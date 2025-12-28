Toto Wolff přiznal, že druhé místo Mercedesu v Poháru konstruktérů 2025 v něm zanechalo smíšené emoce. Zatímco výsledek potvrzuje návrat mezi elitu, ambice týmu sahají výš než na druhou příčku.
Toto Wolff se po skončení sezony 2025 ohlíží za rokem, který Mercedes zakončil na druhém místě Poháru konstruktérů, ale bez pocitu skutečného uspokojení. Šéf stáje z Brackley otevřeně přiznal, že konečný výsledek v něm vyvolává rozporuplné emoce.
Mercedes dokázal v průběhu roku odrazit tlak Ferrari i Red Bullu a uhájil druhou příčku poté, co si McLaren zajistil titul už při Velké ceně Singapuru. Přestože jde na papíře o silný výsledek, Wolff dává jasně najevo, že ambice týmu míří jinam.
„Jsem trochu ve dvou myslích, protože když se za deset let podíváte zpět na statistiky, uvidíte vicemistra světa, P2, ale realita je taková, že jsme nesplnili naše cíle,“ uvedl Wolff v týmovém debrief videu. Právě historická perspektiva podle něj odhaluje rozdíl mezi čísly a skutečným výkonem.
Rakušan zároveň připomněl, že Mercedes není týmem, který by se spokojil s rolí pronásledovatele. „Chceme vyhrávat. Chceme vyhrávat závody. Chceme bojovat o titul mistra světa a ideálně ho získat. A to se nestalo,“ zdůraznil Wolff, informuje Motorsport.com. „A to je ta bolest přítomného okamžiku – prostě to nebylo dost dobré.“
Z jezdeckého pohledu se Mercedes mohl opřít o George Russella, který sezonu zakončil na čtvrtém místě šampionátu se ziskem 319 bodů. Po jeho boku se v roce 2025 poprvé objevil nováček Andrea Kimi Antonelli, jenž přišel jako náhrada za Lewise Hamiltona po jeho odchodu do Ferrari.
Italský talent zvládl premiérovou sezonu solidně a obsadil sedmou příčku v hodnocení jezdců se 150 body. Přesto ani kombinace zkušeného Russella a mladé naděje nedokázala Mercedes vrátit zpět na absolutní vrchol.
Kontrast s minulostí je výrazný. Mercedes mezi lety 2014 a 2021 ovládl osmkrát v řadě Pohár konstruktérů a během stejného období získal sedm jezdeckých titulů zásluhou Lewise Hamiltona a Nica Rosberga. Nástup ground effect éry v roce 2022 však tým zaskočil a výkonnostně zaostal nejprve za Red Bullem, v posledních dvou sezonách pak i za McLarenem.
Nyní už se pozornost Mercedesu upíná k roku 2026, kdy vstoupí v platnost zcela nové technické předpisy. Právě tato změna má být podle Wolffa příležitostí k resetu a návratu do role týmu, který nebude hodnotit sezonu podle „P2“, ale podle titulů.
Toto Wolff přiznal, že druhé místo Mercedesu v Poháru konstruktérů 2025 v něm zanechalo smíšené emoce. Zatímco výsledek potvrzuje návrat mezi elitu, ambice týmu sahají výš než na druhou příčku.
Kimi Antonelli zažil v premiérové sezoně F1 výrazné výkyvy, kdy po slibném startu následovalo slabší období během evropských závodů. Mladý Ital prozradil, kdy nastal opětovný zlom ke zlepšení výkonů.
Sezóna 2026 ukončí éru monopostů s přísavným efektem, které formovaly současnou podobu Formule 1. Nová pravidla přinesou zcela novou technickou kapitolu šampionátu. Lewis Hamilton prozradil jeho vztah ke končící ground-effect éře.
Aston Martin údajně jedná s hlavním závodním inženýrem Maxe Verstappena. Tento krok naznačuje možné posílení technického týmu v Silverstone.
Max Verstappen potvrdil, že už slyšel nový motor Red Bull Powertrains-Ford v chodu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na novou éru Formule 1.
George Russell se vyjádřil k tomu, koho považuje za měřítko kvality ve Formuli 1 a s kým by rád poměřil své síly. Britský jezdec Mercedesu otevřeně mluví o svých ambicích a pohledu na soutěžení na nejvyšší úrovni.
Lando Norris podle Andrey Stelly už v roce 2024 získal přesvědčení, že může soupeřit s Maxem Verstappenem. Právě tato nová sebedůvěra se ukázala jako rozhodující faktor
Forbes zveřejnil žebříček nejlépe placených pilotů F1 za sezonu 2025, přičemž příjmy rozdělil na základní platy a bonusy, které často výrazně převyšují samotný plat a umožňují i jezdcům bez titulu mistra světa výrazně zvýšit celkové příjmy.
Verstappen Racing podle dostupných informací uzavřel víceletou spolupráci s Mercedesem. Partnerství má být klíčovým pilířem dlouhodobých ambicí týmu Maxe Verstappena.
Kompresní poměr u motorů Mercedesu a Red Bullu pro sezonu 2026 se stal předmětem diskuzí v paddocku Formule 1. Ve skutečnosti ale nejde jen o čísla, nýbrž o širší technické souvislosti nové motorové éry.
George Russell tvrdí, že nejistota ohledně jeho budoucnosti u Mercedesu v první polovině sezony F1 2025 ho nijak nerozptylovala. Dokázal se plně soustředit na své závodní výkony.
Fernando Alonso vstupuje do nové sezony Formule 1 s týmem Aston Martin s jasným cílem být připraven na nadcházející výzvy. Úvod sezony slibuje dynamiku, přesto Alonso zůstává klidný a optimistický.