Po ztrátě nároku na startovní číslo 1 musel Max Verstappen pro příští sezonu znovu sáhnout do nabídky čísel. Volba padla překvapivě jinam – ikonická třiatřicítka zůstává stranou.
Max Verstappen vstoupí do sezony 2026 s novým startovním číslem. Po letošní porážce v boji o titul mistra světa už nemá nárok na tradiční #1, které si pro příští rok zvolil nový šampion Lando Norris. Nizozemec tak musel znovu řešit otázku svého závodního čísla – a volba nakonec padla na #3.
Právě trojka byla Verstappenovou vysněnou volbou už na začátku jeho kariéry ve Formuli 1. Když však v roce 2015 vstupoval do šampionátu, bylo číslo obsazené Danielem Ricciardem. Verstappen proto tehdy sáhl po #33, které sám vysvětloval jako symbol „dvojitého štěstí“. S tímto číslem závodil až do roku 2021, kdy získal svůj první titul mistra světa.
V následujících čtyřech sezonách už Verstappen používal číslo 1, vyhrazené úřadujícímu šampionovi. Po ztrátě titulu v roce 2025 se ale musel tohoto privilegia vzdát. Teoreticky se nabízela jednoduchá cesta zpět k #33, jenže situaci změnilo rozhodnutí Komise F1, která nově umožnila jezdcům své závodní číslo změnit.
Do hry vstoupil i další faktor. Číslo 3 totiž formálně stále patřilo Danielu Ricciardovi, jehož kariéra skončila v září 2024. Podle dosavadních pravidel si jezdec ponechával práva na své číslo ještě dva roky po odchodu ze šampionátu. Komise F1 však nyní umožnila tato práva uvolnit dříve – a Ricciardo s Verstappenovým použitím #3 souhlasil.
„Nebude to číslo 33,“ potvrdil Verstappen v posezonním rozhovoru pro Viaplay. „Moje oblíbené číslo bylo vždycky 3, kromě jedničky. Teď už můžeme měnit, takže to bude číslo 3.“
Čtyřnásobný mistr světa zároveň vysvětlil, proč se definitivně loučí se svou dlouholetou třiatřicítkou: „Číslo 33 bylo vždycky fajn, ale mně se prostě líbí jedna trojka víc než dvě. Vždycky jsem říkal, že to znamenalo dvojnásobné štěstí, ale to své štěstí už jsem ve Formuli 1 měl,“ dodal Verstappen, který má na kontě 71 vítězství ve Velkých cenách.
Zajímavostí je, že Verstappenovo nové číslo patří historicky k méně úspěšným. V historii s ním byly získány pouze dva tituly mistra světa – Jacques Villeneuve triumfoval v roce 1997 a Michael Schumacher v roce 2000. Pro Verstappena tak může být #3 nejen návratem ke kořenům, ale i výzvou přepsat statistiky.
