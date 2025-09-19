Juan Pablo Montoya predikuje: Max Verstappen by do Ferrari mohl jít oklikou

Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do kokpitu Ferrari, ale podle jeho odhadu to potrvá nejméně pět let. „Myslím, že Max bude řídit červené auto, ale pravděpodobně až za pět nebo šest let,“ uvedl Montoya pro jednu sázkovou platformu. „Bude mít tu možnost, ale ještě ne teď. Byl bych překvapený, kdyby se nepohnul, pokud samozřejmě Red Bull nezvládne udělat úžasnou práci.“
Sedminásobný vítěz Velkých cen si všímá, že Max Verstappen je dnes klidnější a vyrovnanější. „Max letos projevil větší zralost. Je klidnější, výbuchy emocí nejsou tak časté. Nevím, jestli je to proto, že se psychologicky připravuje někam jinam. Kdo ví?“ uvedl Montoya.
Podle něj Verstappen postupně projde celou trojici týmů, které zmínil jeho otec Jos: Red Bull, Mercedes a Ferrari. „Další logický krok bude Mercedes, a pak Ferrari. Tak si to myslím,“ dodal Montoya.
Spekulace o budoucnosti Maxe Verstappena přetrvávají i přesto, že má smlouvu s Red Bullem platnou do konce roku 2028. V posledních letech se často hovoří o jeho možném předčasném odchodu, zejména s ohledem na blížící se konec jeho dominance ve šampionátu jezdců v roce 2025.
Téma Verstappen a Ferrari otevřel bývalý jezdec italského týmu Eddie Irvine, který vyzval nizozemského pilota, aby k Ferrari přešel dříve, než bude příliš pozdě. „Hamilton přišel trochu pozdě. Rád bych, aby Verstappen šel do Ferrari bez toho, aby opakoval tuto chybu,“ řekl Irvine pro Sky F1.
Irvine připomněl zkušenosti Michaela Schumachera, jenž do Ferrari přišel v době, kdy tým nebyl konkurenceschopný. „Michael obětoval dva, tři, možná i víc šampionátů, aby přešel z Benettonu do Ferrari. První roky byly těžké, ale on věděl, že nemá smysl se vzdávat. Rozhodl se: ‚Půjdu tam a uvidím, co dokážu.‘ A nakonec se mu to podařilo,“ vysvětlil Irvine.
Bývalý jezdec Ferrari věří, že spojení Verstappena s Maranellem by bylo senzací. „Rád bych, aby Verstappen přišel do Ferrari. Myslím, že jejich spojení by bylo úžasné. Doufám, že to neodkládá jako Lewis,“ dodal Irvine.
Juan Pablo Montoya věří, že Max Verstappen jednoho dne usedne do Ferrari, ale nejprve pravděpodobně zamíří do Mercedesu a cesta k italskému týmu potrvá nejméně pět let.
Lando Norris zajel nejlepší čas v úvodním tréninku na Grand Prix Ázerbájdžánu. Jeho týmový kolega a rival v boji o titul, Oscar Piastri, musel kvůli problémům s motorem část tréninku vynechat.
Podle zdrojů z paddocku míří Isack Hadjar na postup do Red Bullu v roce 2026. Nadcházející tři závody jsou klíčové pro Yukiho Tsunodu, který nevylučuje návrat k týmu Racing Bulls.
Fernando Alonso říká, že během své dlouhé kariéry ve Formuli 1 zažil jak chvíle štěstí, tak i smůly, a celkově se podle něj tyto momenty vyrovnaly. Otevřeně ale přiznává, že nejvíc ho stále tíží fakt, že na další vítězství v závodě Grand Prix čeká už velmi dlouho.
Lewis Hamilton promluvil o svých plánech do budoucna a možné době odchodu z Formule 1. S nadsázkou přiznal, že se při rozhodování o ukončení kariéry možná nechá vést tím, jak dlouho bude na trati stále aktivní jeho rival Fernando Alonso.
George Russell nebude před Velkou cenou Ázerbájdžánu plnit své mediální povinnosti. Všechny rozhovory a tiskové aktivity tak v Baku zůstanou na jeho týmovém kolegovi Kimim Antonellim.
Zak Brown naznačil, že spolupráce Maxe Verstappena s McLarenem v budoucnu není vyloučená, zejména po návratu týmu do vytrvalostních závodů v roce 2027.
Max Verstappen překvapil svět Formule 1 vítězstvím v Monze, ale podle Ralfa Schumachera nebude mít jednoduchou cestu k dalšímu úspěchu v Ázerbájdžánu, a to ani McLaren.
Zak Brown naznačil, že Lando Norris a Oscar Piastri by v budoucnu mohli reprezentovat McLaren i na legendárních 24 hodinách Le Mans.
Pro Lewise Hamiltona se po slabších začátcích sezony začíná rýsovat světlo na konci tunelu. Lepší výkony během Velkých cen Nizozemska a Itálie naznačují, že britský závodník začíná nacházet rytmus a konkurenceschopnost vozu.
Ralf Schumacher naznačil, že by se Toto Wolff měl blíže podívat na smlouvu Carlose Sainze a její podmínky. Důvodem je slabší výkon Kimiho Antonelliho v Monze, který Wolff označil za „nevýrazný“ a který znovu vyvolal debatu o budoucí jezdecké sestavě Mercedesu.
Fernando Alonso odstoupil z italské Grand Prix z boje o sedmé místo poté, co na prvním kole nálet štěrku poškodil zavěšení jeho Aston Martinu. Tým uvedl, že právě tento incident nakonec vedl k jeho odstoupení ze závodu.