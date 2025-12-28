Sezóna 2026 ukončí éru monopostů s přísavným efektem, které formovaly současnou podobu Formule 1. Nová pravidla přinesou zcela novou technickou kapitolu šampionátu. Lewis Hamilton prozradil jeho vztah ke končící ground-effect éře.
Lewis Hamilton se po letech trápení s monoposty s přísavným efektem nebojí přiznat, že současná éra patří k nejtěžším obdobím jeho kariéry. Sedminásobný mistr světa od roku 2022 získal v této éře pouze dvě vítězství a zejména v kvalifikacích se potýkal s limity vozů, které podle něj neodměňují agresivní styl brzdění a rychlé nájezdy do zatáček. S výhledem na rok 2026 tak upíná naděje k zásadnímu restartu pravidel, který by mu mohl vrátit ztracený komfort i konkurenceschopnost.
„Na těchto autech mi nechybí vůbec nic,“ přiznal Hamilton a označil současná končící pravidla za nejméně oblíbená od nástupu do F1 v roce 2007, informuje Motorsport.com. Přicházející nová pravidla, zahrnující kompletně přepracovaný podvozek i nové pohonné jednotky, mu nabízejí šanci znovu se prosadit – obzvlášť po náročné premiérové sezoně u Ferrari v roce 2025.
Hamilton vzpomíná i na předchozí změny pravidel, které zažil během kariéry. „Bylo to opravdu zajímavé,“ řekl při srovnávání nadcházející změny s těmi z minulosti. Zavzpomínal například na rok 2009, kdy se vrátily slick pneumatiky a změnily se rozměry křídel s cílem snížit závislost na přítlaku. „Pamatuju si, jak nám řekli, že máme o 50 procent méně přítlaku. Přijel jsem v lednu a slyším: ‚už jsme splnili cíle‘. Říkal jsem si, jestli je to normální. Pak přijde první test a není tam žádný přítlak, byli jsme úplně mimo. Hodně mě to naučilo.“
Naopak éry 2014 a 2017 hodnotí pozitivně. „Rok 2014 byl neuvěřitelně vzrušující, hlavně proto, že jsem byl v novém týmu a viděl jsem, jak se na motoru pracovalo už roky dopředu. A 2017? To byla auta větší, širší, s obrovským přítlakem. Vypadala brutálně a byla skvělá na řízení.“ Současnou generaci vozů však označil za nejhorší: „Tohle byla pravděpodobně ta nejhorší. A já se modlím, aby ta příští nebyla ještě horší.“
Rok 2025 pro Hamiltona patřil k těm nejnáročnějším. Šesté místo v šampionátu, ztráta 86 bodů na týmového kolegu Charlese Leclerca a jediné výraznější světlo v podobě sprintového vítězství v Šanghaji jen podtrhly obtížnost sezony, kterou ještě ztížilo předčasné zastavení vývoje ferrariovského monopostu. Přesto Hamilton rozhodnutí obhajuje: „Tlačil jsem na Freda. Nemůžeme si dovolit zaostat v přípravě na nový vůz, protože pro všechny je to obrovská učební křivka. Podporoval jsem to na sto procent a pořád si myslím, že to bylo správné rozhodnutí.“
„Bylo pak těžší udržet úroveň výkonu z úvodu sezony,“ uzavřel Hamilton. „Nemůžu mluvit za celý tým, ale z mé zkušenosti zůstali všichni pozitivní.“ Nyní s napětím očekává rok 2026, který by mohl rozhodnout, zda se po letech frustrace dočká technické éry, v níž bude opět schopen prosadit svůj přirozený jezdecký styl a bojovat o nejvyšší příčky.
