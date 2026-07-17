Kimi Antonelli čelí riziku penalizace po nasazení čtvrté pohonné jednotky sezony. Mercedes motor preventivně vyměnil kvůli podezřelým datům z Velké ceny Británie. Ital se tak vyhnul okamžitému trestu, ale další výměna by už znamenala ztrátu pozic na startu.
Kimi Antonelli vstupuje do víkendu Velké ceny Belgie s vědomím, že další problém s motorem by pro něj mohl znamenat citelný trest. Mercedes totiž před závodem ve Spa-Francorchamps nasadil do jeho monopostu W17 už čtvrtou pohonnou jednotku letošní sezony.
Tým změnu provedl ještě před prvním tréninkem poté, co v datech z motoru použitého během Velké ceny Velké Británie objevil možné varovné signály. Mercedes se rozhodl neriskovat případné selhání a motor vyměnil preventivně.
Díky tomu se Antonelli zatím vyhnul penalizaci na startovním roštu, protože čtvrtá pohonná jednotka je stále v rámci povoleného limitu. Zároveň se však dostal na hranici, kdy by jakákoli další výměna znamenala automatický trest.
Devatenáctiletý Ital tak bude muset doufat, že nový motor vydrží bez problémů po zbytek sezony. Pokud by Mercedes musel nasadit další pohonnou jednotku, Antonelli by obdržel penalizaci a přišel by o pozice na startu některého z budoucích závodů.
Mercedes letos s pohonnými jednotkami řeší několik komplikací. Problémy postihly nejen Antonelliho, ale také jeho týmového kolegu George Russella, kterého technické potíže připravily o důležité body v průběhu sezony.
Německý tým proto zvolil opatrnější přístup a rozhodl se motor vyměnit ještě předtím, než by mohlo dojít k jeho vážnému poškození během závodního víkendu.
Cílem Mercedesu nyní je zjistit přesnou příčinu podezřelého chování pohonné jednotky a následně opravený motor znovu využít v dalších závodech.
Tým doufá, že po odstranění problému nebude nutné Antonellimu nasazovat další nový motor. Tím by se vyhnul nejen zbytečné ztrátě jednotky z přiděleného počtu, ale také hrozící penalizaci.
Pro Antonelliho jde o nepříjemnou komplikaci v době, kdy bojuje o udržení vedení v šampionátu. Mladý jezdec Mercedesu se letos stal jedním z největších překvapení sezony a každý technický problém může mít zásadní dopad na jeho boj o titul.
Velká cena Belgie na náročném okruhu Spa-Francorchamps proto bude pro Mercedes důležitým testem nejen z hlediska výkonu, ale také spolehlivosti pohonné jednotky.
Antonelli bude doufat, že čtvrtý motor splní očekávání týmu a umožní mu pokračovat v sezoně bez dalších technických komplikací. Jakýkoli nový problém by totiž mohl znamenat první výraznou penalizaci v jeho dosavadním boji o mistrovský titul.
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Kimi Antonelli čelí riziku penalizace po nasazení čtvrté pohonné jednotky sezony. Mercedes motor preventivně vyměnil kvůli podezřelým datům z Velké ceny Británie. Ital se tak vyhnul okamžitému trestu, ale další výměna by už znamenala ztrátu pozic na startu.
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