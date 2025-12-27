Aston Martin údajně jedná s hlavním závodním inženýrem Maxe Verstappena. Tento krok naznačuje možné posílení technického týmu v Silverstone.
Závěr letošní sezony přinesl dramatické okamžiky nejen na trati, ale i na pitwallu Red Bullu. Po překvapivém triumfu Landa Norrise, který v Abu Dhabi získal svůj první titul mistra světa, si Max Verstappen a jeho dlouholetý inženýr Gianpiero Lambiase vyměnili dojemné slova. Lambiase povzbuzoval Verstappena, aby si zachoval hrdost i po neúspěšném pokusu o pátý titul, a nizozemský šampion s lehkým úsměvem reagoval: „Ukázali jsme jim naposled, kdo je šéf.“
Emoce mezi Verstappenem a Lambiasem vyvolaly spekulace o možné změně role britského inženýra, který dlouhodobě působil jako „hlas v hlavě“ nizozemského jezdce. Přesto odchod z Red Bullu nepřicházel v úvahu, spíše se očekával interní kariérní postup.
Podle nejnovějších zpráv Aston Martin nabídnul Lambiaseovi pozici manažera ve své stájí se sídlem ve Silverstone, informují zahraniční média. Přijetí nabídky by znamenalo, že se setká s bývalým technickým ředitelem Red Bullu Adrianem Neweyem, jenž povede ambiciózní kampaň Aston Martinu pro sezonu 2026.
Lambiase je pro Verstappena klíčovou postavou nejen v Red Bullu, ale v celé jeho kariéře ve Formuli 1. Nizozemský jezdec v minulosti jasně uvedl, že pokud by nemohl nadále spolupracovat s Lambiasem, mohl by svou kariéru okamžitě ukončit. Tento vztah podtrhuje, jak zásadní vliv mají osobní vazby na rozhodování v nejvyšší motoristické soutěži.
Soudobé rivalství mezi Verstappenem a Norrisem mělo v sezóně 2024 několik zásadních momentů. Šéf McLarenu Andrea Stella vyzdvihl, že klíčovým zlomem pro Landa Norrise byly tvrdé souboje s Verstappenem, zejména na Velké ceně Rakouska. Tyto duely posílily nejen Norrisovu sebevědomí, ale i strategickou rivalitu, která přinesla dramatické finále v Abu Dhabi.
Tlak, emoce a rivalita se ve Formuli 1 projevují nejen na trati, ale i mimo ni, a ukazují, jak složité a propojené jsou vztahy v týmech. Možný přesun Lambiaseho a pokračující soupeření mezi Verstappenem a Norrisem se tak mohou stát jedním z hlavních témat sezony 2026.
Celá situace naznačuje, že i když Red Bull bude nadále patřit mezi hlavní aspiranty na tituly, personální změny a týmová dynamika mohou zásadně ovlivnit vývoj jezdeckých příběhů v nadcházející sezóně.
Z pohledu Aston Martinu může příchod zkušeného Lambiaseho znamenat strategickou posilu, která spojí technické know-how s výkonnostním potenciálem týmu vedeného Adrianem Neweyem, a zároveň zvyšuje konkurenci vůči Red Bullu v nové éře Formule 1.
