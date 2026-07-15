McLaren před Velkou cenou Belgie nasadí nové zadní křídlo pro MCL40 a nejnovější specifikaci motoru Mercedes. Technický ředitel Neil Houldey ale upozorňuje, že tým neočekává okamžitý skok ve výkonnosti. Cílem je postupně snížit ztrátu na Mercedes a Ferrari.
McLaren vstupuje do Velké ceny Belgie s cílem zlepšit konkurenceschopnost svého monopostu MCL40. Britská stáj potvrdila, že během pátečních tréninků nasadí nové zadní křídlo a zároveň využije nejnovější specifikaci spalovacího motoru Mercedes.
Tým z Wokingu se snaží reagovat na nepřesvědčivý začátek sezony, kdy se nedokázal pravidelně vyrovnat Mercedesu a Ferrari. Přestože MCL40 v některých závodech ukázal výrazný potenciál, chyběla mu především stabilita výkonů a schopnost držet krok s nejlepšími týmy.
Podle expertů patří Spa-Francorchamps mezi nejnáročnější okruhy nové éry Formule 1 z pohledu práce s energií. Dlouhé rovinky, vysoké rychlosti a omezení elektrické části pohonné jednotky budou klást velké nároky na efektivitu celého vozu.
Technický ředitel McLarenu pro oblast aplikovaného inženýrství Neil Houldey uvedl, že tým věnoval přípravě na belgický závod velké množství času prostřednictvím simulací. Cílem bylo co nejlépe pochopit specifické požadavky okruhu a připravit správné nastavení vozu.
„Na přípravu jsme se zaměřili velmi důkladně a využili jsme rozsáhlé simulační práce, abychom se připravili na víkend, který bude z hlediska energetického managementu mimořádně náročný,“ vysvětlil Houldey.
Nové zadní křídlo je součástí plánovaného vývojového programu McLarenu. Tým očekává, že přinese menší zlepšení výkonu, zároveň ale odmítá představu, že by jediný nový díl okamžitě změnil poměr sil na startovním roštu.
„Jsme přesvědčeni, že tato aktualizace přidá našemu vozu trochu výkonu. Zároveň si ale uvědomujeme, že po náročné Velké ceně Velké Británie, zejména z pohledu čisté rychlosti, nás nečeká jednoduchý víkend. Neočekáváme žádnou velkou změnu v konkurenceschopnosti,“ dodal Houldey.
Velkou výzvou pro McLaren bude především energetická efektivita. Spa patří mezi tratě, kde vozy dlouho jedou na plný plyn a zároveň musí co nejlépe hospodařit s elektrickou energií během celého kola.
„Velká cena Belgie bude z pohledu energetického managementu extrémně náročná. Je to jeden z okruhů s největším nedostatkem energie v celém kalendáři. Očekáváme výrazný problém s omezením výkonu, který prověří vůz i jezdce,“ uvedl Houldey.
McLaren zároveň vítá nejistou předpověď počasí. Déšť by sice znamenal další komplikaci, ale tým věří, že by mu mohl pomoci získat cenná data o chování MCL40 v podmínkách s nízkou přilnavostí.
„Mokré počasí přináší vlastní výzvy, ale zároveň je to pro nás příležitost konečně pochopit, jak se tento vůz chová na mokré trati a v podmínkách s nízkou přilnavostí. Tyto informace mohou být velmi důležité pro zbytek sezony,“ vysvětlil Houldey.
Šéf týmu Andrea Stella zároveň potvrdil, že McLaren bude ve vývoji pokračovat i během letní přestávky. Stáj plánuje další balíček vylepšení před přestávkou po Velké ceně Maďarska a další změny krátce po návratu do závodního režimu.
Cílem je postupně uzavírat ztrátu na Mercedes a další špičkové týmy. Stella ale připustil, že úspěch nebude záviset pouze na práci McLarenu, protože Mercedes a Ferrari zároveň pokračují ve vlastním vývoji.
„Naším cílem je postupně se přibližovat čelu startovního pole. Musíme ale zároveň počítat s tím, že i naši soupeři budou pokračovat ve zlepšování,“ uvedl Stella.
McLaren před Velkou cenou Belgie nasadí nové zadní křídlo pro MCL40 a nejnovější specifikaci motoru Mercedes. Technický ředitel Neil Houldey ale upozorňuje, že tým neočekává okamžitý skok ve výkonnosti. Cílem je postupně snížit ztrátu na Mercedes a Ferrari.
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