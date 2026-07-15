Charles Leclerc krotí očekávání před Velkou cenou Belgie. Ferrari po překvapivé výhře v Silverstone stále hledá odpovědi. Scuderia místo očekávaného zaostání za Mercedesem získala dvojité pódium, ale Leclerc upozorňuje, že tým musí nejprve pochopit důvody nečekané rychlosti.
Ferrari vstupovalo do Velké ceny Velké Británie s obavami, že na energeticky náročném okruhu Silverstone výrazně ztratí na Mercedes. Realita ale předčila všechna očekávání. Charles Leclerc získal své první vítězství sezony 2026 a společně s Lewisem Hamiltonem zajistil Ferrari dvojité umístění na stupních vítězů.
Před závodem se přitom očekával pravý opak. Ferrari předpokládalo, že kvůli slabšímu výkonu pohonné jednotky může jeho ztráta na Mercedes narůst až na dvojnásobek. Lewis Hamilton dokonce upozorňoval, že motor Ferrari je v porovnání s Mercedesem omezený výkonem a na trati s vysokými nároky na energii může být deficit výrazný.
Situace se ale v Silverstone obrátila. Ferrari předvedlo rychlost, kterou neočekávalo ani samo, a Leclerc dokázal využít příležitosti k prvnímu vítězství v sezoně. Druhé místo obsadil George Russell a třetí Lewis Hamilton, což znamenalo první dvojité pódium Ferrari v ročníku.
Leclerc však upozornil, že jeden povedený víkend ještě neznamená, že Ferrari vyřešilo všechny problémy. Před odjezdem do Spa-Francorchamps proto odmítá předčasně označovat Ferrari za favorita.
„Myslím, že je příliš brzy na to něco říkat. Tento víkend byl pro celý tým obrovským překvapením. Nejen samotné vítězství, ale především celková výkonnost,“ uvedl Leclerc po závodě v Silverstone.
Monacký jezdec přiznal, že Ferrari očekávalo výrazně horší výsledek a během příprav počítalo s velkou ztrátou na Mercedes.
„Pamatuji si naše čtvrteční porady. Mysleli jsme si, že budeme minimálně pět nebo šest desetin za Mercedesem. Nakonec jsme byli mnohem rychlejší, než jsme čekali, a dokonce jsme vyhráli.“
Podle Leclerca musí Ferrari nyní analyzovat nejen neúspěchy, ale také důvody nečekaně silného výkonu. Tým chce zjistit, zda se jednalo o specifické podmínky Silverstone, nebo zda se podařilo objevit skutečný potenciál monopostu SF-26.
„Stejně jako musíme analyzovat situace, kdy jsme mnohem horší, než očekáváme, musíme pochopit i momenty, kdy jsme výrazně lepší,“ vysvětlil Leclerc.
Ferrari díky vítězství snížilo ztrátu na Mercedes v Poháru konstruktérů na 78 bodů. Přesto Leclerc odmítá mluvit o okamžitém návratu do boje o titul. Soustředit se chce především na konzistentní výkon a lepší pochopení vozu.
„Nezaměřuji se na to. Soustředit se budu hlavně na to, abych znovu získal ten správný pocit z auta. Pokud ho budu mít, věřím, že z něj dokážu dostat maximum,“ řekl.
Před Velkou cenou Belgie ve Spa-Francorchamps proto Ferrari zůstává opatrné. Okruh s dlouhými rovinkami a vysokými rychlostmi měl být podle původních odhadů pro italskou stáj ještě větší výzvou než Silverstone.
„Před tímto víkendem jsme očekávali, že Spa bude ještě těžší. Protože jsme ale vyhráli, možná jsme blíž, než jsme si původně mysleli. Stále to ale musíme potvrdit a pochopit, proč byl tento víkend tak výjimečně dobrý,“ dodal Leclerc.
Ferrari po Silverstone získalo důležitou dávku sebevědomí, ale skutečnou konkurenceschopnost SF-26 ukáže až několik dalších závodů. Spa-Francorchamps bude klíčovým testem, protože kombinuje vysokorychlostní pasáže, dlouhé rovinky i nároky na efektivitu pohonné jednotky. Právě tam se ukáže, zda bylo vítězství Leclerca začátkem obratu Ferrari, nebo pouze výjimečným výsledkem v ideálních podmínkách.
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Charles Leclerc krotí očekávání před Velkou cenou Belgie. Ferrari po překvapivé výhře v Silverstone stále hledá odpovědi. Scuderia místo očekávaného zaostání za Mercedesem získala dvojité pódium, ale Leclerc upozorňuje, že tým musí nejprve pochopit důvody nečekané rychlosti.
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