McLaren potvrdil, že Lando Norris dostane pro Velkou cenu Belgie penalizaci ztráty 10 míst na startu. Úřadující mistr světa nasadí čtvrtou jednotku pohonné elektroniky po sérii poruch v sezoně 2026. Tým zvolil Spa záměrně, protože zde očekává větší šanci ztracené pozice získat zpět.
McLaren oficiálně oznámil, že Lando Norris bude na Velké ceně Belgie potrestán posunem o deset míst na startovním roštu. Důvodem je nasazení již čtvrté jednotky elektronického výkonnostního systému (Power Electronics) v sezoně 2026, přestože pravidla dovolují využít pouze tři.
Tým uvedl, že k penalizaci vedly především technické problémy z úvodu sezony. První jednotka výkonové elektroniky definitivně selhala při Velké ceně Číny, kvůli čemuž Norris nemohl do závodu vůbec odstartovat.
Druhá jednotka, která byla nasazena v Japonsku, musela být po potížích během tréninku preventivně vyřazena. Přestože ji inženýři po závodě opravili, další vážná porucha přišla ve druhém tréninku v Monaku, kde systém znovu definitivně selhal.
McLaren proto od Velké ceny Miami využíval třetí a poslední povolenou jednotku, která fungovala bez větších problémů. Mezitím však Mercedes připravil novou verzi elektronického výkonnostního systému s několika úpravami zaměřenými na zvýšení spolehlivosti, informuje Autosport.
Ve svém prohlášení McLaren vysvětlil, proč se rozhodl penalizaci přijmout právě nyní. „Vůz číslo 1 dostane tento víkend ve Spa čtvrtou jednotku výkonové elektroniky, čímž překročí povolený limit a obdrží penalizaci ztráty deseti míst na startu,“ uvedl tým.
Britská stáj zároveň připomněla sérii technických problémů z letošního roku. „První jednotka výkonové elektroniky utrpěla v Číně definitivní poruchu, kvůli níž Lando nemohl odstartovat do závodu. Druhá jednotka, nasazená v Japonsku, byla po problémech v tréninku stažena a později po opravě znovu definitivně selhala během druhého tréninku v Monaku,“ uvedl McLaren.
Tým rovněž vysvětlil, proč bylo nutné nasadit novou specifikaci. „Mercedes-AMG High Performance Powertrains mezitím představil řadu úprav, které zvyšují spolehlivost nové generace výkonové elektroniky. Abychom těchto zlepšení mohli využít, musíme přijmout penalizaci za nasazení nové jednotky,“ stojí v prohlášení.
McLaren dodal, že Spa-Francorchamps představuje nejvýhodnější místo pro odpykání trestu. „Zvolili jsme Belgii, protože jde o okruh, kde je předjíždění relativně snazší než na následujících závodech v Maďarsku a Zandvoortu. Naším plánem je používat tuto čtvrtou jednotku až do konce sezony, abychom maximalizovali spolehlivost a zároveň minimalizovali další sportovní penalizace,“ uvedl tým.
Pro Norrise jde o další komplikaci v obtížné obhajobě mistrovského titulu. Po dosavadním průběhu sezony 2026 mu patří až páté místo v šampionátu a zatím získal pouze dvě pódiová umístění.
Po domácí Velké ceně Británie navíc otevřeně přiznal, že není spokojen s vlastnostmi letošního monopostu. „Je to jedno z nejtěžších aut, které jsem kdy ve Formuli 1 řídil. Celou sezonu jsme byli pomalí,“ zhodnotil Norris svou dosavadní sezonu.
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