Lewis Hamilton zažil náročný první rok u Ferrari po přestupu z Mercedesu, kdy se musel adaptovat na nový tým a odlišné pracovní procesy. Charles Leclerc uznal jeho obtíže, zároveň však upozornil, že sám měl omezené možnosti mu pomoci.
Přestup Lewise Hamiltona z Mercedesu do Ferrari v této sezoně patřil mezi nejsledovanější události sezony. Očekávání byla obrovská, fanoušci i média sledovali každý krok sedminásobného mistra světa, který se měl adaptovat na nový tým a zcela odlišné pracovní procesy. Realita však byla náročnější, než kdo čekal.
Charles Leclerc vyjádřil pochopení pro Hamiltonovy problémy, ale zároveň přiznal, že jeho vlastní závazky k výkonům a výsledkům mu neumožnily věnovat Britovi tolik času, kolik by bylo potřeba. „Je to pro něj stále nové i po roce,“ uvedl Monačan, informuje Autosport.
Hamilton musel najednou zvládnout nejen nový tým, ale i neznámý inženýrský štáb, s nímž doposud nepracoval. Po jedenácti letech v Mercedesu to byla zásadní změna a adaptace se neobešla bez obtíží.
Sezóna začala slibně, včetně vítězství ve sprintu v Číně, avšak většina jeho výsledků se pohybovala mezi čtvrtým a osmým místem. Stupně vítězů mu unikly, což ohrožovalo jeho šesté místo v šampionátu, když ho doháněl Andrea Kimi Antonelli z Mercedesu.
Média často prezentovala Hamiltonův debut negativně, například s náznaky slabého vztahu s hlavním závodním inženýrem Riccardem Adamim. Ferrari však trvá na tom, že realita je jiná a vztah s týmem je mnohem silnější, než se zdá.
Leclerc přiznal, že jeho vlastní dlouhá zkušenost s Ferrari mu umožnila „přirozený“ a harmonický vztah s týmem, což Hamiltonovi zatím chybí. „Moc času mu nemohu věnovat. Lewis toho dokázal mnohem víc než já, nemám mu vlastně co radit,“ vysvětlil Leclerc.
Podle Leclerca je proces adaptace vždy dlouhý. „Procesy, způsob práce a týmová struktura jsou odlišné. Lewis si na to stále zvyká,“ řekl. Přes obtíže si však Hamilton vybudoval pevné základy pro další sezony.
Výkonnost vozu SF-25 byla klíčovým faktorem. Ferrari se rozhodlo změnit koncept zavěšení a skončit vývoj už v dubnu, což omezilo poznání nového vozu. „Vůz prostě nestačil,“ uzavřel Leclerc. „Mercedes měl velké vzestupy i pády. My jsme byli konzistentní, ale vždy pomalejší než ti před námi.“
V rozhodujících chvílích sezony 2025 našel Lando Norris oporu tam, kde by ji čekal jen málokdo. Povzbuzující zprávy a rady nakonec sehrály větší roli, než se na první pohled může zdát.
Lewis Hamilton zažil náročný první rok u Ferrari po přestupu z Mercedesu, kdy se musel adaptovat na nový tým a odlišné pracovní procesy. Charles Leclerc uznal jeho obtíže, zároveň však upozornil, že sám měl omezené možnosti mu pomoci.
Šéf Racing Bulls Alan Permane věří, že v Liamu Lawsonovi se skrývá výjimečný talent a jistá dávka geniality. Podle něj je jen otázkou času, než se tento potenciál naplno projeví i ve výsledcích.
Toto Wolff přiznal, že druhé místo Mercedesu v Poháru konstruktérů 2025 v něm zanechalo smíšené emoce. Zatímco výsledek potvrzuje návrat mezi elitu, ambice týmu sahají výš než na druhou příčku.
Kimi Antonelli zažil v premiérové sezoně F1 výrazné výkyvy, kdy po slibném startu následovalo slabší období během evropských závodů. Mladý Ital prozradil, kdy nastal opětovný zlom ke zlepšení výkonů.
Sezóna 2026 ukončí éru monopostů s přísavným efektem, které formovaly současnou podobu Formule 1. Nová pravidla přinesou zcela novou technickou kapitolu šampionátu. Lewis Hamilton prozradil jeho vztah ke končící ground-effect éře.
Aston Martin údajně jedná s hlavním závodním inženýrem Maxe Verstappena. Tento krok naznačuje možné posílení technického týmu v Silverstone.
Max Verstappen potvrdil, že už slyšel nový motor Red Bull Powertrains-Ford v chodu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na novou éru Formule 1.
George Russell se vyjádřil k tomu, koho považuje za měřítko kvality ve Formuli 1 a s kým by rád poměřil své síly. Britský jezdec Mercedesu otevřeně mluví o svých ambicích a pohledu na soutěžení na nejvyšší úrovni.
Lando Norris podle Andrey Stelly už v roce 2024 získal přesvědčení, že může soupeřit s Maxem Verstappenem. Právě tato nová sebedůvěra se ukázala jako rozhodující faktor
Forbes zveřejnil žebříček nejlépe placených pilotů F1 za sezonu 2025, přičemž příjmy rozdělil na základní platy a bonusy, které často výrazně převyšují samotný plat a umožňují i jezdcům bez titulu mistra světa výrazně zvýšit celkové příjmy.
Verstappen Racing podle dostupných informací uzavřel víceletou spolupráci s Mercedesem. Partnerství má být klíčovým pilířem dlouhodobých ambicí týmu Maxe Verstappena.