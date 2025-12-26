Lando Norris podle Andrey Stelly už v roce 2024 získal přesvědčení, že může soupeřit s Maxem Verstappenem. Právě tato nová sebedůvěra se ukázala jako rozhodující faktor
Když se Lando Norris poprvé objevil na scéně Formule 1, málokdo by ho tipoval na titul mistra světa. Přesto už v sezoně 2024 dokázal překvapit všechny a stát se nečekaným vyzyvatelem Maxe Verstappena. Britský jezdec s McLarenem MCL38 rychle ukázal svůj potenciál, a když na Velké ceně Miami vybojoval své první vítězství ve Formuli 1, otevřela se mu cesta, po které mohl pomýšlet i na nejvyšší metu šampionátu.
I přes skvělé výkony v roce 2024 však Norris na titul nedosáhl. Verstappen pokračoval ve své dominanci a udržel si náskok v šampionátu. McLaren měl konkurenceschopnější vůz než v předchozích sezonách, ale Norris nedokázal dostatečně stáhnout bodový rozdíl a skončil druhý. Byla to zároveň první sezona, kdy spolu Norris a Verstappen bojovali přímo na trati, a vzhledem k jejich přátelskému vztahu působil britský jezdec v některých soubojích zdrženlivěji.
V roce 2025 se situace dramaticky změnila. Verstappen neměl výrazný náskok a McLaren byl stabilní a rychlý, přičemž úspěchy si rozdělili Norris a jeho týmový kolega Oscar Piastri. Red Bull se potýkal s nevyrovnanou formou vozu RB21, a i když Piastri byl dlouho považován za favorita, Norris koncem sezony předvedl sérii brilantních výkonů.
V závěru sezony v Abú Zabí mu stačilo pódium k zisku prvního titulu mistra světa. Na okruhu Yas Marina udržel pod tlakem třetí místo a díky tomu odsunul Verstappena o pouhé dva body. Tím ukončil čtyřletou nadvládu nizozemského jezdce a přinesl McLarenu první titul mistra světa od roku 2008.
Po zisku svého prvního titulu mistra světa se Lando Norris připojil ke skupině elitních jezdců, kteří dokázali dosáhnout nejvyšší mety ve Formuli 1. Jeho týmový šéf Andrea Stella zdůraznil, že britský jezdec v roce 2025 posunul své schopnosti na zcela novou úroveň díky zkušenostem, které nasbíral už v roce 2024.
„Úroveň jezdců ve Formuli 1 je dnes tak vysoká, že bez neustálého vývoje nemůžete uspět. I mezi Landem a Oscarem rozhodovalo jen pár bodů, přestože oba nasbírali přes 400 bodů,“ uvedl Stella po závěrečné vlajce pro média včetně PlanetF1.com. Podle něj Norris získal klíčovou důvěru ve své schopnosti: „Myslím, že Lando zvýšil své vnímání vlastního statusu, jako by si řekl: ‚Mohu soupeřit s Maxem‘.“
Stella popsal proces Norrisova růstu jako strukturovaný a komplexní, zahrnující osobní rozvoj, profesionální jezdecké dovednosti a závodní strategie. „To, že Lando dokázal těžit z toho, co se naučil, je něco, co jsem viděl jen zřídka. Naučil se absorbovat těžké momenty, jako například diskvalifikaci v Las Vegas nebo menší chyby v Kataru, aniž by hledal viníky, a to platí i pro oba naše jezdce,“ dodal.
Zkušenosti z minulosti, kdy Stella pracoval s Michaelem Schumacherem a Kimim Räikkönenem při dramatických titulových soubojích, mu pomohly ocenit hodnotu Norrisova úspěchu. „Porazit Maxe Verstappena, čtyřnásobného mistra světa, v týmu, který dokonale zná pravidla hry, je mimořádné. Tento titul potvrzuje, že Lando patří mezi elitu současné Formule 1,“ uzavřel Stella.
