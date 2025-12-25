Verstappen Racing podle dostupných informací uzavřel víceletou spolupráci s Mercedesem. Partnerství má být klíčovým pilířem dlouhodobých ambicí týmu Maxe Verstappena.
Projekt Verstappen Racing má podle dostupných informací jasno o technickém směřování pro sezonu 2026. Tým čtyřnásobného mistra světa Formule 1 má v rámci GT World Challenge Europe nasadit vůz Mercedes-AMG GT3, čímž se uzavírá dosavadní spolupráce s Aston Martinem. Ke změně výrobce dochází poté, co si Max Verstappen osobně vyzkoušel techniku AMG GT3 během testu na portugalském okruhu v Estorilu.
„Jsme velmi potěšeni, že se Verstappen Racing rozhodl nastoupit s vozem Mercedes-AMG GT3 v GT World Challenge Europe,“ uvedl podle citovaných zdrojů šéf zákaznického programu Mercedes-AMG Stefan Wendl. „Projekt je navíc podporován vysoce zkušeným týmem 2 Seas Motorsport, který s naším vozem už dosáhl řady významných úspěchů a mistrovských titulů,“ dodal.
Verstappen přitom rozšíření svého závodního programu oznámil už před startem sezony 2025, kdy jeho tým poprvé vstoupil do seriálu GT World Challenge Europe ve sprintové i vytrvalostní části. V rámci spolupráce s 2 Seas Motorsport tehdy v Endurance Cupu usedli do Aston Martinu Vantage GT3 Evo Thierry Vermeulen, Chris Lulham a Harry King, zatímco Vermeulen s Lulhamem absolvovali sprintové závody s Ferrari 296 GT3 týmu Emil Frey Racing.
Nové partnerství s Mercedesem má podle zpráv znamenat pokračování Verstappen Racing v obou kategoriích, tentokrát s jedním vozem Mercedes-AMG GT3. Jak uvádí Motorsport.com, v sprintových závodech má Lulhama doplnit Daniel Juncadella, známý mimo jiné jako simulátorový jezdec Aston Martinu ve Formuli 1. Pro vytrvalostní podniky by se k nim měl připojit Jules Gounon.
„O to více nás těší, že jde o mimořádně ambiciózní a slibný projekt a že uvidíme další vysoce kvalitní účast v obou programech – sprintovém i vytrvalostním,“ dodal Wendl k zapojení Verstappenova týmu do šampionátu.
Zatímco Verstappen Racing sílí ve světě GT závodů, Max Verstappen sám zažil napínavou sezonu ve Formuli 1. V roce 2025 mu pátý titul mistra světa v řadě unikl jen těsně, když po impozantním návratu v druhé polovině sezony, který zahrnoval šest vítězství, podlehl Landu Norrisovi rozdílem pouhých dvou bodů.
Verstappen Racing podle dostupných informací uzavřel víceletou spolupráci s Mercedesem. Partnerství má být klíčovým pilířem dlouhodobých ambicí týmu Maxe Verstappena.
