížděl časy na středně tvrdých pneumatikách, Hadjar využíval měkkou směs.
Verstappen se po prvních deseti minutách dostal do čela a jako první prolomil hranici 1:48. Jeho čas 1:47,859 ukázal, že Red Bull má na rychlém belgickém okruhu velmi konkurenceschopný vůz.
Hadjar však dokázal odpovědět a krátce převzal vedení. V první polovině tréninku se mezi nejlepší postupně zařadil také Kimi Antonelli, který se na chvíli dostal na první místo s časem 1:47,603. Hadjar ale následně znovu zrychlil a po třiceti minutách vedl.
Verstappen poté nasadil měkké pneumatiky a našel další rezervy. Časem 1:47,070 se vrátil do čela a ukázal sílu Red Bullu zejména ve středním sektoru okruhu, kde oba vozy získávaly výrazné množství času.
„Myslím, že jsme dnes udělali dobrý první krok. Auto fungovalo dobře a podařilo se nám najít správné nastavení. Samozřejmě je to teprve první trénink, takže musíme zůstat soustředění,“ uvedl Verstappen po úvodní jízdě.
Ferrari následně dokázalo rozdělit dvojici Red Bullu. Lewis Hamilton se při své druhé jízdě na měkkých pneumatikách dostal na druhé místo a na Verstappena ztratil pouze 0,145 sekundy. Jeho týmový kolega Charles Leclerc, vítěz předchozí Velké ceny Británie, zaostal za Hamiltonem přibližně o pět setin sekundy.
Verstappen si však první místo udržel až do konce tréninku. Jeho nejlepší čas byl stále nejrychlejší, i když přibližně o pět sekund pomalejší než loňský rekordní tréninkový čas Oscara Piastriho.
Právě jezdec McLarenu obsadil pátou příčku a na Verstappena ztratil 0,452 sekundy. Piastri během posledních minut tréninku řešil menší komplikaci, když byl týmem požádán, aby zastavil vůz kvůli podezření na problém. Nakonec ale dokázal bezpečně dojet zpět do boxů, protože monopost měl stále dostatečný tlak v hydraulickém systému.
Šestý skončil lídr šampionátu Kimi Antonelli, za ním se umístili Lando Norris a George Russell. Devátý Arvid Lindblad testoval u týmu Racing Bulls novou konstrukci s hranatějším nasáváním ochranného oblouku, zatímco Liam Lawson pokračoval se starší kulatou verzí.
Desátý nejrychlejší čas zajel Gabriel Bortoleto, těsně před Lawsonem. Nico Hülkenberg skončil dvanáctý a na svého týmového kolegu ztratil více než půl sekundy.
Jediným nováčkem v prvním tréninku byl Jak Crawford, který uzavřel výsledkovou listinu. Velmi složitý začátek víkendu zažil Aston Martin – Lance Stroll skončil až na 21. místě se ztrátou 5,7 sekundy na Verstappenův nejlepší čas a téměř tři sekundy za Valtterim Bottasem z nového týmu Cadillac.
První trénink tak naznačil, že Red Bull bude ve Spa patřit mezi hlavní favority, zatímco Ferrari s Hamiltonem a Leclercem zatím představuje největší hrozbu. Mercedes, McLaren i Aston Martin však budou mít během dalších tréninků prostor své vozy dále vyladit.
Výsledky prvního tréninku GP Belgie:
1. Max Verstappen – Red Bull | 1:47.070
2. Lewis Hamilton – Ferrari | +0.145 s
3. Charles Leclerc – Ferrari | +0.207 s
4. Isack Hadjar – Red Bull | +0.252 s
5. Oscar Piastri – McLaren | +0.452 s
6. Kimi Antonelli – Mercedes | +0.533 s
7. Lando Norris – McLaren | +0.861 s
8. George Russell – Mercedes | +0.889 s
9. Arvid Lindblad – Racing Bulls | +1.164 s
10. Gabriel Bortoleto – Audi | +1.336 s
11. Liam Lawson – Red Bull | +1.362 s
12. Nico Hülkenberg – Audi | +1.892 s
13. Oliver Bearman – Haas | +1.940 s
14. Alexander Albon – Williams | +2.267 s
15. Franco Colapinto – Alpine | +2.333 s
16. Esteban Ocon – Haas | +2.379 s
17. Pierre Gasly – Alpine | +2.642 s
18. Valtteri Bottas – Cadillac | +2.769 s
19. Sergio Pérez – Cadillac | +3.156 s
20. Carlos Sainz – Williams | +3.792 s
21. Lance Stroll – Aston Martin | +5.738 s
22. Jak Crawford – Aston Martin | +6.129 s
Kimi Antonelli ovládl druhý trénink na Velkou cenu Belgie před Landem Norrisem a Maxem Verstappenem. Trénink dvakrát přerušily červené vlajky po incidentech Verstappena a Pierra Gaslyho. McLaren řešil technické problémy Piastriho, Ferrari i McLaren poté výrazně zrychlily na měkkých pneumatikách.
