FIA potvrdila, že Velká cena Belgie nabídne ve Spa-Francorchamps pět zón systému Straight Mode. Nová aktivní aerodynamika se poprvé po 14 letech objeví i mezi La Source a Eau Rouge. Závod bude zároveň velkou zkouškou nových motorů a práce s energií.
Mezinárodní automobilová federace (FIA) potvrdila, že během Velké ceny Belgie budou mít jezdci k dispozici pět zón systému Straight Mode (SM). Stejný počet byl letos použit pouze při úvodním závodě sezony v Austrálii, zatímco na ostatních okruzích se jejich počet pohyboval mezi dvěma až čtyřmi. V Monaku nebyl systém aktivní vůbec.
Straight Mode je součástí nové aktivní aerodynamiky, která od sezony 2026 nahradila dřívější systém DRS. Na rovinách mohou jezdci otevřít přední i zadní křídlo, čímž sníží aerodynamický odpor a zvýší maximální rychlost. Před zatáčkami se vůz automaticky vrací do nastavení s vyšším přítlakem.
Největší novinkou pro belgický víkend je zařazení nové zóny mezi zatáčku La Source a nájezd do Eau Rouge. Pohyblivá aerodynamika se na tomto úseku objeví poprvé po 14 letech. Samotným komplexem Eau Rouge a Raidillon však budou muset vozy projet s deaktivovaným systémem z bezpečnostních důvodů.
FIA tím navazuje na rozhodnutí z roku 2013, kdy zakázala volné používání DRS během tréninků a kvalifikací. Důvodem byly obavy, že by jezdci v extrémně rychlých zatáčkách příliš riskovali při honbě za lepším časem.
Kromě nové zóny před Eau Rouge bude Straight Mode dostupný také na cílové rovince, na rovince Kemmel, po výjezdu ze zatáčky Stavelot a po průjezdu Blanchimontem směrem k šikaně Bus Stop. Na cílové rovince bude zároveň fungovat také Overtake Mode, který při jízdě do jedné sekundy za soupeřem poskytne dodatečný výkon pro předjíždění.
Podle zahraničních médií bude Spa-Francorchamps představovat jednu z největších zkoušek nových pravidel Formule 1. Nejdelší trať v kalendáři obsahuje několik dlouhých rovinek, které kladou mimořádné nároky na hospodaření s elektrickou energií.
Na tuto skutečnost upozornil také pilot Aston Martinu Fernando Alonso. „Silverstone i Spa jsou na energii velmi náročné a není možné využívat elektrický výkon na všech rovinkách,“ vysvětlil španělský jezdec.
Alonso zároveň varoval, že nesprávná strategie využívání energie může jezdce výrazně zpomalit. „Ve Spa to bude stejné. Pokud využijete energii od první do páté zatáčky, pak je pro zbytek kola konec. Musíte si něco nechat na úsek od Stavelotu až k šikaně Bus Stop. Pokud ale energii použijete na obou dlouhých rovinkách, což je nejrychlejší varianta, projedete celý druhý sektor bez elektrické podpory,“ uvedl.
Dvojnásobný mistr světa zároveň připomněl, že letošní vozy jsou při vybití baterie výrazně pomalejší než v minulosti. „Když elektrický výkon dojde, nesmíme zapomínat, že letošní vozy mají výrazně nižší výkon než loni a v takové chvíli dokonce méně výkonu než vozy Formule 2. Je to velká výzva,“ dodal.
Podle serveru The Race bude Velká cena Belgie jedním z nejdůležitějších testů nové generace monopostů Formule 1. Spa-Francorchamps má prověřit nejen rychlost vozů, ale také efektivitu aktivní aerodynamiky, hospodaření s elektrickou energií a strategické rozhodování týmů během celého kola.
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FIA potvrdila, že Velká cena Belgie nabídne ve Spa-Francorchamps pět zón systému Straight Mode. Nová aktivní aerodynamika se poprvé po 14 letech objeví i mezi La Source a Eau Rouge. Závod bude zároveň velkou zkouškou nových motorů a práce s energií.
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