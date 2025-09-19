Isack Hadjar má k Red Bullu velmi blízko: Yuki Tsunoda bojuje o poslední šanci

Podle zdrojů z paddocku míří Isack Hadjar na postup do Red Bullu v roce 2026. Nadcházející tři závody jsou klíčové pro Yukiho Tsunodu, který nevylučuje návrat k týmu Racing Bulls.
I v roce 2025 zůstává sedadlo vedle Maxe Verstappena pro Red Bull stále bolestí hlavy. Po závodě Formule 1 v Číně tým vyměnil Liama Lawsona za Yukiho Tsunodu, ale tah zatím nepřinesl kýžené výsledky. Od svého povýšení japonský jezdec nasbíral pouze devět bodů a v průběžném pořadí šampionátu je na 19. místě, s výjimkou Franca Colapinta a Jacka Doohana, kteří jsou za ním.
Na opačné straně paddocku zanechává dojem Isack Hadjar. Už jako nováček dokáže zaujmout šéfy Red Bullu a po svém prvním pódiovém umístění v F1 zazněla od Helmuta Marka jasná slova: „Isack je jiný,“ uvedl 82letý rakouský poradce. Tato slova jasně ukazují, jak tým nahlíží na Hadjara a kam aktuálně směřuje rozhodování o složení sestavy pro rok 2026.
Marko však opakovaně zdůraznil, že tým nijak nespěchá s konečným rozhodnutím či formálním oznámením. „Všichni jezdci jsou pod smlouvou Red Bullu, včetně jezdců sesterského týmu, takže je flexibilita přesunů kdykoliv,“ uvedl. To znamená, že formální potvrzení jména Verstappenova spoluhráče přijde až po několika nadcházejících závodech.
Podle informací Motorsport.com je Hadjar momentálně favorit na povýšení do hlavního týmu Red Bullu v roce 2026. Formálně se však tým drží plánu zmíněného Markem, který odkazuje na Grand Prix Mexika na konci října jako klíčový moment pro rozhodnutí. To znamená, že Red Bull počká na výsledky následujících tří závodních víkendů.
Pro Yukiho Tsunodu jsou tedy nadcházející tři závody zásadní. „Upřímně o budoucnosti ještě moc nepřemýšlím. Ale každý závod je teď opravdu důležitý,“ řekl v Baku. „Musím předvádět výsledky a zlepšovat se každý závod a pak nechat tým, aby se rozhodl. Líbí se mi představa, že bojuju a snažím se to zvládnout.“
Pokud Tsunoda nedokáže předvést nečekané výsledky, možnost návratu k sesterskému týmu Racing Bulls je stále na stole. „Nevím, co se příští rok u Racing Bulls stane. Teď přemýšlím jen o tom, že zůstanu u Red Bullu. O tom, jestli se vrátím k Racing Bulls, budu přemýšlet až v tu chvíli,“ uvedl. Tsunoda odmítá, že by jeho působení u Red Bullu bylo jen bojem: „Zatím to asi vypadá jako těžký moment, ale ve skutečnosti mi to hodně dalo jako člověku i jezdci.“
Hadjar sám říká, že nechce být povýšen během této sezony, ale vidí rok 2026 jako ideální čas pro krok vpřed. „2026 je úplně nová kapitola pro tým. Nebude tady řeč o druhém autě, protože je to nový vůz pro všechny. To bude mnohem jednodušší,“ uvedl po závodě v Monze. Hadjar je přesvědčen, že pokud dostane šanci, dokáže vedle Verstappena uspět.
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.
Lewis Hamilton promluvil o svých plánech do budoucna a možné době odchodu z Formule 1. S nadsázkou přiznal, že se při rozhodování o ukončení kariéry možná nechá vést tím, jak dlouho bude na trati stále aktivní jeho rival Fernando Alonso.
George Russell nebude před Velkou cenou Ázerbájdžánu plnit své mediální povinnosti. Všechny rozhovory a tiskové aktivity tak v Baku zůstanou na jeho týmovém kolegovi Kimim Antonellim.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.
Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Ralf Schumacher naznačil, že by se Toto Wolff měl blíže podívat na smlouvu Carlose Sainze a její podmínky. Důvodem je slabší výkon Kimiho Antonelliho v Monze, který Wolff označil za „nevýrazný“ a který znovu vyvolal debatu o budoucí jezdecké sestavě Mercedesu.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.