Max Verstappen ovládl první trénink Velké ceny Belgie ve Spa a potvrdil silný start Red Bullu. Nizozemec porazil Lewise Hamiltona z Ferrari o více než desetinu sekundy, zatímco Red Bull dominoval většinu tréninku. McLaren řešil problém Oscara Piastriho a Aston Martin výrazně zaostal.
Kimi Antonelli čelí riziku penalizace po nasazení čtvrté pohonné jednotky sezony. Mercedes motor preventivně vyměnil kvůli podezřelým datům z Velké ceny Británie. Ital se tak vyhnul okamžitému trestu, ale další výměna by už znamenala ztrátu pozic na startu.
Esteban Ocon začne Velkou cenu Belgie před komisaři FIA. Jezdec Haasu byl předvolán kvůli pozdnímu příchodu na čtvrteční tiskovou konferenci. Tým zároveň přiváží do Spa nové díly, které mají pomoci zlepšit slabší formu a zvýšit konkurenceschopnost vozu.
Aston Martin pokračuje ve vylepšování AMR26. Po nasazení verze B-spec v Maďarsku představí při Velké ceně Nizozemska také modernizovaný motor Honda. Japonský výrobce uvádí, že dosavadní testy splnily očekávání a cílem je vyšší výkon spalovacího motoru i lepší spolehlivost.
Max Verstappen přijíždí do Spa v neobvyklé situaci. Místo boje o vítězství řeší problémy s nestabilním Red Bullem RB22. Spekulace o jeho odchodu zesílily po schůzce s Helmutem Markem. Manažer Vermeulen ale tvrdí, že Verstappen existence výstupní klauzule neznamená, že ji Verstappen skutečně využije.
Red Bull se před Velkou cenou Belgie vrací ke starší specifikaci zadního křídla po dvou nebezpečných incidentech Maxe Verstappena v Rakousku a Británii. Nová verze způsobovala problémy s aktivní aerodynamikou a ztrátu přítlaku. Tým ve Spa upřednostní spolehlivost před maximálním výkonem.
McLaren potvrdil, že Lando Norris dostane pro Velkou cenu Belgie penalizaci ztráty 10 míst na startu. Úřadující mistr světa nasadí čtvrtou jednotku pohonné elektroniky po sérii poruch v sezoně 2026. Tým zvolil Spa záměrně, protože zde očekává větší šanci ztracené pozice získat zpět.
McLaren před Velkou cenou Belgie nasadí nové zadní křídlo pro MCL40 a nejnovější specifikaci motoru Mercedes. Technický ředitel Neil Houldey ale upozorňuje, že tým neočekává okamžitý skok ve výkonnosti. Cílem je postupně snížit ztrátu na Mercedes a Ferrari.
Charles Leclerc krotí očekávání před Velkou cenou Belgie. Ferrari po překvapivé výhře v Silverstone stále hledá odpovědi. Scuderia místo očekávaného zaostání za Mercedesem získala dvojité pódium, ale Leclerc upozorňuje, že tým musí nejprve pochopit důvody nečekané rychlosti.
Lando Norris poprvé promluvil o dramatickém závěru sezony F1 2025, v níž získal svůj první titul o pouhé dva body před Maxem Verstappenem. Přiznal, že po dvojité diskvalifikaci McLarenu v Las Vegas se boj o titul zdramatizoval, přesto v rozhodujících závodech zachoval klid.
FIA potvrdila, že Velká cena Belgie nabídne ve Spa-Francorchamps pět zón systému Straight Mode. Nová aktivní aerodynamika se poprvé po 14 letech objeví i mezi La Source a Eau Rouge. Závod bude zároveň velkou zkouškou nových motorů a práce s energií.