Max Verstappen přijíždí do Spa v neobvyklé situaci. Místo boje o vítězství řeší problémy s nestabilním Red Bullem RB22. Spekulace o jeho odchodu zesílily po schůzce s Helmutem Markem. Manažer Vermeulen ale tvrdí, že Verstappen existence výstupní klauzule neznamená, že ji Verstappen skutečně využije.
Situace v sezoně 2026 je ale výrazně odlišná. Max Verstappen v posledních závodech opakovaně kritizoval chování svého Red Bullu RB22 a upozorňoval na problémy s ovladatelností. V kvalifikaci na Red Bull Ringu i během Velké ceny Velké Británie skončil mimo trať po chybách způsobených nestabilním vozem a otevřeně dával najevo svou frustraci.
Kromě problémů na trati se stále více řeší také Verstappenova budoucnost. V posledních týdnech se objevily spekulace, že by čtyřnásobný mistr světa mohl Red Bull opustit ještě před vypršením současné smlouvy. Tyto dohady posílila fotografie z Amsterdamu, na které byl Verstappenův otec Jos společně s manažerem Raymondem Vermeulenem a bývalým klíčovým mužem Red Bullu Helmutem Markem.
Setkání vyvolalo v paddocku otázky, zda nešlo o přípravu Verstappenova případného odchodu. Vermeulen však tyto spekulace odmítl a uvedl, že schůzka měla čistě soukromý charakter. „Bylo to soukromé setkání, které bylo naplánované už dlouho. Navíc se vdávala Maxova sestra,“ vysvětlil nizozemský manažer pro oe24.at.
Podle Vermeulena není pravda, že by Verstappen aktivně hledal cestu pryč z Red Bullu. „Hodně se o tom píše, ale pravdou je, že Max chce svou práci s Red Bullem dokončit. Má smlouvu do roku 2028 a rád by ji splnil,“ uvedl.
Velkou pozornost vzbudila také takzvaná výstupní klauzule v Verstappenově smlouvě, která by mu za určitých podmínek mohla umožnit tým opustit. Spekulovalo se, že by ji mohl využít během letní přestávky, protože momentálně nemá reálnou šanci bojovat o první dvě místa v šampionátu.
Vermeulen však zdůraznil, že samotná existence klauzule neznamená, že ji Verstappen skutečně využije. „To, že tato klauzule existuje, neznamená, že ji aktivujeme. Mohli jsme ji využít i v minulých letech, ale nikdy jsme to neudělali,“ řekl.
Manažer zároveň věří, že Verstappen má letos stále šanci vyhrávat závody. Podle něj sice Spa pravděpodobně nebude ideálním místem pro návrat na nejvyšší stupínek, ale v dalších podnicích by se situace mohla změnit. „Pravděpodobně ne teď ve Spa, ale v Budapešti a Zandvoortu se šance zvýší,“ uvedl.
Pozitivně hodnotil také nový motor Red Bullu, který si tým vyvíjí vlastními silami. Vermeulen tvrdí, že pohonná jednotka překvapila svou konkurenceschopností. „Nový motor Red Bullu je lepší, než většina lidí očekávala,“ prohlásil.
Podle něj je cílem Verstappena znovu bojovat o mistrovský titul v sezoně 2027. Pokud se jeho slova potvrdí, měl by nizozemský jezdec zůstat u Red Bullu i v dalších letech. Tým však nejprve musí vyřešit současné technické problémy, aby Verstappen znovu získal důvěru ve svůj vůz a mohl naplno využít svůj jezdecký potenciál.
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