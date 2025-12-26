George Russell se vyjádřil k tomu, koho považuje za měřítko kvality ve Formuli 1 a s kým by rád poměřil své síly. Britský jezdec Mercedesu otevřeně mluví o svých ambicích a pohledu na soutěžení na nejvyšší úrovni.
George Russell znovu potvrdil, koho považuje za nejlepšího pilota současné Formule 1. Podle něj je Max Verstappen měřítkem skutečné kvality na startovním roštu a tím, podle koho se dá hodnotit výkonnost ostatních jezdců. Právě s ním by Russell chtěl poměřit síly v přímém souboji o titul mistra světa.
„Max je očividně zlatým standardem současnosti. Je to ten, se kterým bych chtěl jít head to head,“ uvedl Russell v rozhovorech s médii, informuje PlanetF1. Zároveň dodal, že Verstappen je podle něj jediným jezdcem, vedle něhož by chtěl působit i jako týmový kolega. „Je to jediný pilot, se kterým byste skutečně zjistili, kde se nachází vaše opravdová úroveň,“ vysvětlil.
Respektovaná slova přicházejí po výjimečné sezoně Maxe Verstappena. Nizozemský pilot Red Bullu dokázal v roce 2025 téměř nemožné. Ztrátu 104 bodů na lídra šampionátu stáhl na pouhé dva body v cíli sezony. Po letní přestávce nechyběl ani jednou na stupních vítězů a během této série zvítězil v šesti Velkých cenách. Přesto nakonec titul těsně získal Lando Norris s McLarenem.
Russell však může být se svou sezonou rovněž spokojený. Za volantem Mercedesu W16 vybojoval vítězství v Kanadě i Singapuru a pravidelně se pohyboval v čele pole. „Vím, že se dokážu měřit s těmi nejlepšími,“ prohlásil sebevědomě. Zároveň ale připomněl, že jeho pohled na úspěch je nekompromisní. Po čtyřech letech u Mercedesu platí jednoduché pravidlo. Buď bojujete o titul, nebo ne.
„Upřímně řečeno, skončit druhý nebo dvacátý je v zásadě totéž. Nevyhráváte,“ říká otevřeně. Jako příklad uvádí Michaela Schumachera a jeho začátky u Ferrari. Německý šampion přišel do Maranella v roce 1996, ale na první titul s italským týmem čekal až do roku 2000. „Lidé si pamatují jen slavná léta. Málokdo si ale vzpomene na sezony 96, 97 nebo 98,“ připomíná Russell.
Britský jezdec zároveň přiznává, že frustraci poznal v obou extrémech své kariéry. Jak v době, kdy s Williamsem pravidelně bojoval na chvostu pole, tak nyní, kdy sice vyhrává závody, ale zatím nebojuje přímo o mistrovský titul. „Buď bojujete o šampionát, nebo ne. Nikdo nechce bojovat o druhé místo,“ shrnuje svůj postoj. Přesto zůstává realistický. „Jsem připravený, ale musím být trpělivý.“
Velkou příležitost může Russellovi nabídnout sezona 2026. Formule 1 projde zásadní technickou proměnou a nové předpisy pro šasi i pohonné jednotky mohou výrazně změnit rozložení sil. Mercedes je znovu považován za jednoho z favoritů, zejména s ohledem na minulost. Při poslední velké změně motorových pravidel v roce 2014 totiž tým z Brackley odstartoval éru dominance a Russell věří, že podobný scénář by se mohl zopakovat.
