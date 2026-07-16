Red Bull se před Velkou cenou Belgie vrací ke starší specifikaci zadního křídla po dvou nebezpečných incidentech Maxe Verstappena v Rakousku a Británii. Nová verze způsobovala problémy s aktivní aerodynamikou a ztrátu přítlaku. Tým ve Spa upřednostní spolehlivost před maximálním výkonem.
Red Bull Racing před Velkou cenou Belgie sáhl k důležité změně. Tým se rozhodl vrátit ke starší specifikaci zadního křídla poté, co novější verze způsobila Maxovi Verstappenovi problémy během závodních víkendů v Rakousku a Velké Británii.
Nové zadní křídlo bylo představeno při domácí Velké ceně Rakouska na okruhu Red Bull Ring. Upgrade měl přinést lepší výkon v rámci nového systému aktivní aerodynamiky pro sezonu 2026, ale místo toho se stal zdrojem vážných komplikací.
Během kvalifikace v Rakousku Verstappen v závěru havaroval poté, co ztratil kontrolu nad vozem. Red Bull následně přiznal, že příčinou nehody byl problém se zadním křídlem, které během jízdy nefungovalo správně.
Podobná situace se opakovala také při Velké ceně Velké Británie. Verstappen ve vysoké rychlosti dostal smyk poté, co aktivní zadní křídlo při přechodu mezi režimy nedokázalo správně obnovit svou funkci. Aerodynamická nestabilita způsobila náhlou ztrátu přítlaku zadní části vozu.
Red Bull pro Spa-Francorchamps nasadí starší konstrukci zadního křídla. Ta nebude obsahovat takzvaný „Macarena efekt“, který tým využíval od Velké ceny Miami a který měl přinést výkonnostní výhodu v určitých režimech aktivní aerodynamiky, sdělil šéf týmu Laurent Mekies pro BBC.
Rozhodnutí vrátit se ke starší specifikaci zadního křídla naznačuje, že Red Bull před Velkou cenou Belgie upřednostnil spolehlivost a bezpečnost před maximálním výkonem. Spa-Francorchamps patří mezi nejnáročnější okruhy v kalendáři – dlouhé rovinky střídají velmi rychlé zatáčky, kde může náhlá ztráta přítlaku znamenat vážné bezpečnostní riziko.
Max Verstappen po Velké ceně Británie neskrýval frustraci. Připomněl, že se podobný problém objevil už druhý závodní víkend po sobě. „Stejně jako v Rakousku šlo o jinou závadu, ale výsledek byl stejný,“ uvedl nizozemský jezdec.
„Při nájezdu do zatáčky se zadní křídlo úplně neuzavře a kvůli tomu ztratíte velké množství přítlaku. V tu chvíli je to extrémně nebezpečné, protože se můžete během krátké chvíle opravdu vážně zranit,“ vysvětlil Verstappen.
Čtyřnásobný mistr světa dodal, že v obou případech měl štěstí. „V Rakousku jsem měl štěstí, tady také. Ale právě proto vás to začne opravdu frustrovat,“ řekl. Jeho slova ještě zvýšila tlak na Red Bull, aby před belgickým víkendem našel spolehlivé řešení.
Význam správně fungující aktivní aerodynamiky ve Spa podtrhuje také rozhodnutí FIA, která na okruhu vymezila hned pět zón Straight Mode – nejvíce od úvodního závodu sezony v Austrálii. Jezdci budou moci systém využít na cílové rovince, mezi La Source a Eau Rouge, na rovince Kemmel směrem k Les Combes, mezi Stavelot a Blanchimont a také mezi výjezdem z Blanchimontu a šikanou Bus Stop.
Právě úsek mezi La Source a legendárním Eau Rouge, kde bude možné aktivovat systém už při sjezdu z první zatáčky, klade na správnou funkci zadního křídla mimořádné nároky. Jakákoli porucha v této části okruhu by mohla mít velmi vážné následky.
Velká cena Belgie tak bude pro Red Bull důležitou prověrkou. Tým musí najít správnou rovnováhu mezi výkonem a spolehlivostí nové aktivní aerodynamiky. Návrat ke starší specifikaci zadního křídla naznačuje, že po dvou nebezpečných incidentech dává přednost jistotě před hledáním posledních desetin sekundy.
Ve Spa se zároveň ukáže, zda konzervativnější řešení nebude znamenat ztrátu části výkonnosti v souboji s Mercedesem, Ferrari a McLarenem. Pro Verstappena bude nejdůležitější, aby mohl absolvovat celý závodní víkend bez dalších technických problémů.
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Red Bull se před Velkou cenou Belgie vrací ke starší specifikaci zadního křídla po dvou nebezpečných incidentech Maxe Verstappena v Rakousku a Británii. Nová verze způsobovala problémy s aktivní aerodynamikou a ztrátu přítlaku. Tým ve Spa upřednostní spolehlivost před maximálním výkonem.
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