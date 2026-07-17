Esteban Ocon řeší nepříjemnost ještě před startem ve Spa. FIA ho povolala ke komisařům

Esteban Ocon začne Velkou cenu Belgie před komisaři FIA. Jezdec Haasu byl předvolán kvůli pozdnímu příchodu na čtvrteční tiskovou konferenci. Tým zároveň přiváží do Spa nové díly, které mají pomoci zlepšit slabší formu a zvýšit konkurenceschopnost vozu.
Esteban Ocon bude muset řešit nepříjemnost ještě před startem závodního víkendu ve Spa-Francorchamps. Jezdec Haasu byl předvolán ke komisařům FIA kvůli pozdnímu příchodu na čtvrteční tiskovou konferenci jezdců.
Ocon měl být součástí tiskové konference společně s Maxem Verstappenem a Alexem Albonem, ale při zahájení setkání na své místo nedorazil. FIA následně oznámila, že francouzský závodník i zástupce týmu Haas se musí dostavit před sportovní komisaře.
Důvodem je možné porušení článku B10.1.1.a sportovních předpisů Formule 1, který se týká pozdní účasti na čtvrteční tiskové konferenci. O případu budou komisaři rozhodovat v pátek před zahájením programu na belgickém okruhu.
Podobná situace už letos potkala také Charlese Leclerca a Landa Norrise během Velké ceny Monaka. Oba jezdci tehdy obdrželi pokutu ve výši 5000 eur, která byla podmíněně odložena na dobu 12 měsíců v případě, že by se podobný přestupek neopakoval.
Ocon se nakonec k tiskové konferenci připojil a po Verstappenovi s Albonem odpovídal na otázky novinářů. Hlavním tématem však nebyl pouze jeho pozdní příchod, ale také současná situace Haasu, který v posledních závodech bojuje o lepší výsledky.
Francouz přiznal, že tým prochází náročným obdobím, ale věří, že nové díly přivezené do Spa mohou pomoci zlepšit konkurenceschopnost vozu.
„Bylo to pro tým několik těžkých závodů. Samozřejmě v tuto chvíli hledáme další výkon. Tento víkend máme také několik nových věcí na voze. Musíme najít více rychlosti,“ uvedl Ocon.
Podle něj Haas během Velké ceny Velké Británie dokázal z vozu vytěžit maximum, ale stále mu chyběl výkon v souboji se soupeři ve středu pole.
„Myslím, že v Silverstone jsme z auta dostali maximum, což bylo pozitivní. Bohužel to stále nestačilo. Po startu z poměrně vzdálené pozice jsem se dostal až na 11. místo, ale nedokázali jsme udržet tempo ostatních vozů ve středu pole. Právě na tom musíme pracovat,“ vysvětlil.
Ocon zároveň dodal, že Haas si uvědomuje své slabiny a celý tým se soustředí na jejich odstranění. Další vylepšení by měla dorazit v průběhu sezony.
„Víme, na čem musíme pracovat, a všichni jsme zaměřeni na to, abychom se zlepšili, ideálně už tady, nebo později, až na vůz přijdou další nové díly,“ řekl.
Francouzský jezdec má letos na kontě pouze tři z celkových 21 bodů Haasu, což vyvolalo spekulace o jeho budoucnosti v týmu. Ocon však podobné zprávy odmítá a tvrdí, že největším problémem není jeho výkon, ale současná úroveň monopostu.
„Musím se soustředit na svou práci. Jako jezdec se musím starat především o výkony na trati. Všechno ostatní s tím souvisí,“ uvedl.
„Momentálně máme větší problémy s autem než s čímkoli jiným. Pokud vyřešíme problémy vozu a získáme více výkonu, všechno ostatní půjde samozřejmě snáz,“ dodal.
Ocon zároveň věří, že tým postupuje správným směrem a současná situace neodráží jeho skutečnou výkonnost. Podle něj lidé často hodnotí pouze výsledky, aniž by znali všechny okolnosti.
„Vždy budou existovat spekulace, když se lidé dívají jen na celkový obrázek. Když se ale podíváte hlouběji a víte, proč letos nemám mnoho bodů, začne být situace jasnější,“ řekl.
Haas nyní doufá, že připravované úpravy pomohou zlepšit konkurenceschopnost vozu a umožní Oconovi i jeho týmovému kolegovi získávat pravidelně lepší výsledky. Spa-Francorchamps tak bude dalším důležitým testem toho, zda se americký tým dokáže vrátit do boje ve středu pole.
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