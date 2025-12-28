Kimi Antonelli prozradil, co stálo za jeho propadem v evropských závodech

Andrea Kimi Antonelli
Andrea Kimi Antonelli, foto: Mercedes AMG F1 Team
Josef Mráček VČERA 15:57
 Kimi Antonelli zažil v premiérové sezoně F1 výrazné výkyvy, kdy po slibném startu následovalo slabší období během evropských závodů. Mladý Ital prozradil, kdy nastal opětovný zlom ke zlepšení výkonů.

Kimi Antonelli zažil v sezoně 2025 v Formuli 1 výrazné výkyvy. Po úvodních šesti závodech, během nichž si připsal 48 bodů, se mladý Ital dostal do problémů, když šampionát zavítal do Evropy, a v sedmi z devíti evropských závodů nedokázal bodovat.

Tato série slabších výsledků vyvolala otázky, zda nebyl Antonelli do F1 povolán příliš brzy. Nakonec se však dokázal zvednout a v závěrečných devíti závodech sezony sbíral body ve všech závodech kromě jednoho, což mu zajistilo sedmé místo v konečném hodnocení jezdců.

Sám Antonelli označil toto období za „nejtemnější moment“ své premiérové sezony. „Od chvíle, kdy jsme nasadili nové zavěšení, jsem se hodně trápil, hlavně s adaptací,“ přiznal mladý Ital a srovnal se svým týmovým kolegou Georgem Russellem, který dokázal nové podmínky zvládnout lépe i přes ztrátu výkonu.

„Vstoupil jsem do negativní spirály, kdy se zdálo, že se vše jen zhoršuje, a frustrace mě úplně ovládla,“ pokračoval Antonelli. „Nejtěžší moment byl pravděpodobně ve Spa. Hodně jsem pochyboval sám o sobě, protože výsledky nepřicházely, a začnete se ptát, jestli na to vůbec máte.“

Lewis Hamilton ve Spa-Francorchamps

Hamilton o nejobtížnější éře své kariéry: Ground-effect monoposty nejsou jeho styl

Zlom přišel po závodě v Monze, kdy Antonelli absolvoval s týmem velký meeting. „Provedl jsem mentální restart a začal se soustředit na to podstatné, na proces, a to opravdu pomohlo. Byla to také velká lekce,“ přiznal mladý Ital, informuje PlanetF1.

Příčiny jeho propadu podle šéfa traťového inženýrství Mercedesu Andrewa Shovlina spočívaly částečně v „nerealistických očekáváních“. „Mohl mít pocit, že zná okruhy a výsledky se automaticky dostaví, ale nestalo se to. Na tratích, které neznal, neměl žádná očekávání a víkendy probíhaly mnohem plynuleji,“ vysvětlil Shovlin.

Týmový inženýr Peter Bonnington dodal s úsměvem, že mladý jezdec potřeboval motivaci: „Potřeboval velikost devět, víte kam.“ Přesto oba odborníci zdůraznili, že zkušenosti z evropských závodů jsou pro jeho další vývoj nesmírně cenné.

Dnes se Antonelli cítí mnohem jistěji jak ve svém týmu, tak ve vlastním výkonu. „Postupně mu lépe rozumíme, je pohodlný v týmu i se sebou samým. Jsme zvědaví, jak se vypořádá s novými pravidly pro příští rok, což bude hlavně otázka praxe,“ uzavřel Shovlin.

Témata:
Andrea Kimi Antonelli Mercedes
Andrea Kimi Antonelli

