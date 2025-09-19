GP Ázerbájdžánu: Úvodní trénink ovládl Lando Norris. Ovlivnily ho problémy s obrubníkem

Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Úvodní trénink na Grand Prix Ázerbájdžánu přinesl pro McLaren smíšené zprávy. Lando Norris dominoval časomíře a zajel nejlepší čas 1:43.747, zatímco jeho týmový kolega Oscar Piastri strávil většinu tréninku v garáži kvůli problému s pohonnou jednotkou. „Zjistili jsme problém s PU, který jsme, jak doufáme, vyřešili. Plánujeme dostat Oscara zpět na trať, jakmile to bude možné,“ uvedl tým.
Pozitivem pro Piastriho bylo, že většina času stráveného v garáži se shodovala s červenou vlajkou. Traťoví komisaři totiž museli řešit vytržený obrubník v zatáčce č. 16. Díky tomu neztratil žádný reálný čas ve srovnání s ostatními jezdci.
Den na ulicích Baku začal pro Red Bull ne úplně ideálně, když stékající voda ze střechy nad boxem Maxe Verstappena vytvořila malou louži. Přesto se Verstappen brzy vrátil na trať a během zbytku tréninku zajel druhý nejlepší čas, i když byl o sekundu pomalejší než Norris.
Hned na začátku tréninku se Nico Hülkenberg stal prvním jezdcem, který vyjel z boxů, a nastavil počáteční benchmark časem 1:47.293. Norris se musel krátce vrátit do boxů, protože McLaren zapomněl sundat kryt z pitot trubice na předku vozu. Mezitím Gabriel Bortoleto zkoumal únikové zóny, George Russell hlásil smrad lehkého pálení, Alex Albon přišel o zpětné zrcátko a Piastri, instruován „držet nízké otáčky a vyhnout se plnému výkonu“, se vrátil do boxu.
Po deseti minutách červených vlajek, kdy traťoví komisaři řešili vytržený obrubník, se trénink znovu rozběhl. Oscar Piastri se vrátil na trať s dvacetiminutovým zpožděním a postupně se propracoval na třetí místo, zatímco Lando Norris si udržel vedení s náskokem tří desetin před Piastrim a Maxem Verstappenem.
I ostatní jezdci měli své momenty. Lewis Hamilton přišel o okraj předního křídla při kontaktu se zdí v zatáčce 5 a musel zajet na opravu. „Dotkl jsem se zdi.“ hlásil Hamilton přes rádio. Esteban Ocon a Verstappen rovněž řešili drobné problémy, ale na pořadí v čele to nic nezměnilo.
Lando Norris – McLaren - 1:42.704
Oscar Piastri – McLaren – +0.310
Charles Leclerc – Ferrari – +0.552
George Russell – Mercedes – +0.553
Alex Albon – Williams – +0.859
Yuki Tsunoda – Red Bull Racing – +1.034
Max Verstappen – Red Bull Racing – +1.086
Carlos Sainz – Williams – +1.155 – 1:43.859
Liam Lawson – Racing Bulls – +1.199
Isack Hadjar – Racing Bulls – +1.271
Kimi Antonelli – Mercedes – +1.281
Nico Hülkenberg – Sauber – +1.282
Lewis Hamilton – Ferrari – +1.383
Gabriel Bortoleto – Sauber – +1.383
Fernadno Alonso – Aston Martin – +1.435
Ollie Bearman – Haas – +1.447
Lance Stroll – Aston Martin – +1.625
Eesteban Ocon – Haas – +1.735
Franco Colapinto – Alpine – A525 – +2.595
Pierre Gasly – Alpine – +2.714
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Podle zdrojů z paddocku míří Isack Hadjar na postup do Red Bullu v roce 2026. Nadcházející tři závody jsou klíčové pro Yukiho Tsunodu, který nevylučuje návrat k týmu Racing Bulls.
Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.
Lewis Hamilton promluvil o svých plánech do budoucna a možné době odchodu z Formule 1. S nadsázkou přiznal, že se při rozhodování o ukončení kariéry možná nechá vést tím, jak dlouho bude na trati stále aktivní jeho rival Fernando Alonso.
George Russell nebude před Velkou cenou Ázerbájdžánu plnit své mediální povinnosti. Všechny rozhovory a tiskové aktivity tak v Baku zůstanou na jeho týmovém kolegovi Kimim Antonellim.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.
Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Ralf Schumacher naznačil, že by se Toto Wolff měl blíže podívat na smlouvu Carlose Sainze a její podmínky. Důvodem je slabší výkon Kimiho Antonelliho v Monze, který Wolff označil za „nevýrazný“ a který znovu vyvolal debatu o budoucí jezdecké sestavě Mercedesu.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.