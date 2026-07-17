Aston Martin pokračuje ve vylepšování AMR26. Po nasazení verze B-spec v Maďarsku představí při Velké ceně Nizozemska také modernizovaný motor Honda. Japonský výrobce uvádí, že dosavadní testy splnily očekávání a cílem je vyšší výkon spalovacího motoru i lepší spolehlivost.
Aston Martin se snaží vrátit zpět do formy a do druhé poloviny sezony připravuje rozsáhlé technické změny. Už při Velké ceně Maďarska nasadí výrazně přepracovaný monopost AMR26 ve specifikaci B-spec a po letní přestávce představí také modernizovanou pohonnou jednotku od Hondy.
Nový motor bude debutovat při Velké ceně Nizozemska na konci srpna. Honda na jeho vývoji intenzivně pracuje a podle dosavadních testů probíhá vše podle plánu.
Šéf traťových operací a hlavní inženýr Hondy Šintaro Orihara uvedl, že motor je nyní testován na motorové brzdě před jeho nasazením do závodního provozu.
„Před závodem v Nizozemsku nás čekají tři týdny letní přestávky. V tuto chvíli je náš motor pro Nizozemsko na motorové brzdě, kde probíhají testy před jeho nasazením. Myslím si, že vývoj jde dobře. Neříkám, že jsme už dosáhli maximálního výkonu, ale postupujeme přesně podle plánu. Těšíme se, že v Nizozemsku budeme mít k dispozici více výkonu,“ řekl Orihara.
Na otázku, zda výsledky testů odpovídají očekáváním Hondy, odpověděl jednoznačně: „Zatím ano. Podle našich poznatků postupujeme přesně tak dobře, jak jsme očekávali.“
Honda se při modernizaci zaměřila především na spalovací motor. Součástí úprav je také vylepšení mazacího systému, které má snížit tření a současně zvýšit spolehlivost celé pohonné jednotky.
Orihara zároveň potvrdil, že současný balíček neobsahuje změny elektrických částí pohonné jednotky. „Soustředíme se pouze na výkon spalovacího motoru,“ vysvětlil.
Před samotným debutem čeká vývojáře ještě závěrečná fáze ladění. Ta bude zaměřena především na lepší ovladatelnost motoru a jeho spolupráci s převodovkou.
„Na tom stále pracujeme. Poslední fáze vývoje je zaměřena na zlepšení ovladatelnosti společně s převodovkou. Tvrdě pracujeme na tom, aby nová pohonná jednotka nabízela lepší jízdní vlastnosti,“ doplnil Orihara.
Vedle nového motoru připravuje Aston Martin také rozsáhlé úpravy samotného monopostu. Podle vedení týmu přinese verze B-spec výrazné snížení hmotnosti díky změnám na šasi a konstrukci převodovky. Chystají se rovněž úpravy zadního zavěšení, aerodynamických prvků i nová příď vozu.
Vedení Aston Martinu očekává, že kombinace přepracovaného vozu a modernizované pohonné jednotky přinese výrazný výkonnostní posun, který by měl týmu pomoci navázat na zlepšující se formu ve druhé části sezony.
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