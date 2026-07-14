Max Verstappen tlačí na Red Bull, aby před Velkou cenou Belgie vyřešil problém se zadním křídlem, který označil za bezpečnostní riziko. Po dvou nebezpečných smycích v Rakousku a Británii přiznal, že řešení je pouze na týmu. Red Bull nyní závadu důkladně vyšetřuje.
Max Verstappen požaduje, aby Red Bull před Velkou cenou Belgie vyřešil problém se zadním křídlem monopostu RB22. Čtyřnásobný mistr světa označil závadu za „extrémně nebezpečnou“ poté, co kvůli ní během dvou závodních víkendů podruhé ztratil kontrolu nad vozem ve vysoké rychlosti.
Nizozemský jezdec měl v Silverstone dobře rozjetý závod, ale po aktivaci a následném návratu zadního křídla do běžného režimu přišel nečekaný problém. Křídlo se podle Verstappena správně neuzavřelo, což způsobilo výraznou ztrátu přítlaku při nájezdu do rychlé zatáčky Stowe.
Výsledkem byl smyk a následné zapadnutí do štěrku, kvůli kterému Verstappen přišel o šanci na dobrý výsledek. Incident navíc nebyl ojedinělý. O týden dříve během kvalifikace na Velkou cenu Rakouska se dostal do podobné situace, když při nájezdu do deváté zatáčky také ztratil kontrolu nad vozem.
Verstappen po závodě v Silverstone upozornil, že příčina byla v obou případech jiná, ale důsledek stejný – nečekaná ztráta stability ve vysoké rychlosti.
„Stejně jako v Rakousku šlo o jinou závadu, ale výsledek byl stejný. Při nájezdu do zatáčky se zadní křídlo úplně neuzavřelo a kvůli tomu ztratíte velké množství přítlaku,“ vysvětlil Verstappen.
Podle nizozemského jezdce je problém obzvlášť vážný kvůli tomu, že může vést k nebezpečné nehodě. V obou případech měl podle svých slov štěstí, že následky nebyly horší.
„V tu chvíli je to extrémně nebezpečné, protože si můžete opravdu ublížit. Měl jsem štěstí v Rakousku i tady, ale právě proto vás to začne pořádně štvát,“ dodal.
Situace je pro Red Bull ještě důležitější před závodem ve Spa-Francorchamps, kde se nachází několik velmi rychlých pasáží. Podle FIA bude systém pro jízdu v přímém směru dostupný hned v pěti zónách, včetně oblasti před legendární zatáčkou Eau Rouge, kde je stabilita vozu klíčová.
Verstappen však zdůraznil, že samotné řešení není v jeho rukou. Odpovědnost podle něj musí převzít tým, který musí najít příčinu a zajistit, aby se problém neopakoval.
„Tohle je něco, o co se musí postarat tým. Je to mimo moje možnosti,“ řekl Verstappen před závodem ve Spa.
Kromě zadního křídla má Verstappen obavy také z dalšího faktoru – energetické náročnosti belgického okruhu. Spa patří mezi tratě, kde je vysoká spotřeba energie jedním z klíčových problémů. „Spa miluji, ale bude to další náročný závod, hlavně kvůli energii,“ uvedl Verstappen.
Do hry navíc může výrazně promluvit počasí. Okruh ve Spa je známý rychle se měnícími podmínkami a během jediného dne se zde mohou vystřídat všechny typy počasí. Verstappen proto plánuje sledovat předpověď až těsně před závodním víkendem.
Red Bull mezitím zahájil podrobné vyšetřování celé situace. Šéf týmu Laurent Mekies slíbil, že tým prověří všechny možné příčiny a nebude nic podceňovat.
„Uděláme všechno potřebné, abychom byli na bezpečné straně. Nenecháme kámen na kameni,“ uvedl Mekies.
Podle něj Red Bull používal současný koncept zadního křídla už několik závodů, poprvé od Velké ceny Miami. Tým proto zatím nechce předčasně označit problém za konstrukční chybu.
„Je příliš brzy na to říct, jestli jde o problém samotné koncepce, nebo něco jiného. Ale rozhodně prověříme všechny možnosti a necháváme si otevřené všechny varianty,“ vysvětlil šéf Red Bullu.
Mekies zároveň potvrdil, že tým z dat dokázal zjistit, že zadní křídlo se v Silverstone správně neuzavřelo. Zároveň ale přiznal, že současný problém se liší od závady z Rakouska.
„Z dat jasně vidíme, že se křídlo nezavřelo správně. Auto se nám ale vrátilo teprve nyní a můžeme říct pouze to, že jde o jiný typ problému než minulý týden. To ale neznamená, že je méně závažný,“ dodal Mekies.
Red Bull nyní musí před Velkou cenou Belgie vyřešit problém se zadním křídlem RB22, který Verstappena už dvakrát připravil o stabilitu ve vysoké rychlosti. Závada je obzvlášť důležitá před Spa-Francorchamps, kde bude systém využíván v několika rychlých úsecích včetně nájezdu do Eau Rouge. Další selhání by mohlo mít vážnější následky.
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