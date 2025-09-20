Isack Hadjar pod drobnohledem Red Bullu: Helmut Marko promluvil o jeho připravenosti

Helmut Marko považuje nové regulace pro rok 2026 za ideální šanci pro Isacka Hadjara postoupit do Red Bullu. Otázkou zůstává, zda je nováček připraven zvládnout tlak a zdokonalit se v klíčových oblastech závodění.
Racing Bulls má ve svém týmu talentovaného francouzského jezdce Isacka Hadjara, který je považován za hlavního kandidáta na postup do Red Bullu v roce 2026. Otázkou ale zůstává, zda po pouhé jedné sezoně Formule 1 zvládne tlak a očekávání spojená s druhým sedadlem po boku Maxe Verstappena.
Hadjar sám vidí změnu pravidel v roce 2026 jako ideální příležitost pro postup. „Nová pravidla pro rok 2026 budou pro všechny restart, a právě proto si myslím, že je to perfektní chvíle pro přesun do hlavního týmu,“ řekl francouzský jezdec.
Helmut Marko tuto perspektivu potvrzuje a upozorňuje, že nové monoposty budou velmi specifické. „Tyto vozy jsou velmi zvláštní. Díky novým regulacím bude řízení úplně jiného typu. Musíte hodně přemýšlet o systému rekuperace a tak dál. Myslím, že je to dobrý čas pro přesun,“ uvedl poradce Red Bullu.
Marko ale zdůrazňuje, že spěchat není třeba. Jako orientační bod pro rozhodnutí o sestavě pro rok 2026 uvedl závod v Mexiku koncem října a drží se tohoto termínu i přes různé spekulace médií.
Hadjar působí sebevědomě, ale stále má co zlepšovat. Sám přiznává, že potřebuje lépe rozumět technickým aspektům monopostu, aby mohl týmu poskytovat přesnější informace. „Z inženýrského hlediska se to dá ještě zlepšit. Je to velmi technický svět a jako nováček se v tomhle učím nejvíc. Samotné řízení auta už mi problém nedělá,“ řekl Hadjar
Z hlediska samotného jezdectví tým vidí jednu oblast, kde by mohl být lepší. „Samozřejmě pracuje na všech oblastech a zlepšuje se, ale kdybych měl vyzdvihnout jednu věc, možná je to kvalifikace,“ uvedl šéf týmu Alan Permane.
Permane zdůrazňuje, že i přes drobné chyby ukázal Hadjar v kvalifikacích velký potenciál. „Neříkám to negativně. Když vše vyjde, vidíme, co dokáže. V Zandvoortu postavil auto na čtvrtou pozici, v Budapešti směřoval k podobnému výsledku, ale nezvládl to kvůli větru. Jsou chvíle, kdy v závěrečné kvalifikační části nepoložil poslední kolo, když byla tlaková situace. Takže pokud bych měl zmínit jednu věc, kde se může trochu zlepšit, je to konzistence v kvalifikacích.“
Marko věří, že jde především o otázku zkušeností a že Hadjar se bude postupně zlepšovat. „Isack odjel zatím asi 16 Grand Prix a stále se učí. Má velmi dobrý vztah se svým inženýrem Pierrem Hamelinem. Je také Francouz, možná mu to pomáhá. Ale musí jen pokračovat ve svém vývoji, tak jak to dělá nyní,“ dodal.
Lewis Hamilton v Baku nepostoupil do Q3, když ho překonal jeho týmový kolega Charles Leclerc. Po kvalifikaci britský jezdec otevřeně přiznal frustraci a upozornil, že Ferrari zvolilo pneumatiky, které neodpovídaly podmínkám na trati, což nakonec rozhodlo o jeho neúspěchu.
Max Verstappen vybojoval pole position pro Velkou cenu Ázerbájdžánu před Carlosem Sainzem. Šampionát vedoucí Oscar Piastri skončil až devátý poté, co způsobil poslední červenou vlajku kvalifikace.
Helmut Marko považuje nové regulace pro rok 2026 za ideální šanci pro Isacka Hadjara postoupit do Red Bullu. Otázkou zůstává, zda je nováček připraven zvládnout tlak a zdokonalit se v klíčových oblastech závodění.
Třetí trénink v Baku ovládl Lando Norris, který i přes náročné větrné podmínky překonal Maxe Verstappena a Oscara Piastriho.
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Podle zdrojů z paddocku míří Isack Hadjar na postup do Red Bullu v roce 2026. Nadcházející tři závody jsou klíčové pro Yukiho Tsunodu, který nevylučuje návrat k týmu Racing Bulls.
Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.
Lewis Hamilton promluvil o svých plánech do budoucna a možné době odchodu z Formule 1. S nadsázkou přiznal, že se při rozhodování o ukončení kariéry možná nechá vést tím, jak dlouho bude na trati stále aktivní jeho rival Fernando Alonso.
George Russell nebude před Velkou cenou Ázerbájdžánu plnit své mediální povinnosti. Všechny rozhovory a tiskové aktivity tak v Baku zůstanou na jeho týmovém kolegovi Kimim Antonellim.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.