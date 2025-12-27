Max Verstappen reaguje na první spuštění motoru od Fordu

Max Verstappen potvrdil, že už slyšel nový motor Red Bull Powertrains-Ford v chodu. Podle něj jde o důležitý krok v přípravách na novou éru Formule 1.
Formule 1 se v roce 2026 vrátí na scénu v zásadně proměněné podobě. Nové technické předpisy přinesou menší a lehčí monoposty, aktivní aerodynamiku a zcela přepracované pohonné jednotky, což má otevřít další kapitolu moderní éry šampionátu.
Výraznou změnou projde také aerodynamika, aktivní prvky na předním i zadním křídle nahradí dosavadní systém DRS, který byl po sezoně 2025 definitivně zrušen. Současně se zásadně změní filozofie motorů, kde bude výkon rozdělen v poměru 50:50 mezi spalovací motor a elektrickou část.
Práce s energií a její efektivní nasazení se má stát klíčovým faktorem úspěchu. Spalovací motor poběží výhradně na plně udržitelná biopaliva, zatímco Pirelli dodá užší pneumatiky, o 25 mm vpředu a 30 mm vzadu, což dále ovlivní chování vozů na trati.
Jedním z nejsledovanějších projektů nové éry je bezpochyby Red Bull. Po odchodu Hondy, která se od roku 2026 přesune k Aston Martinu, se rakouský tým poprvé v historii pustil do role výrobce vlastního motoru prostřednictvím Red Bull Powertrains ve spolupráci s Fordem.
Max Verstappen, který po těsném neúspěchu v boji o pátý titul mistra světa v roce 2025 plánuje návrat na vrchol, už měl možnost slyšet nový motor Red Bull-Ford v chodu. Na interním podcastu Red Bullu „Talking Bull“ se usmál a poznamenal: „Vydává zvuk.“
Svůj dojem pak upřesnil: „Znělo to dobře. Samozřejmě to slyšíte na dynamometru, ale ten zvuk byl ostrý, čistý. Nejsem si jistý, jestli ho vyvíjejí podle zvuku, ale znělo to dobře. Není to V10.“
Zatímco Honda a Mercedes už veřejně odhalily první zvukové ukázky svých nových motorů, výkon jednotky Red Bull-Ford zůstává tajemstvím. Optimismus však naznačuje i Verstappenův manažer Raymond Vermeulen.
„Jaký je vlastně referenční bod pro příští rok? To nikdo neví,“ řekl Vermeulen pro nizozemskou RacingNews365. „Všechno se ukáže v prvních závodech. Slyšíme o motoru dobré věci, ale co přesně znamená ‚dobré‘? To zjistíme až na trati.“
