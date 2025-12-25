Forbes zveřejnil žebříček nejlépe placených pilotů F1 za sezonu 2025, přičemž příjmy rozdělil na základní platy a bonusy, které často výrazně převyšují samotný plat a umožňují i jezdcům bez titulu mistra světa výrazně zvýšit celkové příjmy.
Prestižní magazín Forbes zveřejnil žebříček nejlépe placených pilotů Formule 1 za sezonu 2025, přičemž přehled příjmů byl rozdělen na základní platy a bonusy za výkon na trati. Forbes přitom nezahrnuje příjmy z osobních sponzorských kontraktů a marketingových aktivit, takže se zaměřuje výhradně na to, co jezdci vydělali přímo za své výkony ve F1.
Z přehledu vyplývá, že bonusy mohou být někdy cennější než samotný základní plat. To znamená, že i jezdci, kteří nezískali titul mistra světa, si mohou výrazně zvýšit celkové příjmy. Příkladem jsou piloti McLarenu, Lando Norris a Oscar Piastri, kteří se díky vysokým odměnám za umístění a body umístili v žebříčku na třetím a čtvrtém místě.
Na čele žebříčku se opět umístil Max Verstappen. Holandský závodník odešel do sezony 2025 s garantovaným platem, který spolu s výraznými bonusy za vítězství v závodech (osm v sezóně) dává celkový odhad příjmu kolem 76 milionů dolarů. I když Verstappen tentokrát nezískal titul mistra světa, jeho tržby zůstávají v čele tabulky.
Na druhém místě se umístil Lewis Hamilton, který si podle Forbesu přišel na přibližně 70,5 milionu dolarů. Jeho základní mzda byla vysoká, ale vzhledem k méně úspěšné sezóně byly bonusy jen okrajové (půl milionu dolarů), protože nezaznamenal tolik výrazných výsledků jako v minulosti.
Lando Norris si díky své výkonnosti vybudoval masivní bonusový balíček – 39,5 milionu dolarů – který převážil nad jeho relativně nižším základním platem 18 milionů. Oscar Piastri pak dosáhl na bonusy 27,5 milionu dolarů navrch k platu 10 milionů.
V první desítce podle Forbesu dále figurují jezdci jako Charles Leclerc (30 milionů dolarů z platu bez bonusů), Fernando Alonso, George Russell, Lance Stroll, Carlos Sainz a Kimi Antonelli, kteří všichni dosáhli celkových příjmů přes desítky milionů dolarů na základě smluv a výkonů.
Je zajímavé, že i když jsou v tabulce zahrnuty pouze příjmy z jezdeckých kontraktů a odměn týmů, externí zprávy upozorňují, že pokud by se připočítaly i marketingové a sponzorské příjmy, mohl by se žebříček výrazně změnit – například Hamilton by se v celkovém hodnocení ukázal jako jeden z nejlépe vydělávajících sportovců vůbec.
