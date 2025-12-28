Kimi Antonelli zažil v premiérové sezoně F1 výrazné výkyvy, kdy po slibném startu následovalo slabší období během evropských závodů. Mladý Ital prozradil, kdy nastal opětovný zlom ke zlepšení výkonů.
Kimi Antonelli zažil v sezoně 2025 v Formuli 1 výrazné výkyvy. Po úvodních šesti závodech, během nichž si připsal 48 bodů, se mladý Ital dostal do problémů, když šampionát zavítal do Evropy, a v sedmi z devíti evropských závodů nedokázal bodovat.
Tato série slabších výsledků vyvolala otázky, zda nebyl Antonelli do F1 povolán příliš brzy. Nakonec se však dokázal zvednout a v závěrečných devíti závodech sezony sbíral body ve všech závodech kromě jednoho, což mu zajistilo sedmé místo v konečném hodnocení jezdců.
Sám Antonelli označil toto období za „nejtemnější moment“ své premiérové sezony. „Od chvíle, kdy jsme nasadili nové zavěšení, jsem se hodně trápil, hlavně s adaptací,“ přiznal mladý Ital a srovnal se svým týmovým kolegou Georgem Russellem, který dokázal nové podmínky zvládnout lépe i přes ztrátu výkonu.
„Vstoupil jsem do negativní spirály, kdy se zdálo, že se vše jen zhoršuje, a frustrace mě úplně ovládla,“ pokračoval Antonelli. „Nejtěžší moment byl pravděpodobně ve Spa. Hodně jsem pochyboval sám o sobě, protože výsledky nepřicházely, a začnete se ptát, jestli na to vůbec máte.“
Zlom přišel po závodě v Monze, kdy Antonelli absolvoval s týmem velký meeting. „Provedl jsem mentální restart a začal se soustředit na to podstatné, na proces, a to opravdu pomohlo. Byla to také velká lekce,“ přiznal mladý Ital, informuje PlanetF1.
Příčiny jeho propadu podle šéfa traťového inženýrství Mercedesu Andrewa Shovlina spočívaly částečně v „nerealistických očekáváních“. „Mohl mít pocit, že zná okruhy a výsledky se automaticky dostaví, ale nestalo se to. Na tratích, které neznal, neměl žádná očekávání a víkendy probíhaly mnohem plynuleji,“ vysvětlil Shovlin.
Týmový inženýr Peter Bonnington dodal s úsměvem, že mladý jezdec potřeboval motivaci: „Potřeboval velikost devět, víte kam.“ Přesto oba odborníci zdůraznili, že zkušenosti z evropských závodů jsou pro jeho další vývoj nesmírně cenné.
Dnes se Antonelli cítí mnohem jistěji jak ve svém týmu, tak ve vlastním výkonu. „Postupně mu lépe rozumíme, je pohodlný v týmu i se sebou samým. Jsme zvědaví, jak se vypořádá s novými pravidly pro příští rok, což bude hlavně otázka praxe,“ uzavřel Shovlin.
Toto Wolff přiznal, že druhé místo Mercedesu v Poháru konstruktérů 2025 v něm zanechalo smíšené emoce. Zatímco výsledek potvrzuje návrat mezi elitu, ambice týmu sahají výš než na druhou příčku.
Kimi Antonelli zažil v premiérové sezoně F1 výrazné výkyvy, kdy po slibném startu následovalo slabší období během evropských závodů. Mladý Ital prozradil, kdy nastal opětovný zlom ke zlepšení výkonů.
Sezóna 2026 ukončí éru monopostů s přísavným efektem, které formovaly současnou podobu Formule 1. Nová pravidla přinesou zcela novou technickou kapitolu šampionátu. Lewis Hamilton prozradil jeho vztah ke končící ground-effect éře.
Aston Martin údajně jedná s hlavním závodním inženýrem Maxe Verstappena. Tento krok naznačuje možné posílení technického týmu v Silverstone.
Max Verstappen potvrdil, že už slyšel nový motor Red Bull Powertrains-Ford v chodu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na novou éru Formule 1.
George Russell se vyjádřil k tomu, koho považuje za měřítko kvality ve Formuli 1 a s kým by rád poměřil své síly. Britský jezdec Mercedesu otevřeně mluví o svých ambicích a pohledu na soutěžení na nejvyšší úrovni.
Lando Norris podle Andrey Stelly už v roce 2024 získal přesvědčení, že může soupeřit s Maxem Verstappenem. Právě tato nová sebedůvěra se ukázala jako rozhodující faktor
Forbes zveřejnil žebříček nejlépe placených pilotů F1 za sezonu 2025, přičemž příjmy rozdělil na základní platy a bonusy, které často výrazně převyšují samotný plat a umožňují i jezdcům bez titulu mistra světa výrazně zvýšit celkové příjmy.
Verstappen Racing podle dostupných informací uzavřel víceletou spolupráci s Mercedesem. Partnerství má být klíčovým pilířem dlouhodobých ambicí týmu Maxe Verstappena.
Kompresní poměr u motorů Mercedesu a Red Bullu pro sezonu 2026 se stal předmětem diskuzí v paddocku Formule 1. Ve skutečnosti ale nejde jen o čísla, nýbrž o širší technické souvislosti nové motorové éry.
George Russell tvrdí, že nejistota ohledně jeho budoucnosti u Mercedesu v první polovině sezony F1 2025 ho nijak nerozptylovala. Dokázal se plně soustředit na své závodní výkony.
Fernando Alonso vstupuje do nové sezony Formule 1 s týmem Aston Martin s jasným cílem být připraven na nadcházející výzvy. Úvod sezony slibuje dynamiku, přesto Alonso zůstává klidný a optimistický.