Šéf Racing Bulls Alan Permane věří, že v Liamu Lawsonovi se skrývá výjimečný talent a jistá dávka geniality. Podle něj je jen otázkou času, než se tento potenciál naplno projeví i ve výsledcích.
Vstup Liama Lawsona do Formule 1 se nesl spíše ve znamení nejistoty než hladkého přechodu. Novozélanďan debutoval nečekaně při Velké ceně Nizozemska 2023 a od té doby jeho kariéra kolísala mezi různými rolemi, týmy a očekáváními, aniž by se vytvořila jasná linie. Nadcházející sezona by však měla být první, ve které Lawson nastupuje s pevnou pozicí, stabilním zázemím a kontinuální přípravou. Přesto v Red Bullu věří, že jeho skutečný potenciál přesahuje pouhé výsledky a vnitřní hodnocení týmu ho řadí mezi nadějné talenty.
Šéf Racing Bulls Alan Permane je Lawsonovým zastáncem a jeho chvála je jasná. „Já v něm opravdu vidím jistý druh geniality,“ uvedl. Podle něj Lawson prokázal, že když je vše správně nastavené, od konfigurace auta až po jeho pohodlí za volantem, dokáže podávat výjimečné výkony. „Když všechno sedí, výsledky jsou opravdu působivé. Rakousko, Budapešť, kvalifikace i závod v Baku. Teď je na nás, abychom pochopili, co přesně v těch chvílích funguje, a zajistili, aby to platilo po celou sezonu.“
Red Bull se rozhodl vsadit na Lawsona i pro sezonu 2026. Jezdec bude v týmu Racing Bulls spolupracovat s Arvidem Lindbladem, zatímco Yuki Tsunoda přišel o místo po přesunu Isacka Hadjara do hlavního týmu. I když Hadjar v roli nováčka přitahoval pozornost médií, Lawson postupně snižoval rozdíl a ke konci sezony už nebyly rozdíly mezi oběma týmovými kolegy tak výrazné, jak se původně zdálo.
Průlom přišel po Velké ceně Číny, kdy se Lawson vrátil k týmu Racing Bulls, se kterým debutoval ve Formuli 1. I přes nové složení inženýrského týmu mu známé prostředí poskytlo potřebnou jistotu. První náznaky zlepšení byly patrné již v Monaku, skutečný zlom však nastal až v Rakousku. „Nešlo jen o jeden dobrý závod,“ vysvětloval Permane. „Liam a jeho závodní inženýr strávili spoustu času v simulátoru, ladili geometrii předního zavěšení a řízení a hledali části auta, se kterými nebyl spokojený. Něco z toho jsme vyzkoušeli už v Monaku, kde měl solidní víkend, ale v Rakousku si s autem konečně opravdu sedl.“
Rakouská Grand Prix se ukázala jako klíčový moment sezony. Lawson zde poprvé porazil Hadjara a od té doby předváděl stabilní výkony, osmá místa v Belgii a Maďarsku, pátá příčka v Ázerbájdžánu a silné výsledky v kvalifikacích ukázaly, že jeho vzestup nebyl náhodný. „Byl to bod obratu,“ přiznal Permane. „Změny, které inicioval spolu se svým inženýrem, mu umožnily cítit se v autě mnohem přirozeněji.“
Permane také zdůraznil, že Lawsonův talent se nejvíce projevuje v nejtěžších podmínkách. „Las Vegas a Baku byly naše dvě nejnáročnější kvalifikace sezony. Jednou extrémně mokro, podruhé suché pneumatiky na kluzké trati. A Liam to zvládl pokaždé. To je jasný důkaz jeho schopností.“
Sezona plná výkyvů tak nakonec vedla k obnovení důvěry. Lawson dokázal, že jeho jméno nelze přehlížet, a jeho vzestup výrazně zkomplikoval Red Bullu rozhodování o budoucím jezdeckém složení. Jak shrnuje Permane, v případě Lawsona nejde o hledání talentu, ale o nalezení správného nastavení, které mu umožní tento talent využívat konzistentně. Pokud se to podaří, může se z Liama Lawsona stát mnohem více než jen další jezdec v systému Red Bullu.
V rozhodujících chvílích sezony 2025 našel Lando Norris oporu tam, kde by ji čekal jen málokdo. Povzbuzující zprávy a rady nakonec sehrály větší roli, než se na první pohled může zdát.
Lewis Hamilton zažil náročný první rok u Ferrari po přestupu z Mercedesu, kdy se musel adaptovat na nový tým a odlišné pracovní procesy. Charles Leclerc uznal jeho obtíže, zároveň však upozornil, že sám měl omezené možnosti mu pomoci.
Šéf Racing Bulls Alan Permane věří, že v Liamu Lawsonovi se skrývá výjimečný talent a jistá dávka geniality. Podle něj je jen otázkou času, než se tento potenciál naplno projeví i ve výsledcích.
Toto Wolff přiznal, že druhé místo Mercedesu v Poháru konstruktérů 2025 v něm zanechalo smíšené emoce. Zatímco výsledek potvrzuje návrat mezi elitu, ambice týmu sahají výš než na druhou příčku.
Kimi Antonelli zažil v premiérové sezoně F1 výrazné výkyvy, kdy po slibném startu následovalo slabší období během evropských závodů. Mladý Ital prozradil, kdy nastal opětovný zlom ke zlepšení výkonů.
Sezóna 2026 ukončí éru monopostů s přísavným efektem, které formovaly současnou podobu Formule 1. Nová pravidla přinesou zcela novou technickou kapitolu šampionátu. Lewis Hamilton prozradil jeho vztah ke končící ground-effect éře.
Aston Martin údajně jedná s hlavním závodním inženýrem Maxe Verstappena. Tento krok naznačuje možné posílení technického týmu v Silverstone.
Max Verstappen potvrdil, že už slyšel nový motor Red Bull Powertrains-Ford v chodu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na novou éru Formule 1.
George Russell se vyjádřil k tomu, koho považuje za měřítko kvality ve Formuli 1 a s kým by rád poměřil své síly. Britský jezdec Mercedesu otevřeně mluví o svých ambicích a pohledu na soutěžení na nejvyšší úrovni.
Lando Norris podle Andrey Stelly už v roce 2024 získal přesvědčení, že může soupeřit s Maxem Verstappenem. Právě tato nová sebedůvěra se ukázala jako rozhodující faktor
Forbes zveřejnil žebříček nejlépe placených pilotů F1 za sezonu 2025, přičemž příjmy rozdělil na základní platy a bonusy, které často výrazně převyšují samotný plat a umožňují i jezdcům bez titulu mistra světa výrazně zvýšit celkové příjmy.
Verstappen Racing podle dostupných informací uzavřel víceletou spolupráci s Mercedesem. Partnerství má být klíčovým pilířem dlouhodobých ambicí týmu Maxe Verstappena.