GP Austrálie: Kimi Antonelli tvrdě havaroval, George Russell v závěru ovládl třetí trénink

Třetí trénink před Velkou cenou Austrálie přinesl dramatický moment pro Kimiho Antonelliho, který po nehodě nedokončil svou jízdu. Nejrychlejší čas session zajel jeho týmový kolega George Russell.
Třetí volný trénink před úvodní Velkou cenou sezony Formule 1 v australském Melbourne nabídl chaotický průběh, přerušení i dramatickou nehodu. Nejrychlejším mužem byl nakonec George Russell z Mercedesu, který své skutečné tempo ukázal až v úplném závěru tréninku.
Samotný začátek tréninku se opozdil o dvacet minut kvůli opravám bariér po havárii v doprovodné sérii Formule 3. Program na městském okruhu v Albert Parku byl navíc během hodiny hned dvakrát přerušen červenými vlajkami.
První přerušení přišlo poté, co Carlos Sainz z týmu Williams zastavil na výjezdu z boxů už během svého zahřívacího kola. Pro britskou stáj tak pokračoval komplikovaný víkend, protože už v pátek se její druhý jezdec Alex Albon potýkal s technickými problémy.
Po restartu tréninku se tempo postupně zvyšovalo a do čela se dostali především jezdci Ferrari. Lewis Hamilton byl zpočátku nejrychlejší, ale jeho týmový kolega Charles Leclerc brzy posunul laťku na čas 1:20,271.
Domácí naděje Oscar Piastri následně krátce převzal vedení, když zajel čas 1:20,164. Ferrari však rychle odpovědělo a Leclerc se znovu dostal na první místo díky kolu za 1:19,827.
Dramatický moment přišel v závěrečné čtvrtině tréninku. Mladý jezdec Mercedesu Kimi Antonelli ztratil kontrolu nad vozem v druhé zatáčce, tvrdě narazil do bariéry a vyvolal další červenou vlajku.
Italský mladík naštěstí z nehody vyvázl bez zranění, ale jeho tým měl před sebou náročnou práci. Mechanici Mercedesu museli před kvalifikací postavit náhradní vůz, aby mohl Antonelli do boje o startovní pozice vůbec nastoupit.
Po opětovném restartu zbývaly jen čtyři minuty, což vedlo k dlouhé frontě vozů na konci boxové uličky. V posledním pokusu pak George Russell předvedl nejrychlejší kolo víkendu – čas 1:19,053 byl o šest desetin rychlejší než Hamilton a o sedm desetin lepší než předchozí Leclercův výkon.
Za první trojicí skončil Oscar Piastri, zatímco páté místo překvapivě obsadil jezdec Red Bullu Isack Hadjar. Úřadující mistr světa Max Verstappen byl až šestý a na Russella ztratil přibližně jednu sekundu.
Do první desítky se dále vešli Kimi Antonelli, Lando Norris, Gabriel Bortoleto z Audi a Oliver Bearman z týmu Haas. Kvalifikace na úvodní závod sezony je v Melbourne na programu od 16 hodin místního času a podle výsledků třetího tréninku slibuje velmi vyrovnaný souboj několika týmů.
Výsledky 3. tréninku GP Austrálie:
1. George Russell – Mercedes – 1:19.053
2. Lewis Hamilton – Ferrari – 1:19.669
3. Charles Leclerc – Ferrari – 1:19.827
4. Oscar Piastri – McLaren – 1:20.087
5. Isack Hadjar – Red Bull – 1:20.137
6. Max Verstappen – Red Bull – 1:20.197
7. Kimi Antonelli – Mercedes – 1:20.324
8. Lando Norris – McLaren – 1:20.443
9. Gabriel Bortoleto – Audi – 1:20.459
10. Oliver Bearman – Haas – 1:20.778
11. Arvid Lindblad – Racing Bulls – 1:20.838
12. Liam Lawson – Racing Bulls – 1:20.890
13. Esteban Ocon – Haas – 1:20.983
14. Nico Hülkenberg – Audi – 1:21.067
15. Pierre Gasly – Alpine – 1:21.071
16. Franco Colapinto – Alpine – 1:21.413
17. Alex Albon – Williams – 1:21.664
18. Fernando Alonso – Aston Martin – 1:22.720
19. Valtteri Bottas – Cadillac – 1:23.514
20. Sergio Perez – Cadillac – 1:24.397
21. Carlos Sainz – Williams – no time (1 lap)
22. Lance Stroll – Aston Martin – no time
Isack Hadjar zahájil sezonu 2026 sebevědomě a během kvalifikace předvedl klidný a vyrovnaný výkon, který mu umožnil postupně zlepšovat tempo a držet si kontrolu nad situací. Red Bull tak může být s francouzským talentem spokojený.
Lando Norris po kvalifikaci v Melbourne obsadil šestou pozici a otevřeně přiznal, že ho nové pravidla F1 zatím nenadchla. Podle něj komplikují nastavení vozu a ztěžují držet krok s konkurencí.
Charles Leclerc varoval, že i přes tradičně rychlé starty Ferrari nebude tato zbraň stačit na překonání výrazné rychlostní převahy Mercedesu v Melbourne.
Max Verstappen po kvalifikaci v Melbourne znovu ostře kritizoval nová pravidla Formule 1 pro rok 2026. Nizozemský jezdec přiznal, že ho nové vozy nebaví, označil současný směr vývoje za „anti-závodní“ a po havárii v Q1 zároveň vysvětlil okolnosti svého incidentu.
Světový šampion Lando Norris je skeptický ohledně nových pravidel Formule 1 pro sezonu 2026. Nové vozy zatím rozdělují názory jezdců.
George Russell ovládl kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie a zajistil si první pole position nové technické éry Formule 1. Britský jezdec Mercedesu neponechal nic náhodě a jasně ukázal, že tým je připraven vést pole hned na startu sezony.
Charles Leclerc po FP2 poznamenal, že Mercedes postupně odhaluje svůj potenciál. Tým obsadil dvě z prvních tří příček, což podle něj naznačuje, že jejich tempo může být během víkendu ještě silnější.
Max Verstappen přiznal, že tým má před sebou ještě práci, ale současná situace ho nijak nepřekvapuje. Zdůraznil také, že jeho přístup zůstává klidný a realistický.
Adrian Newey přiznal, že Fernando Alonso prochází těžkým obdobím kvůli problémům Aston Martinu a motoru Honda.
Domácí hvězda Oscar Piastri nadchla fanoušky, když v pátečním druhém tréninku na GP Austrálie zajela nejrychlejší kolo. Zároveň se ukázalo, že tlak na výkon a nové nastavení monopostů přineslo řadu problémů pro ostatní jezdce.
Úvodní trénink sezóny Formule 1 2026 nabídl souboj o nejrychlejší čas mezi Charlesem Leclercem a Maxem Verstappenem, zatímco konečné výsledky patřily Ferrari, které obsadilo první dvě příčky.