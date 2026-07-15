Lando Norris poprvé promluvil o dramatickém závěru sezony F1 2025, v níž získal svůj první titul o pouhé dva body před Maxem Verstappenem. Přiznal, že po dvojité diskvalifikaci McLarenu v Las Vegas se boj o titul zdramatizoval, přesto v rozhodujících závodech zachoval klid.
Lando Norris se po zisku svého prvního titulu mistra světa Formule 1 ohlédl za jedním z nejdramatičtějších závěrů šampionátu posledních let. Přestože Max Verstappen v posledních závodech sezony předvedl mimořádný obrat a stáhl více než stobodovou ztrátu, britský jezdec zachoval chladnou hlavu a titul uhájil s náskokem pouhých dvou bodů.
McLaren měl většinu sezony pod kontrolou a Norris dlouho mířil za mistrovským titulem s výrazným bodovým náskokem. Situace se však začala měnit po Velké ceně Itálie v Monze, kde Red Bull nasadil rozsáhlý balík technických vylepšení monopostu RB21. Verstappen se díky nim vrátil do boje o vítězství a postupně začal mazat zdánlivě nedostižnou ztrátu.
Závěr sezony patřil podle mnohých k nejdramatičtějším titulovým bitvám moderní éry Formule 1. Verstappen dokázal využít téměř každého zaváhání McLarenu, postupně umazal obrovskou ztrátu a před rozhodujícím finále v Abú Zabí už na Norrise ztrácel pouze dva body.
Zlomovým okamžikem se stala Velká cena Las Vegas. Oba vozy McLarenu byly po závodě diskvalifikovány kvůli nadměrnému opotřebení dřevěné desky pod podlahou monopostu, což Red Bullu otevřelo nečekanou šanci vrátit se do boje o titul.
Norris přiznal, že právě tento okamžik dodal Verstappenovu týmu víru, že může zdánlivě rozhodnutý šampionát ještě otočit. Jeho samotného ale překvapivě z míry nevyvedl.
„Právě diskvalifikace jim skutečně dala novou naději. Mně ale větší nervozitu nepřinesla. Upřímně, ani nevím proč. Sám jsem byl překvapený,“ řekl Norris v podcastu Beyond the Grid.
Na otázku, zda měl Verstappen díky svým zkušenostem z předchozích titulových soubojů psychickou výhodu, Norris jednoznačnou odpověď nenašel. Přiznal ale, že očekával mnohem větší stres, než jaký ve skutečnosti cítil.
„Překvapil jsem sám sebe tím, jak málo nervózní jsem byl. Nebyl jsem přehnaně sebevědomý, ale ani před víkendy v Kataru a Abú Zabí jsem necítil žádnou zvláštní nervozitu.“
Rozhodující závod v Abú Zabí přitom znamenal obrovský tlak. Pokud by Verstappen zvítězil, Norris si nemohl dovolit skončit hůře než třetí. Přesto tvrdí, že se během celého víkendu soustředil pouze na svůj výkon a nenechal se ovlivnit bodovými propočty.
„Neměl jsem pocit, že bych si neustále říkal: 'Jsou nám v patách.' Překvapilo mě, jak uvolněný jsem byl v neděli v Abú Zabí, přestože se nakonec rozhodovalo o titulu rozdílem pouhých dvou bodů.“
Zahraniční odborníci se shodují, že právě Norrisova psychická odolnost byla jedním z hlavních důvodů jeho úspěchu. Zatímco Verstappen předvedl mimořádnou stíhací jízdu a dostal McLaren pod obrovský tlak, britský jezdec se v rozhodujících chvílích vyvaroval zásadních chyb. Díky tomu proměnil slibně rozjetou sezonu v historický úspěch a McLarenu zajistil první jezdecký titul od roku 2008.
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Lando Norris poprvé promluvil o dramatickém závěru sezony F1 2025, v níž získal svůj první titul o pouhé dva body před Maxem Verstappenem. Přiznal, že po dvojité diskvalifikaci McLarenu v Las Vegas se boj o titul zdramatizoval, přesto v rozhodujících závodech zachoval klid.
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